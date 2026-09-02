The Witcher Remake a été mis en stand-by The Witcher Remake a été mis en stand-by

Plus besoin de s'étonner sur le fait de n'avoir aucune nouvelle de The Witcher Remake depuis son annonce : CD Projekt vient de confirmer à GameSpot que le développement avait temporairement été mis à l'arrêt faute faute d'avoir un nombre infini d'employés.



Le studio Fool's Theory, composé des anciens de CDPR justement (mais visiblement toujours potes avec leurs anciens patrons) est en effet actuellement au charbon sur The Witcher 3 : Songs of the Past et participe aussi au développement de The Witcher IV notamment sur tout ce qui touche aux outils de l'Unreal Engine 5.



Aucune visibilité n'est donc donnée pour une reprise du chantier The Witcher Remake (également sous Unreal Engine 5), surtout que même si la nouvelle trilogie sera apparemment dénuée d'extensions, la machine à gaz ne va pas s'arrêter de si tôt avec, si « tout se passe comme prévu », The Witcher V en 2030 et The Witcher VI en 2033.