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Keeper va se traîner jusqu'à la PS5
Pendant que se poursuit le Kickstarter sur l'avenir de Double Fine, la société pourrait bien gratter prochainement les fonds de tiroir avec un rapide portage de Keeper, ce jeu sorti l'année dernière sur PC/Xbox où l'on incarnait un phare partant à l'aventure le temps d'une petite poignée d'heures.

Cette conclusion vient du fait que le site Exophase vient de recenser les différents trophées du jeu, et l'on rappellera justement que par son retour à l'indépendance, Double Fine a récupéré toutes ces licences dont le jeu de poteries Kiln qui devrait en rester là (les pics quotidiens d'activité sur Steam sont de l'ordre de moins 15 joueurs).

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kisukesan
publié le 03/09/2026 à 06:06 par Gamekyo
commentaires (7)
mattewlogan publié le 03/09/2026 à 07:15
C’est très bien, en plus, les retours étaient plutôt positif
nicolasgourry publié le 03/09/2026 à 07:25
Un jeu phare dans son genre...
sasquatsch publié le 03/09/2026 à 07:38
Ce jeu est assez particulier et limité dans son gameplay je trouve mais tout joli comme tout ce voyage spirituel...
Follow the light
nicolasgourry publié le 03/09/2026 à 07:45
sasquatsch ce que j'aime, c'est l'idée de se dire "Et si j'étais un phare".
ouken publié le 03/09/2026 à 08:08
La DA défonce le voyage et sublime
kisukesan publié le 03/09/2026 à 09:02
nicolasgourry j'ai adoré, si tu as l'occasion de le faire n'hésite pas c'est vraiment une pépite
nicolasgourry publié le 03/09/2026 à 09:18
kisukesan je me souviens que tu m'en avais déjà dit du bien ; c'est pour ça quand j'ai vu l'article, j'ai pensé à ce que tu m'avais dit ^^
Gras
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Keeper
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Nom : Keeper
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Double Fine
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox Series X
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