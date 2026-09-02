NSO : 3 jeux NES de plus dans le service

Pour permettre aux abonnés NSO (palier standard) de continuer à se faire une culture vidéoludique, la page NES accueille trois nouveaux titres avec Ninja Gaiden III (version US, plus difficile que la japonaise), Ikari Warriors de SNK et enfin R.C. Pro-Am II qui pour ceux qui l'ignorent est un produit Rare.
Mine de rien, cela porte la liste à 87 jeux NES désormais disponible dans le service.
negan : en même temps ça n'a jamais était conçu pour concurrencer le GamePass ou le PSN+, surtout avec un abo d'un an qui coûte autant que 1 mois de Pass Ultime ou 1 mois Premium de PSN+.