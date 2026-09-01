Double Fine lance sa campagne de financement et nous troll (?) sur un Brutal Legend 2

Comme prévu et par son retour à l'indépendance 5/5, Double Fine Productions a relancé une campagne de financement via Kickstarter sous le principe particulier de « Amnesia Fortnight », donc en gros une sorte de programme communautaire invitant pas seulement au financement mais également au choix du produit.Concrètement, Double Fine a posé sur la table une trentaine de pitchs et seuls les backers sont invités à voter pour chacun depuis hier. Le 6 septembre, il ne restera que 4 prototypes dont des versions jouables seront mises à disposition des contributeurs le 23 septembre, afin de finaliser les votes et de connaître l'élu le 30 septembre (date de la fin du Kickstarter).Le Kickstarter débute à 344.000€ et ira assurément bien au-delà de ses objectifs (ils ont déjà récolté 233.000€ en moins de 24h) mais on notera déjà un joli troll, bien que apparemment très sérieux selon Tim Schafer : si par un quelconque miracle, ils récoltent 100 millions de dollars, sera lancé le développement de