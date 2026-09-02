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Une plus large présentation de ONTOS
Frictionnal Games ne voulait pas se contenter d'un simple trailer diffusé la semaine dernière durant la GamesCom, et accueillons donc aujourd'hui une bien plus large vidéo de ce ONTOS (des créateurs de SOMA), nouveau survival-horror à ambiance particulière où l'on partira cette fois dans un hôtel bien chelou sur la lune elle-même, théâtre de tout un tas d'expériences qui Ô SURPRISE n'ont pas très bien tournées.

Davantage orienté dans la narration, choix et puzzles que les classiques fondamentaux du genre, cette nouvelle licence arrivera en 2027, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

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publié le 02/09/2026 à 20:38 par Gamekyo
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ONTOS
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Nom : ONTOS
Support : PC
Editeur : Kepler Interactive
Développeur : Frictional Games
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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