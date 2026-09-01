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Double Fine lance sa campagne de financement et nous troll (?) sur un Brutal Legend 2
Comme prévu et par son retour à l'indépendance 5/5, Double Fine Productions a relancé une campagne de financement via Kickstarter sous le principe particulier de « Amnesia Fortnight », donc en gros une sorte de programme communautaire invitant pas seulement au financement mais également au choix du produit.

Concrètement, Double Fine a posé sur la table une trentaine de pitchs et seuls les backers sont invités à voter pour chacun depuis hier. Le 6 septembre, il ne restera que 4 prototypes dont des versions jouables seront mises à disposition des contributeurs le 23 septembre, afin de finaliser les votes et de connaître l'élu le 30 septembre (date de la fin du Kickstarter).

Le Kickstarter débute à 344.000€ et ira assurément bien au-delà de ses objectifs (ils ont déjà récolté 233.000€ en moins de 24h) mais on notera déjà un joli troll, bien que apparemment très sérieux selon Tim Schafer : si par un quelconque miracle, ils récoltent 100 millions de dollars, sera lancé le développement de Brutal Legend 2.

- Lien Kickstarter

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Qui a aimé ?
gareauxloups
publié le 01/09/2026 à 15:21 par Gamekyo
commentaires (29)
keiku publié le 01/09/2026 à 15:24
je sais pas si c'est un troll ou un appel aux éditeurs pour financer le projet, comme ca se fait souvent avec les kickstarter
loganwolverine publié le 01/09/2026 à 15:25
100 millions n'importes quoi. Ce trou du cul aurait pue calculer le budget d'un Brutal Legend 2 (Grosso merdo 25 millions ) et l budget du projet choisie par la communauté.
Pourquoi ils ne continuent pas les productions comme ils faisaient avec l'argent de Microsoft ?
negan publié le 01/09/2026 à 15:27
J'espère la fermeture de ce studio de merde.

Que tout le monde soit viré.
gasmok2 publié le 01/09/2026 à 15:31
loganwolverine
Le 1 a couté environ 25 millions avec les guests et tous les morceaux sous licence.
Alors avec l'inflation d'un coté et le cout de developpement d'aujourd'hui, il y a certe une part de troll, mais aussi que faire un Brutal Legend 2 à la hauteur des attentes coutera bonbon.
abookhouseboy publié le 01/09/2026 à 15:31
"On lance un objectif inateignable comme ça on aura pas à bosser pour de vrai."
loganwolverine publié le 01/09/2026 à 15:34
gasmok2 Pas besoin alors. Tu reprends le même budget et tu fais le jeu qui ce fait avec 25 millions, quitte a peaufiner et reprendre les anciens assets. Bref c'est n'importe quoi cette histoire, une escroquerie
mattewlogan publié le 01/09/2026 à 15:38
negan qu’est-ce que ça peut te faire ils sont Indépendant
T’as même pas besoin de lire les articles sur eux ou acheter un de leur jeux
On dirait qu’ils t’ont fait un truc personnel lol
jaysennnin publié le 01/09/2026 à 15:47
ce foutage de gueule de leur part, ils sont restés quasiment 9 ans chez microsoft avec le chèque en blanc de microsoft et n'ont pas fait les jeux demandés par la communauté (brutal 2 ou psycho 3) maintenant qu'ils sont redevenus "indépendants" ça veut nous tondre pour enfin faire les jeux réclamés
rogeraf publié le 01/09/2026 à 16:02
Pourquoi pas, faudrait que je fasse le premier il avait eu des bons echos à l'epoque, je dois l'avoir avec les game with gold (il y a 15/20 ans)
tripy73 publié le 01/09/2026 à 16:02
jaysennnin : la vraie question c'est de savoir si MS aurait validé ou non la création d'un Brutal Legend 2, le 1er ayant eu un succès d'estime mais les ventes n'ont pas suivi.
potion2swag publié le 01/09/2026 à 16:28
Le studio ferme dans 3 ans max à mon avis. Ils sont pas du tout parés à affronter le secteur JV en 2026, ils ont trop une mentalité arty et déconnectée de ce qui se vend vraiment.
jaysennnin publié le 01/09/2026 à 16:29
tripy73 microsoft laissait la latitude aux studios rachetés de bosser sur ce qu'ils voulaient et n'interviendrait pas dans la gestion interne, phil a même insisté dessus, y'a juste obsidian et playground qui se sont bougés le cul à gérer plusieurs projets en simultané
abookhouseboy publié le 01/09/2026 à 16:40
jaysennnin Cette politique a bien montré les limites du laxisme et de la confiance aveugle, d'ailleurs.
nigel publié le 01/09/2026 à 16:48
loganwolverine Avec l'inflation tu ne peux pas refaire une suite même similaire avec le même budget, c'est le concept même de l'inflation.
Brutal Legends en plus date de 2009, donc fort probable qu'il y ait pas grand chose à récupérer. Moteur daté, assets aussi. Bref, faudrait probablement repartir de 0.
jaysennnin publié le 01/09/2026 à 16:48
abookhouseboy ça arrive seulement quand les studios n'ont pas de vrais "gestionnaires" ou un dirigeant qui garde les pieds sur terre, regarde comment playground ou obsidian ont été géré, ils ont fait un équilibré entre projet rentable et expérimentation, surtout obsidian
tripy73 publié le 01/09/2026 à 16:59
jaysennnin : le problème c'est l'enveloppe allouée au différents studios et leurs projets, car lorsque l'on voit leurs 2 derniers jeux, c'était clairement des petites productions et ils n'auraient jamais pu faire un Psychonauts 3 ou Brutal Legend 2 avec un budget réduit.

