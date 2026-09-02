The Witcher IV : même sans disque, CD Projekt promet une boîte sur PlayStation 5
Dans le meilleur des mondes, donc si le développement se passe parfaitement bien, The Witcher IV sortira en 2028 donc au-delà de la deadline imposée par Sony pour pouvoir bénéficier d'une version disque sur PlayStation 5.
Interrogé à ce sujet par The Game Business, le co-PDG Michał Nowakowski approuve en effet que malgré l'attention de CDPR pour le purement physique, ils n'ont aucun pouvoir pour devoir se plier aux nouvelles exigences du constructeur, mais une promesse est néanmoins faite : même sans disque, la version PlayStation 5 aura « quoi qu'il arrive » une édition en boîte incluant apparemment un peu plus qu'un code et du vide (on imagine au moins une grosse map). Il faudra vous contenter de cela.
publié le 02/09/2026 à 11:40 par Gamekyo
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Edition collector pas données mais avec disque. Ce qui est bien c'est qu'on aura la boite sur XBOX. XBOX marque un point ! (c'est pas souvent)
Sony a vraiment pris l’ensemble de l’industrie en otage.
L’expression « avoir un couteau sous la gorge » vis-à-vis des éditeurs et développeurs tiers, colle à merveille à cette situation.
C’est si soudain bordel, alors qu’on ne voyait pas la fin du physique avant au moins la génération PS7/PS8.
Version disque sur Xbox du coup