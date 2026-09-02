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Mario Kart 8 Deluxe passe en 4.0 avec upgrade Switch 2 et split-screen à 8 joueurs
Alors que certains se demandent légitimement quand Nintendo se décidera à aborder un vrai suivi pour Mario Kart World, c'est vers le toujours endurant Mario Kart 8 Deluxe (71 millions de ventes) que l'entreprise revient avec une inattendue mise à jour 4.0.0 spécialement dédiée à la Nintendo Switch 2.

C'est de nouveau gratos (comme pour Pikmin 3 Deluxe hier), et ça offre :

- Améliorations graphique + boost de la résolution
- Réduction des temps de chargement
- Possibilité de jouer en local jusqu'à 8 (voir ci-dessous)
- Compatibilité GameChat
- Vitesse de jeu très légèrement augmentée
- Possibilité d'enchaîner les 96 circuits en VS (si vous avez tous les DLC)
  • Mario Kart 8 Deluxe passe en 4.0 avec upgrade Switch 2 et split-screen à 8 joueurs
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kisukesan, link49, nicolasgourry, boyd, escobar
publié le 02/09/2026 à 06:27 par Gamekyo
commentaires (31)
taiko publié le 02/09/2026 à 06:45
Ce desavoeu de World...
Toujours aucune maj majeure (Sonic Crossworld a régulièrement des niveaux circuits et personnages) alors même que la communauté a largement critiqué le jeu
kisukesan publié le 02/09/2026 à 06:45
Jusqu'à combien de joueurs on a 60 fps ?
tripy73 publié le 02/09/2026 à 06:48
Vidéo du mode 8 joueurs pour ceux que ça intéresse, c'est un sacré bordel quand même et ça doit être difficilement lisible sur une petite TV.

taiko : ça ressemble surtout à une ultime mise à jour avant l'annonce d'un premier DLC pour MKWorld lors du prochain ND la semaine prochaine, je me demande d'ailleurs si on va pas avoir aussi l'annonce du nouveau Pikmin également.
thelastone publié le 02/09/2026 à 06:57
Tripy73 Exact ca ressemble a une ultime maj pour se focus complètement sur world
rocan publié le 02/09/2026 à 06:57
tripy73 Jet rois qu'ils ne vont pas surchargé le direct pour focaliser sur Ocarina, et parleront du prochain Mario 3D au printemps pour une sortie en fin d'année.
kikoo31 publié le 02/09/2026 à 07:03
tripy73 qui a une p'tite tv cathodique en 2026 pour jouer au JV (je précise car pour regarder la tv ça suffit largement)?
giru publié le 02/09/2026 à 07:07
Ca doit être assez dingue le multi à 8 sur un écran

Je ne prendrais pas cette Maj comme un aveux d'échec pour MK World, vu que le jeu a dépassé les 15 millions en seulement 1 an, mais clairement Nintendo pensent pouvoir garder les 2 MK relevants et ça fait sens. Les joueurs qui sont encore sur Switch 1 trouveront peut être une raison supplémentaire à passer sur Switch 2 sans forcément devoir directement acheter MK World.
tripy73 publié le 02/09/2026 à 07:09
thelastone :

rocan : vu leur méthode de communication, je pense qu'ils vont parler depas mal de choses et montrer un peu Zelda OoT, mais feront un ND dédié quelque temps après avant la sortie du jeu.

kikoo31 : pourquoi parler d'une TV cathodique, il existe aussi des écrans plats avec des petites diagonales et c'est souvent ce type d'écran que possèdent les enfants dans leur chambre ou ceux qui n'ont pas les moyens
ganon29 publié le 02/09/2026 à 07:11
C'est une 1ère mondiale ce split screen à 8 ??
aeris201 publié le 02/09/2026 à 07:21
Superbe

Mais apres avoir gouté a MK World je ne peux plus revenir sur 8 Deluxe
nicolasgourry publié le 02/09/2026 à 07:29
Pour ça que je n'achète plus les jeux de "Sport" de Nintendo à leur sortie ; j'attends au minimum un an et demi pour avoir la version "finie" du jeu, sachant que Nintendo met à jour la version "boîte".
gasmok2 publié le 02/09/2026 à 07:30
aeris201
Bah moi c'est exactement l'inverse, J'ai le MKW et j'y joue quasi plus alors que je rejoue à MK8 régulièrement.

