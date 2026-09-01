PS5 : une nouvelle offre TV aux USA

Histoire de ne pas encombrer le State of Play de jeudi, Sony vient d'annoncer (et lancer) un nouveau service de Streaming sur PlayStation 5 dit « Live TV », uniquement disponible aux USA pour le moment et permettant donc de profiter de l'essentiel sans passer par une box annexe avec 100 chaînes et une large sélections de choses à la demande (films, anime via Crunchyroll…) avec rotation régulière.L'offre à la demande est en effet assez limitée mais totalement gratuite, sans inscription ni abonnement donc, mais il faudra faire avec la publicité qui finance l'intégralité de ce nouveau service encore non annoncé dans le reste du monde.