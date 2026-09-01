Double Fine lance sa campagne de financement et nous troll (?) sur un Brutal Legend 2
Comme prévu et par son retour à l'indépendance 5/5, Double Fine Productions a relancé une campagne de financement via Kickstarter sous le principe particulier de « Amnesia Fortnight », donc en gros une sorte de programme communautaire invitant pas seulement au financement mais également au choix du produit.
Concrètement, Double Fine a posé sur la table une trentaine de pitchs et seuls les backers sont invités à voter pour chacun depuis hier. Le 6 septembre, il ne restera que 4 prototypes dont des versions jouables seront mises à disposition des contributeurs le 23 septembre, afin de finaliser les votes et de connaître l'élu le 30 septembre (date de la fin du Kickstarter).
Le Kickstarter débute à 344.000€ et ira assurément bien au-delà de ses objectifs (ils ont déjà récolté 233.000€ en moins de 24h) mais on notera déjà un joli troll, bien que apparemment très sérieux selon Tim Schafer : si par un quelconque miracle, ils récoltent 100 millions de dollars, sera lancé le développement de Brutal Legend 2.
Pourquoi ils ne continuent pas les productions comme ils faisaient avec l'argent de Microsoft ?
Que tout le monde soit viré.
Le 1 a couté environ 25 millions avec les guests et tous les morceaux sous licence.
Alors avec l'inflation d'un coté et le cout de developpement d'aujourd'hui, il y a certe une part de troll, mais aussi que faire un Brutal Legend 2 à la hauteur des attentes coutera bonbon.
T’as même pas besoin de lire les articles sur eux ou acheter un de leur jeux
On dirait qu’ils t’ont fait un truc personnel lol
Brutal Legends en plus date de 2009, donc fort probable qu'il y ait pas grand chose à récupérer. Moteur daté, assets aussi. Bref, faudrait probablement repartir de 0.
Ca m'étonnerai fort qu’ils aient eu un chèque en blanc après le flop de Psychonauts 2 qui avait été financé bien avant le rachat par MS et qui n’a pas dû leur rapporter grand chose.
- Le jeu a commencé comme un projet solo d'expérimentation sur Unreal, Guillaume a passés un bon nombre d'heures à tester pas mal de choses sur Unreal pendant la pandémie. Je lui ai jamais demandé mais je serais prêt à parier qu'une bonne partie de la phase de prototypage n'ai pas été compté dans le budget du jeu.
Pas mal sûr que leur prochain projet va leur coûter pas mal plus cher.
- Développer en France/Europe ça coûte pas très cher par rapport au USA. Les salaires et le coût de la vie sont à peu près 2 fois plus élevés. Sachant que les salaires c'est une grosse partie du coût de développement, bha juste en état basé au USA, tu double tes coûts.
Il faut être un sacré cuck pour leur filer de l'oseille.
J'ai toujours pensé avant de quitter la France que les charges patronales étaient extrêmement élevés en France comparé au reste du monde, mais à vrai dire, plus je regarde ailleurs, et moins j'ai l'impression que c'est si vrai et que c'est surtout les politiciens et les patrons qui essayent de faire croire ça à toute la France.
De ce que je comprends quand je discute avec des gens des USA qui regardent pour investir dans des studios de jeux vidéos, ce qui bloque en France, c'est qu'on peux plus difficilement dégager les gens du jour au lendemain. Alors qu'au Canada/USA, en deux semaines, tu peux dégager la moitié de tes employés si nécessaire...
Putain sans déconner le nombre de mecs ici qui parlent sans avoir aucune information c'est complètement dingue.
Et je parle même pas des connards qui demandent à ce que le studio. Vous êtes des merdes.
Schäfer dès l'E3 2019 juste après la conférence de Xbox au coté de Jack Black dans un Q&A qui sort qu'avec leur soutien, un Brutal Legend était plus que possible...le revoilà tel un clodo 8 piges plus tard pour gratter des thunes, encore, pour promettre BL2.
Merci à Asha Sharma d'avoir mit fait au sketch qui a bien trop duré.
T'as des sources ? Des informations fiables ? Non ben ferme là.
"ces chiasses que sont Keeper et Kiln"
La seule chiasse ici c'est toi mec. T'as joué aux jeux ? non ben ferme ta gueule en fait.
Les mecs comme toi qui en ont rien à branler du studio mais qui se permette de venir l'ouvrir c'est quand même magique. Putain de demeuré.
Personne n'a joué à Kepper ou Kiln donc ferme bien ta gueule.
Et va leur filer une piécette pour les soutenir à moins que ce ne soit déjà fait, et va surtout bien te faire enculé...le cuck.
"ouin ouin ils ont fait des jeux trop nuls et j'y ai pas joué donc je sais de quoi je parle"
Non mais le niveau quoi c'est magistral de marquer contre son camps comme ca.
"Et va leur filer une piécette pour les soutenir à moins que ce ne soit déjà fait"
T'inquiète c'est déjà fait. Quand j'aime les jeux d'un studio c'est con hein mais faut les soutenir. Dingue, non ?
"va surtout bien te faire enculé...le cuck."
Enculer l'analphabète. Et un problème avec la sodomie ? Tu peux nous en parler si tu veux c'est pas grave on est ouvert ici
J'ai joué aux deux perso