Ca m'étonnerai fort qu’ils aient eu un chèque en blanc après le flop de Psychonauts 2 qui avait été financé bien avant le rachat par MS et qui n’a pas dû leur rapporter grand chose.
loganwolverine publié le 01/09/2026 à 17:29
nigel Quand tu vois les projets qui sortent type Expedition 33 a 10 millions, après il négocie un partenariat avec une maison de disque, il n'arrivent même pas au 25 millions... ils se foutent de la gueule du monde.
nigel publié le 01/09/2026 à 17:40
loganwolverine Expedition 33 est un mauvais exemple, pour pas mal de raisons mais je dirais que les principales:
- Le jeu a commencé comme un projet solo d'expérimentation sur Unreal, Guillaume a passés un bon nombre d'heures à tester pas mal de choses sur Unreal pendant la pandémie. Je lui ai jamais demandé mais je serais prêt à parier qu'une bonne partie de la phase de prototypage n'ai pas été compté dans le budget du jeu.
Pas mal sûr que leur prochain projet va leur coûter pas mal plus cher.
- Développer en France/Europe ça coûte pas très cher par rapport au USA. Les salaires et le coût de la vie sont à peu près 2 fois plus élevés. Sachant que les salaires c'est une grosse partie du coût de développement, bha juste en état basé au USA, tu double tes coûts.
jaysennnin publié le 01/09/2026 à 18:46
nigel les salaires en europe sont tout aussi cher en europe quand tu regarde du côté de l'entreprise, notamment les charges patronales, c'est kif kif on va dire de ce côté
spartan1985 publié le 01/09/2026 à 19:07
Ils auraient pu sortir une suite à Brutal Legend mais ils ont préférés se toucher les couilles et sortir deux tas de merdes.
Il faut être un sacré cuck pour leur filer de l'oseille.
nigel publié le 01/09/2026 à 19:23
jaysennnin Bof, je travaille au Canada, et les charges patronales sont vraiment très importante, et à priori similaire à ce qui se fait en France. Et d'après les connaissances que j'ai aux USA, ça semble être aussi la même chose là bas.

J'ai toujours pensé avant de quitter la France que les charges patronales étaient extrêmement élevés en France comparé au reste du monde, mais à vrai dire, plus je regarde ailleurs, et moins j'ai l'impression que c'est si vrai et que c'est surtout les politiciens et les patrons qui essayent de faire croire ça à toute la France.

