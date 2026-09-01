recherche
News / Blogs
No Rest for the Wicked finalement reporté
Il reste trop de travail sur la 1.0 de No Rest for the Wicked pour parvenir à un lancement convenable en octobre et on se doute qu'il est hors de question de tenter un report en novembre/décembre vu l'aspirateur à pognon/temps que sera GTA 6, tout comme sera problématique l'embouteillage du tout début 2026. De fait, Moon Studios se voit contraient d'annoncer un gros report jusqu'à mars 2027, toujours sur PC et PlayStation 5 dans un premier temps (des versions Xbox Series et Nintendo Switch 2 arriveront par la suite).

En outre :

- De nouvelles phases de bêta fermées auront lieu.
- Une bêta ouverte est programmée pour décembre.
- La date limite de précommande pour le Founders Pack gratuit de la version PC passe du 10 juillet au 1er janvier 2027.
- Les précommandes PS5 ouvriront en janvier 2027 (incluront le Founders Pack).

Le Founders Pack inclus un nouveau Hub, une épée spéciale et un Tag.

1
Qui a aimé ?
gareauxloups
publié le 01/09/2026 à 15:30 par Gamekyo
commentaires (12)
mattewlogan publié le 01/09/2026 à 15:39
Qu’est-ce que c’est long toute cette histoire avec ce jeu
J’espère au moins qu’il sera de qualité au final
thauvinho publié le 01/09/2026 à 15:44
Pas grave, il est déjà dans ma bibliothèque depuis longtemps je suis plus à 6 mois prêts. Qu'ils le paufinent, il y a tellement de jeux déjà ces prochaines semaines.
aozora78 publié le 01/09/2026 à 16:02
J'ai déjà le jeu, j'attends juste la 1.0
Il a l'air ambitieux et magnifique. J'espère qu'il y aura plus de possibilités de personnalisation.
tokito publié le 01/09/2026 à 16:08
Il y a des chances que Witchfire soit reporté aussi
malroth publié le 01/09/2026 à 16:24
j'ai le jeu depuis sa sortie en early acess 2024,il est vraiment excellent.

dégouté du report mais vaut mieux un jeu reporté qu'un jeu qui sort mal fini, on est pas à 5 mois prés.

Surtout c'est pas les jeux qui manquent
pcverso publié le 01/09/2026 à 16:32
pareil je l'ai depuis sa sortie en ea , a 24 euro je vais pas leur en vouloir d'attendre encore un peu surtout que pour le peux que j'en ais fait il est excellent .
link571 publié le 01/09/2026 à 17:48
Il fait partie des jeux que j’attends et franchement le report est bienvenue trop de jeux en cette fin d’année.
malroth publié le 01/09/2026 à 19:04
link571 et heureusement ils ne l'ont pas reporté entre le 15 janvier et fin fevrier

mars ou avril c'est bien
link571 publié le 01/09/2026 à 19:30
malroth Effectivement Mars c’est très bien pour éviter l’embouteillage de février
vyse publié le 01/09/2026 à 20:07
Déwane
azerty publié le 01/09/2026 à 23:42
Un peu deg j'avoue. Tant pis, y'a Path of Exile 2 en décembre
zazash publié le 01/09/2026 à 23:45
le jeu est tellement nul en plus je l'ai achete en acces anticipé, ça fait 1 an et demi y'a rien d'equilibré
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
No Rest for the Wicked
3
Ils aiment
Nom : No Rest for the Wicked
Support : PC
Editeur : Take Two Interactive
Développeur : Moon Studios
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo