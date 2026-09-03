StarCraft III entre les mains de la Corée du Sud ? StarCraft III entre les mains de la Corée du Sud ?

Il y a un certain moment, Nexon avait été designé comme le nouveau partenaire sud-coréen de Blizzard afin de développer le MOBA mobile Overwatch Rush (toujours en phase de test dans certains pays) mais également un spin-off de StarCraft.



Que ce dernier existe ou non (réponse à la BlizzCon ?), le quotidien local Chosun -leader en Corée du Sud- nous apprend que le deal irait bien plus loin en indiquant que Nexon aurait carrément récupéré les droits de développement d'une suite directe de StarCraft II. Qu'on appellera StarCraft III par une piètre imagination.



Ce changement de développeur serait surprenant ou non selon le point de vue. Le risque est là, mais il faut reconnaître que Blizzard est actuellement très pris par les multiples suivis de ses propres jeux (Diablo IV, Overwatch, World of Warcraft) et qui de mieux qu'un développeur coréen pour assurer la transition de StarCraft quand on sait que la Corée du Sud est le marché le plus important de la franchise depuis ses débuts ?