Pour le coup je trouve que Nintendo s'est un peu chié dessus avec MKW...il lui manque le plus important, le fun.
Et l'open world sert juste à rien...
nicolasgourry publié le 02/09/2026 à 07:34
tripy73
Normalement il y a encore ça
"Dans le monde Survie à savoir que six nouvelles routes sont prévues pour bientôt"
https://www.gamekyo.com/blog_article486607.html
greggy publié le 02/09/2026 à 07:40
kisukesan Pas de changement de ce côté-là. Malheureusement toujours du 30fps en multi à partir de 3 joueurs.
amario publié le 02/09/2026 à 07:58
tripy73 toi t'as pas vécu Mario Kart 64 a 4 sur un cathodique de 36 centimètres
tripy73 publié le 02/09/2026 à 08:04
nicolasgourry : yep, mais j'espère que ça va pas se limiter à ça, car il faut absolument qu'ils ajoutent des modes de jeu pour mieux utiliser le monde ouvert.

amario : oh si t'inquiètes pas j'ai bien connu ce genre de config pour jouer à MK à 4, mais là on parle de 8 écrans partagés avec beaucoup plus d'éléments affichés à l'écran et qui vont être difficilement lisibles sur une TV de petite taille genre de 20 pouces.
gasmok2 publié le 02/09/2026 à 08:13
amario
Voilà pourquoi on porte tous des lunettes aujourd'hui mais je regrette rien
nicolasgourry publié le 02/09/2026 à 08:14
amario c'est clair, après tu avais des écrans déjà un peu plus grand (mais la résolution était pas mieux par contre) qu'il y a eu entre temps, la taille des écrans qui n'ont plus rien à voir. Comme quoi on s'habitue à tout.

tripy73 c'est de plus en plus rare les écrans de 20 pouces, je pensais même pas que ça se fabriquait encore, j'ai l'impression que 43 pouces c'est devenu limite le minimum, par contre, c'est clair que c'est pas fait en mode portable

Je me demande si c'est pas fait surtout pour des "tournois" pour des grands écrans comme pour Smash Bros.
rocan publié le 02/09/2026 à 08:25
tripy73 je pense la même chose que toi
ducknsexe publié le 02/09/2026 à 08:28
MK8D c'est un jeu génial , il est le patron des jeux de kart .mais c'est un peu comme GTA 4 Tout le monde, l ont déjà essorer. Les joueurs Attendent plutôt de nouvelle Maj sur World
suikoden publié le 02/09/2026 à 08:36
tripy73 ca me rappelle Street Racer sur Saturn et PS1 avec leur mode 10 et 8 joueurs ^^
C'est cool comme option même si effectivement vaut mieux avoir une immense tele ou un rétro projecteur pour ça.
tripy73 publié le 02/09/2026 à 08:39
nicolasgourry : le problème c'est l'espace et dans une chambre ou un studio, tu n'as pas la même que dans le salon, c'est bien pour ça qu'il existe encore de nombreux modèles d'une vingtaine de pouces en vente.

rocan : rendez-vous la semaine prochaine pour être fixé

suikoden : à ouais carrément 10 joueurs, je ne m'en rappelle pas, pourtant j'y avais joué mais pas avec autant de joueurs
suikoden publié le 02/09/2026 à 08:41
tripy73 il me semble que la version Saturn c'était 10 comme pour Bomberman, je le trompe peut être cela dit.

N'empêche un mode 4 joueurs en ligne ça pourrait être sympa aussi quand t'as plusieurs personne chez toi et des potes en ligne.

Ou en gameshare online
nicolasgourry publié le 02/09/2026 à 08:50
tripy73 Là-dessus, je suis d'accord, mais sincèrement, je ne pensais pas que des TV de cette taille étaient encore produites.
tripy73 publié le 02/09/2026 à 09:06
suikoden : yep à 4 en ligne ça serait vraiment cool et je trouve que ça aurait été bien plus intéressant qu'un mode 8 joueurs en local...

nicolasgourry :
skratch publié le 02/09/2026 à 09:14
Super mais j'aurai bien aimé le 60fps à 4 joueurs
guiguif publié le 02/09/2026 à 09:26
Nintendo qui comprend que World est bidon a coté de MK8
loganwolverine publié le 02/09/2026 à 09:37
guiguif Ca fait plus d'un an qu'ils peuvent l'améliorer. De temps en temps je fais une survie et c'est toujours bof à a coté de MK 8. Il aurait pue créer des courses fermées dans de nouvelles coupes, ajouter des personnages véhicules. Créer de nouvelles Iles... améliorer les choses mais non, de temps en temps ils popent une tenue pour les persos mais on s'en fout. Même sortir bébé Pauline en même temps que Bananza ils ne l'ont pas fait
kisukesan publié le 02/09/2026 à 09:37
greggy arf, c'est naze, j'espérais que l'arrivée du multi à 8 permettrait le multi à 4 à 60fps
kidicarus publié le 02/09/2026 à 11:15
ganon29 je crois que Virtual racing sur switch le proposait.
starship publié le 02/09/2026 à 11:18
Très bête le manque de 60fps en multi à 4. Je croyais que ça avait été réglé avec le portage switch 1. Du coup est toujours au même stade que la version wiiu au final de ce coté...

Vivement une maj sur metroid remaster...
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Mario Kart 8 Deluxe
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Nom : Mario Kart 8 Deluxe
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : course
Multijoueur : oui
Sortie européenne : 28/04/2017
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