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StarCraft III entre les mains de la Corée du Sud ?
Il y a un certain moment, Nexon avait été designé comme le nouveau partenaire sud-coréen de Blizzard afin de développer le MOBA mobile Overwatch Rush (toujours en phase de test dans certains pays) mais également un spin-off de StarCraft.

Que ce dernier existe ou non (réponse à la BlizzCon ?), le quotidien local Chosun -leader en Corée du Sud- nous apprend que le deal irait bien plus loin en indiquant que Nexon aurait carrément récupéré les droits de développement d'une suite directe de StarCraft II. Qu'on appellera StarCraft III par une piètre imagination.

Ce changement de développeur serait surprenant ou non selon le point de vue. Le risque est là, mais il faut reconnaître que Blizzard est actuellement très pris par les multiples suivis de ses propres jeux (Diablo IV, Overwatch, World of Warcraft) et qui de mieux qu'un développeur coréen pour assurer la transition de StarCraft quand on sait que la Corée du Sud est le marché le plus important de la franchise depuis ses débuts ?
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publié le 03/09/2026 à 06:56 par Gamekyo
commentaires (3)
keiku publié le 03/09/2026 à 07:06
a voir ce que les coréens pourrait en faire, ca pourrait être une très bonne chose vu l'état de blizzard aujourd'hui
grospich publié le 03/09/2026 à 08:09
J'ai pas un bon souvenir des licences Blizzard qui ont été externalisées jusqu'à présent : Warcraft Reforged et Diablo Immortal.
mrvince publié le 03/09/2026 à 09:11
En même temps Blizzard c'est plus ce que c'était donc pourquoi pas un autre studio...
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Fiche descriptif
StarCraft II : Wings of Liberty
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Nom : StarCraft II : Wings of Liberty
Support : PC
Editeur : Blizzard Entertainment
Développeur : Blizzard Entertainment
Genre : STR
Multijoueur : Oui (online)
Sortie européenne : 27/07/2010
Sortie américaine : 27/07/2010
site officiel : http://eu.starcraft2.com/
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