No Rest for the Wicked finalement reporté

Il reste trop de travail sur la 1.0 depour parvenir à un lancement convenable en octobre et on se doute qu'il est hors de question de tenter un report en novembre/décembre vu l'aspirateur à pognon/temps que sera, tout comme sera problématique l'embouteillage du tout début 2026. De fait, Moon Studios se voit contraient d'annoncer un gros report jusqu'à mars 2027, toujours sur PC et PlayStation 5 dans un premier temps (des versions Xbox Series et Nintendo Switch 2 arriveront par la suite).En outre :- De nouvelles phases de bêta fermées auront lieu.- Une bêta ouverte est programmée pour décembre.- La date limite de précommande pour le Founders Pack gratuit de la version PC passe du 10 juillet au 1er janvier 2027.- Les précommandes PS5 ouvriront en janvier 2027 (incluront le Founders Pack).Le Founders Pack inclus un nouveau Hub, une épée spéciale et un Tag.