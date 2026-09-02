Dragon's Dogma II : mise à jour disponible + nouvel aperçu de l'extension Dark Arisen
Double-point actu pour Dragon's Dogma II avec tout d'abord un nouvel aperçu de l'extension Dark Arisen dans la nouvelle zone de Norgan, où l'on partira en quête de diverses reliques aux propriétés forcément intéressantes pour nos armes et armures, pouvant être obtenues contre des ennemis plus ou moins balaises ou au détour de nos explorations dans des grottes et villages en ruine.
Parallèlement, Capcom signale que la nouvelle MAJ du jeu de base est disponible, avec un peu plus d'optimisation sur le frame-rate, davantage d'emplacements de sauvegarde, un système de contamination revue pour être moins punitif, et enfin un nombre de compétences d'armes accessibles qui passe de 4 à 6.
L'extension Dragon's Dogma II : Dark Arisen sortira elle le 9 octobre au prix de 30€, et directement en boîte en incluant le jeu de base. Ce sera le cas pour la nouvelle version Switch 2.
Le jeu s y prête tellement (même en local avec le système de pion ça marcherait parfaitement)
Que le premier avait été annoncé tout le monde pensait que c'etait un jeu coop, Capcom avait du le repreciser dans leur comm qu'il n'etait que solo
Mais sinon, non, je ne suis pas vraiment d’accord. Toute l’expérience a clairement été pensée autour du solo, y compris tout ce qui est relatif aux différents systèmes liés aux pions, et a la progression générale du jeu.
Et dès qu’on y joue en multi, on se rend assez vite compte à quel point DD2 n'est définitivement pas un jeu pensé pour être joué ainsi, même si la proposition initiale le laisse penser.
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Concernant la mise à jour 3.2, en revanche, elle tient parfaitement ses promesses en matière d’optimisation.
Je n’avais pas particulièrement de problèmes de performances auparavant, mais on sentait malgré tout que le jeu était anormalement lourd. Avec ma RTX 5070, je pouvais simplement brute force les performances et rester malgré tout au-dessus des 70-80 FPS en ville (100-110 en pleine nature).
Depuis la mise à jour, en 1440p, avec absolument tous les paramètres au maximum, y compris les nouveaux, et le ray tracing poussé à max (lui aussi largement plus sophistiqué), je tourne désormais autour de 90-100 FPS en ville et à 144 FPS en pleine nature. Probablement davantage, d’ailleurs, mais mon écran est limité à 144 Hz.
En 4K, je suis aux alentours de 80-90 FPS. La ou je touchais à peine les 60 FPS auparavant.
C'est très propre. (tout ca sans framegen évidement). Bref, le jeu apparait nettement plus beau sur certains aspects, tout en étant nettement plus léger à gérer.
J'ai rapidement essayé le DLSS 5 en beta, le rendu est assez maboule sur les environnements, mais ca coute entre 20 et 40 FPS en fonction des scenes. Raisonnable donc vu le turbo gain visuel.
Donc, de ce côté-là, sur les performances, le travail a clairement été fait. En revanche, je n’ai aucune idée de ce que donnent les performances sur consoles, en encore moins si elles profitent de tous les ajouts visuels de la version PC emmenés par cette version 3.2. (hors DLSS 5 évidement)
A ta place, je partirai plutôt du principe qu'il s'agira d'un code.
Sur PS5 et Xbox, le jeu de base sera sur le disque, et le DLC sera disponible uniquement via un code.
Deux revendeurs US l’ont confirmé, dont Best Buy.
Pour la Switch 2, je ne sais pas.