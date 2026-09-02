Game Pass : les prochains jeux du service

Petit point Game Pass avec un programme sans grande surprise pour la première quinzaine de septembre, avec du Call of en attendant le prochain, du Virtua Fighter 5 REVO en attendant le prochain, une habituelle dose de survie avec Runescape : Dragonwilds et le point simu incarné par TCG Card Shop Simulator. La routine.
Dès le Game Pass Premium :
- Shelldivers (disponible)
- Dice a Million (4 septembre)
- Call of Duty : Black Ops Cold War (8 septembre)
- The Royal Writ (10 septembre)
- Virtua Fighter 5 REVO (10 septembre)
- RuneScape Dragonwilds (15 septembre)
Uniquement Game Pass Ultimate :
- SpeedRunners 2 : King of Speed (3 septembre)
- TCG Card Shop Simulator (15 septembre, passe en 1.0)
Notez que le 15 septembre verra le départ de nombreux morceaux de choix, dont Dead Cells, Commandos Origins, Cyberpunk 2077 et Deep Rock Galactic Survivor. Donc profitez-en.