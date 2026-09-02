recherche
News / Blogs
The Witcher IV : même sans disque, CD Projekt promet une boîte sur PlayStation 5
Dans le meilleur des mondes, donc si le développement se passe parfaitement bien, The Witcher IV sortira en 2028 donc au-delà de la deadline imposée par Sony pour pouvoir bénéficier d'une version disque sur PlayStation 5.

Interrogé à ce sujet par The Game Business, le co-PDG Michał Nowakowski approuve en effet que malgré l'attention de CDPR pour le purement physique, ils n'ont aucun pouvoir pour devoir se plier aux nouvelles exigences du constructeur, mais une promesse est néanmoins faite : même sans disque, la version PlayStation 5 aura « quoi qu'il arrive » une édition en boîte incluant apparemment un peu plus qu'un code et du vide (on imagine au moins une grosse map). Il faudra vous contenter de cela.
0
Qui a aimé ?
publié le 02/09/2026 à 11:40 par Gamekyo
commentaires (13)
shinz0 publié le 02/09/2026 à 11:58
Sinon ils font comme Larian Studios avec Baldur's Gate 3, des éditions collectors physiques à la demande sur leur site
mattewlogan publié le 02/09/2026 à 12:00
shinz0 oui c’était des belles éditions, mais par contre qui produit les disques ?
olex publié le 02/09/2026 à 12:01
Dans mon cas, c'est le contenu qui importe. S'il y a pas de support pour le jeu en dur, c'est inutile de proposer, car j'estime que ce sera du vent.
guiguif publié le 02/09/2026 à 12:01
"Super"
shinz0 publié le 02/09/2026 à 12:16
mattewlogan PS5 : Sony DADC dans leur usine située à Thalgau, en Autriche
Xbox et PC : Les versions pour les autres plateformes sont prises en charge par d'autres partenaires de fabrication mandatés par Larian Studios
rogeraf publié le 02/09/2026 à 12:16
Une boite avec un code

Edition collector pas données mais avec disque. Ce qui est bien c'est qu'on aura la boite sur XBOX. XBOX marque un point ! (c'est pas souvent)
edgar publié le 02/09/2026 à 12:16
« Ils n’ont aucun pouvoir »

Sony a vraiment pris l’ensemble de l’industrie en otage.

L’expression « avoir un couteau sous la gorge » vis-à-vis des éditeurs et développeurs tiers, colle à merveille à cette situation.

C’est si soudain bordel, alors qu’on ne voyait pas la fin du physique avant au moins la génération PS7/PS8.
gasmok2 publié le 02/09/2026 à 12:22
rogeraf
Version disque sur Xbox du coup
marchand2sable publié le 02/09/2026 à 12:25
C’est vraiment un sketch le coup d’acheter une boîte vide à 60-80 balles
gaymer40 publié le 02/09/2026 à 12:29
Le seul intérêt du physique, c' est la revente, si ils permettent la revente du code, pourquoi pas, sinon, ça sert a rien
brook1 publié le 02/09/2026 à 12:35
En général, ceux qui achètent des collectors, ce n'est pas pour les revendre.
idd publié le 02/09/2026 à 12:38
la loose, et comme personne pourra faire de BR de jeux certifiés playstation à part Sony, ça nous fait une belle jambe une boite vide.
xynot publié le 02/09/2026 à 12:43
Tellement des goats contrairement à Sony.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Witcher IV
1
Ils aiment
Nom : The Witcher IV
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo