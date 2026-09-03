Keeper va se traîner jusqu'à la PS5

Pendant que se poursuit le Kickstarter sur l'avenir de Double Fine, la société pourrait bien gratter prochainement les fonds de tiroir avec un rapide portage de, ce jeu sorti l'année dernière sur PC/Xbox où l'on incarnait un phare partant à l'aventure le temps d'une petite poignée d'heures.Cette conclusion vient du fait que le site Exophase vient de recenser les différents trophées du jeu, et l'on rappellera justement que par son retour à l'indépendance, Double Fine a récupéré toutes ces licences dont le jeu de poteriesqui devrait en rester là (les pics quotidiens d'activité sur Steam sont de l'ordre de moins 15 joueurs).