De ce que je comprends quand je discute avec des gens des USA qui regardent pour investir dans des studios de jeux vidéos, ce qui bloque en France, c'est qu'on peux plus difficilement dégager les gens du jour au lendemain. Alors qu'au Canada/USA, en deux semaines, tu peux dégager la moitié de tes employés si nécessaire...
bennj publié le 01/09/2026 à 22:32
spartan1985 qu'est-ce que t'en sais qu'il pouvait sortir un Brutal Legends 2 ? Tu bosses pour le studio ? Qu'est-ce que t'en sais que Microsoft ne l'a pas refusé ?

Putain sans déconner le nombre de mecs ici qui parlent sans avoir aucune information c'est complètement dingue.

Et je parle même pas des connards qui demandent à ce que le studio. Vous êtes des merdes.
bennj publié le 01/09/2026 à 22:34
jaysennnin et depuis quand tu prends pour argent comptant ce que dit Phil Spencer ? C'est nouveau ca ?
spartan1985 publié le 01/09/2026 à 23:24
bennj Oui oui, je vais gober que Microsoft n'a pas voulu sortir le pognon pour financer un Brutal Legend mais leur a donner carte blanche pour ne rien branler pendant 8 putain de piges, et sentant le vent tourné, on décidé de sortir coup sur coup à l'arrache ces chiasses que sont Keeper et Kiln que personne ne voulait.

Schäfer dès l'E3 2019 juste après la conférence de Xbox au coté de Jack Black dans un Q&A qui sort qu'avec leur soutien, un Brutal Legend était plus que possible...le revoilà tel un clodo 8 piges plus tard pour gratter des thunes, encore, pour promettre BL2.

Merci à Asha Sharma d'avoir mit fait au sketch qui a bien trop duré.
bennj publié le 01/09/2026 à 23:28
spartan1985 " je vais gober que Microsoft n'a pas voulu sortir le pognon pour financer un Brutal Legend"

T'as des sources ? Des informations fiables ? Non ben ferme là.

"ces chiasses que sont Keeper et Kiln"

La seule chiasse ici c'est toi mec. T'as joué aux jeux ? non ben ferme ta gueule en fait.

Les mecs comme toi qui en ont rien à branler du studio mais qui se permette de venir l'ouvrir c'est quand même magique. Putain de demeuré.
spartan1985 publié le 01/09/2026 à 23:33
bennj Ouh mais il est enervé,
Personne n'a joué à Kepper ou Kiln donc ferme bien ta gueule.
Et va leur filer une piécette pour les soutenir à moins que ce ne soit déjà fait, et va surtout bien te faire enculé...le cuck.
bennj publié le 01/09/2026 à 23:43
spartan1985 ben ouais j'y ai joué à Kepper (et c'est un très bon jeu ), je suis pas un gus qui se permet d'ouvrir ma bouche et critiquer un studio sans même avoir joué à leurs jeux.

"ouin ouin ils ont fait des jeux trop nuls et j'y ai pas joué donc je sais de quoi je parle"

Non mais le niveau quoi c'est magistral de marquer contre son camps comme ca.

"Et va leur filer une piécette pour les soutenir à moins que ce ne soit déjà fait"

T'inquiète c'est déjà fait. Quand j'aime les jeux d'un studio c'est con hein mais faut les soutenir. Dingue, non ?

"va surtout bien te faire enculé...le cuck."

Enculer l'analphabète. Et un problème avec la sodomie ? Tu peux nous en parler si tu veux c'est pas grave on est ouvert ici
nigel publié le 02/09/2026 à 02:37
spartan1985 Personne n'a joué à Kepper ou Kiln.

J'ai joué aux deux perso
poker22 publié le 02/09/2026 à 02:41
Klin était bien pourri; quelle studio de merde franchement; vivement que le studio ferme
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Nom : Keeper
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Double Fine
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox Series X
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