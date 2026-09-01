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PS5 : une nouvelle offre TV aux USA
Histoire de ne pas encombrer le State of Play de jeudi, Sony vient d'annoncer (et lancer) un nouveau service de Streaming sur PlayStation 5 dit « Live TV », uniquement disponible aux USA pour le moment et permettant donc de profiter de l'essentiel sans passer par une box annexe avec 100 chaînes et une large sélections de choses à la demande (films, anime via Crunchyroll…) avec rotation régulière.

L'offre à la demande est en effet assez limitée mais totalement gratuite, sans inscription ni abonnement donc, mais il faudra faire avec la publicité qui finance l'intégralité de ce nouveau service encore non annoncé dans le reste du monde.

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publié le 01/09/2026 à 08:59 par Gamekyo
commentaires (15)
heracles publié le 01/09/2026 à 09:05
TVTVTVTVTV
abookhouseboy publié le 01/09/2026 à 09:08
Petit à petit, on croirait revivre la pitoyable présentation de la XBox One.
grospich publié le 01/09/2026 à 09:24
abookhouseboy En effet, il ne manque plus qu'une citation pour nous achever : "Si vous ne voulez pas d'une PS6 tout numérique alors nous avons un autre appareil pour vous, et cet appareil c'est la PS5".
keiku publié le 01/09/2026 à 09:24
A croire que certain ne comprennent jamais... "soupir"
heracles publié le 01/09/2026 à 09:51
grospich Sony a vraiment de la chance que les conférences E3 n'existent plus. Je pense qu'ils perdraient quelques plumes si la guerre entre MS et Sony existait encore à travers ce média en 2026
akinen publié le 01/09/2026 à 09:55
J'ai la même chose sur ma LG. Des centaines de chaînes sans abonnement. Y'a la même chose sur smartphone.

Avant ça pouvait être une révolution, maintenant c'est juste "là".
jenicris publié le 01/09/2026 à 10:09
Y a déjà Netflix, Plutot TV, Disney+...encore une polémique en mousse.
grospich publié le 01/09/2026 à 10:14
heracles C'est clair, ça risque moins de faire des bourdes en public, à part Philou qui acceptait les interviews, les dirigeants chez Sony et Nintendo sont bien planqués.
ioda publié le 01/09/2026 à 11:57
L'offre TV est gratuite et ca chiale encore.

A force je vais vraiment croire que le plus chiant n'est pas Sony, mais les joueurs, qui sous un pseudo élitisme, oublie que la Playstation a toujours était un support dit "multimédia", et pas seulement une console.
mattewlogan publié le 01/09/2026 à 12:05
Sympas
gasmok2 publié le 01/09/2026 à 12:34
ioda
C'est pas "gratuit" c'est financé par la pub.
Ce que les autres pointent du doigt c'est que MS s'est fait chié dessus pour le TV TV TV et aujourd'hui Sony fait EXACTEMENT la même chose.
ioda publié le 01/09/2026 à 12:43
gasmok2 Ca date pas depuis la PS5 hein l'aspect TV sur Playstation...

Déjà sur PS3 avec le Play TV :

https://www.jeuxactu.com/videos/player-29924.htm
dooku publié le 01/09/2026 à 12:52
Leur rêve, nous vendre que des abonnements hors de prix, le Netflix du JV. Ce mépris, enfin content que toute le monde réalise ce que c'est PlayStation
xylander publié le 01/09/2026 à 13:07
Marque de m... pour les pig...
punish62230 publié le 01/09/2026 à 14:29
ça, c'est pour regarder les 500 films quand ils passeront à la TV
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