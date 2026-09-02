Mario Kart 8 Deluxe passe en 4.0 avec upgrade Switch 2 et split-screen à 8 joueurs Mario Kart 8 Deluxe passe en 4.0 avec upgrade Switch 2 et split-screen à 8 joueurs

Alors que certains se demandent légitimement quand Nintendo se décidera à aborder un vrai suivi pour Mario Kart World, c'est vers le toujours endurant Mario Kart 8 Deluxe (71 millions de ventes) que l'entreprise revient avec une inattendue mise à jour 4.0.0 spécialement dédiée à la Nintendo Switch 2.



C'est de nouveau gratos (comme pour Pikmin 3 Deluxe hier), et ça offre :



- Améliorations graphique + boost de la résolution

- Réduction des temps de chargement

- Possibilité de jouer en local jusqu'à 8 (voir ci-dessous)

- Compatibilité GameChat

- Vitesse de jeu très légèrement augmentée

- Possibilité d'enchaîner les 96 circuits en VS (si vous avez tous les DLC)