NSO : 3 jeux NES de plus dans le service

Pour permettre aux abonnés NSO (palier standard) de continuer à se faire une culture vidéoludique, la page NES accueille trois nouveaux titres avec(version US, plus difficile que la japonaise),de SNK et enfinqui pour ceux qui l'ignorent est un produit Rare.Mine de rien, cela porte la liste à 87 jeux NES désormais disponible dans le service.