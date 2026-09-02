Game Pass : les prochains jeux du service

Petit point Game Pass avec un programme sans grande surprise pour la première quinzaine de septembre, avec duen attendant le prochain, duen attendant le prochain, une habituelle dose de survie avecet le point simu incarné par. La routine.Dès le Game Pass Premium :(disponible)(4 septembre)(8 septembre)(10 septembre)(10 septembre)(15 septembre)Uniquement Game Pass Ultimate :(3 septembre)(15 septembre, passe en 1.0)Notez que le 15 septembre verra le départ de nombreux morceaux de choix, dontet. Donc profitez-en.