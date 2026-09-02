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NSO : 3 jeux NES de plus dans le service
Pour permettre aux abonnés NSO (palier standard) de continuer à se faire une culture vidéoludique, la page NES accueille trois nouveaux titres avec Ninja Gaiden III (version US, plus difficile que la japonaise), Ikari Warriors de SNK et enfin R.C. Pro-Am II qui pour ceux qui l'ignorent est un produit Rare.

Mine de rien, cela porte la liste à 87 jeux NES désormais disponible dans le service.

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publié le 02/09/2026 à 19:50 par Gamekyo
commentaires (5)
negan publié le 02/09/2026 à 19:53
Un sérieux concurrent du PS+ ce service, niveau qualité.
masharu publié le 02/09/2026 à 20:05
negan Ça ne dévalue pas les jeux en sortant un AAA(A) sur un abonnement . Et vous n'allez pas me faire croire qu'acheter du retrogaming dans les magasins spécialisés et les foires c'est votre passion.
tripy73 publié le 02/09/2026 à 20:32
Que de souvenirs sur R.C Pro-Am II, ça me rajeuni pas ces conneries.

negan : en même temps ça n'a jamais était conçu pour concurrencer le GamePass ou le PSN+, surtout avec un abo d'un an qui coûte autant que 1 mois de Pass Ultime ou 1 mois Premium de PSN+.
skuldleif publié le 02/09/2026 à 20:38
tripy73 le ps+ extra/premium en revanche à été concu pour concurencer le GP et ce scam trouve son audience sur play et ca sera de + en + le cas avec l'absence de physique.
amario publié le 02/09/2026 à 20:59
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