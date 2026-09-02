Dragon's Dogma II : mise à jour disponible + nouvel aperçu de l'extension Dark Arisen

Double-point actu pouravec tout d'abord un nouvel aperçu de l'extensiondans la nouvelle zone de Norgan, où l'on partira en quête de diverses reliques aux propriétés forcément intéressantes pour nos armes et armures, pouvant être obtenues contre des ennemis plus ou moins balaises ou au détour de nos explorations dans des grottes et villages en ruine.Parallèlement, Capcom signale que la nouvelle MAJ du jeu de base est disponible, avec un peu plus d'optimisation sur le frame-rate, davantage d'emplacements de sauvegarde, un système de contamination revue pour être moins punitif, et enfin un nombre de compétences d'armes accessibles qui passe de 4 à 6.L'extensionsortira elle le 9 octobre au prix de 30€, et directement en boîte en incluant le jeu de base. Ce sera le cas pour la nouvelle version Switch 2.