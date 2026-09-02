recherche
News / Blogs
The Witcher Remake a été mis en stand-by
Plus besoin de s'étonner sur le fait de n'avoir aucune nouvelle de The Witcher Remake depuis son annonce : CD Projekt vient de confirmer à GameSpot que le développement avait temporairement été mis à l'arrêt faute faute d'avoir un nombre infini d'employés.

Le studio Fool's Theory, composé des anciens de CDPR justement (mais visiblement toujours potes avec leurs anciens patrons) est en effet actuellement au charbon sur The Witcher 3 : Songs of the Past et participe aussi au développement de The Witcher IV notamment sur tout ce qui touche aux outils de l'Unreal Engine 5.

Aucune visibilité n'est donc donnée pour une reprise du chantier The Witcher Remake (également sous Unreal Engine 5), surtout que même si la nouvelle trilogie sera apparemment dénuée d'extensions, la machine à gaz ne va pas s'arrêter de si tôt avec, si « tout se passe comme prévu », The Witcher V en 2030 et The Witcher VI en 2033.
0
Qui a aimé ?
publié le 02/09/2026 à 21:26 par Gamekyo
commentaires (3)
alozius publié le 02/09/2026 à 21:32
Mauvaise idée ce remake du premier épisode. Le studio s’éparpille sur trop de projets à la fois. Surtout que le DLC final du 3 va clôturer l’histoire de Geralt, inutile de revenir à la base de celle-ci de nouveau.
Ils auraient dû focus sur Witcher 4, Cyberpunk 2 et le DLC Song of the past.
Les mecs arrivent quand même à te pondre dans la foulée un Remastered complet du 3 au passage. Une folie ce studio
altendorf publié le 02/09/2026 à 22:58
J'ai toujours pensé que le remake était inutile dans l'immédiat surtout que tu prépares une nouvelle trilogie...
olex publié le 02/09/2026 à 23:27
Et dire qu'on aurait pu avoir un remaster/remake dès le début des années 2010 sur PS3 et 360 si Atari, l'éditeur de l'époque, n'avait pas merdé dans ses finances... Il faut dire que le 1er épisode a salement vieilli et que j'étais toujours frustré de ne pas avoir cet épisode sur consoles quand le 2e venait de paraître.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Witcher IV
1
Ils aiment
Nom : The Witcher IV
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo