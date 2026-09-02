The Witcher IV : même sans disque, CD Projekt promet une boîte sur PlayStation 5 The Witcher IV : même sans disque, CD Projekt promet une boîte sur PlayStation 5

Dans le meilleur des mondes, donc si le développement se passe parfaitement bien, The Witcher IV sortira en 2028 donc au-delà de la deadline imposée par Sony pour pouvoir bénéficier d'une version disque sur PlayStation 5.



Interrogé à ce sujet par The Game Business, le co-PDG Michał Nowakowski approuve en effet que malgré l'attention de CDPR pour le purement physique, ils n'ont aucun pouvoir pour devoir se plier aux nouvelles exigences du constructeur, mais une promesse est néanmoins faite : même sans disque, la version PlayStation 5 aura « quoi qu'il arrive » une édition en boîte incluant apparemment un peu plus qu'un code et du vide (on imagine au moins une grosse map). Il faudra vous contenter de cela.