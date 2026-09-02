Mario Kart 8 Deluxe passe en 4.0 avec upgrade Switch 2 et split-screen à 8 joueurs
Alors que certains se demandent légitimement quand Nintendo se décidera à aborder un vrai suivi pour Mario Kart World, c'est vers le toujours endurant Mario Kart 8 Deluxe (71 millions de ventes) que l'entreprise revient avec une inattendue mise à jour 4.0.0 spécialement dédiée à la Nintendo Switch 2.
C'est de nouveau gratos (comme pour Pikmin 3 Deluxe hier), et ça offre :
- Améliorations graphique + boost de la résolution
- Réduction des temps de chargement
- Possibilité de jouer en local jusqu'à 8 (voir ci-dessous)
- Compatibilité GameChat
- Vitesse de jeu très légèrement augmentée
- Possibilité d'enchaîner les 96 circuits en VS (si vous avez tous les DLC)
publié le 02/09/2026 à 06:27 par Gamekyo
Toujours aucune maj majeure (Sonic Crossworld a régulièrement des niveaux circuits et personnages) alors même que la communauté a largement critiqué le jeu
taiko : ça ressemble surtout à une ultime mise à jour avant l'annonce d'un premier DLC pour MKWorld lors du prochain ND la semaine prochaine, je me demande d'ailleurs si on va pas avoir aussi l'annonce du nouveau Pikmin également.
Je ne prendrais pas cette Maj comme un aveux d'échec pour MK World, vu que le jeu a dépassé les 15 millions en seulement 1 an, mais clairement Nintendo pensent pouvoir garder les 2 MK relevants et ça fait sens. Les joueurs qui sont encore sur Switch 1 trouveront peut être une raison supplémentaire à passer sur Switch 2 sans forcément devoir directement acheter MK World.
rocan : vu leur méthode de communication, je pense qu'ils vont parler depas mal de choses et montrer un peu Zelda OoT, mais feront un ND dédié quelque temps après avant la sortie du jeu.
kikoo31 : pourquoi parler d'une TV cathodique, il existe aussi des écrans plats avec des petites diagonales et c'est souvent ce type d'écran que possèdent les enfants dans leur chambre ou ceux qui n'ont pas les moyens
Mais apres avoir gouté a MK World je ne peux plus revenir sur 8 Deluxe
Bah moi c'est exactement l'inverse, J'ai le MKW et j'y joue quasi plus alors que je rejoue à MK8 régulièrement.
Pour le coup je trouve que Nintendo s'est un peu chié dessus avec MKW...il lui manque le plus important, le fun.
Et l'open world sert juste à rien...
Normalement il y a encore ça
"Dans le monde Survie à savoir que six nouvelles routes sont prévues pour bientôt"
https://www.gamekyo.com/blog_article486607.html
amario : oh si t'inquiètes pas j'ai bien connu ce genre de config pour jouer à MK à 4, mais là on parle de 8 écrans partagés avec beaucoup plus d'éléments affichés à l'écran et qui vont être difficilement lisibles sur une TV de petite taille genre de 20 pouces.
Voilà pourquoi on porte tous des lunettes aujourd'hui mais je regrette rien
tripy73 c'est de plus en plus rare les écrans de 20 pouces, je pensais même pas que ça se fabriquait encore, j'ai l'impression que 43 pouces c'est devenu limite le minimum, par contre, c'est clair que c'est pas fait en mode portable
Je me demande si c'est pas fait surtout pour des "tournois" pour des grands écrans comme pour Smash Bros.
C'est cool comme option même si effectivement vaut mieux avoir une immense tele ou un rétro projecteur pour ça.
rocan : rendez-vous la semaine prochaine pour être fixé
suikoden : à ouais carrément 10 joueurs, je ne m'en rappelle pas, pourtant j'y avais joué mais pas avec autant de joueurs
N'empêche un mode 4 joueurs en ligne ça pourrait être sympa aussi quand t'as plusieurs personne chez toi et des potes en ligne.
Ou en gameshare online
nicolasgourry :
Vivement une maj sur metroid remaster...