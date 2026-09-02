Une plus large présentation de ONTOS

Frictionnal Games ne voulait pas se contenter d'un simple trailer diffusé la semaine dernière durant la GamesCom, et accueillons donc aujourd'hui une bien plus large vidéo de ce(des créateurs de), nouveau survival-horror à ambiance particulière où l'on partira cette fois dans un hôtel bien chelou sur la lune elle-même, théâtre de tout un tas d'expériences qui Ô SURPRISE n'ont pas très bien tournées.Davantage orienté dans la narration, choix et puzzles que les classiques fondamentaux du genre, cette nouvelle licence arrivera en 2027, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.