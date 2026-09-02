GTA Online : le RP officiel enfin en approche

Alors que Rockstar garde le secret total concernant un éventuel et probablepour un jour aller de paire avec, l'entreprise vient apporter une nouvelle pierre au gigantesque édifice de l'actuelpar l'arrivée prochaine de « NoPixel 5 », la première expérience officielle autour du RP grâce à la team FiveM (que Rockstar a directement embauché il y a quelques années), donc en passant cette fois directement par l'application de base.La bêta fermée débutera le 8 septembre pour un nombre limité d'élus incluant des influenceurs qui s'attelleront à en faire la pub dans un tas de stream (forcément hein) avec en promesses initiales un éditeur de personnages plus complet, de nouvelles zones, des PNJ plus vivants, tout un tas d'outils pour concevoir vos parties et de nouveaux personnages d'importance.De quoi maintenir la machine en marche, celle qui a rapporté plus de 5 milliards de dollars depuis ses débuts juste avec les micro-transactions.