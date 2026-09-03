Ace Combat 8 : la présentation du multi

Même s'il sera doté d'une copieuse campagne bien scénarisée,n'en oubliera pas la partie multijoueur, simplement nommé, dont Bandai Namco vient de nous fournir une large présentation à découvrir ci-dessous.En vrac :- Système de progression indépendant de la campagne- Création d'avatar qui pourra être davantage personnalisé avec les récompenses.- Le Hub, une base aérienne, pourra accueillir 100 joueurs.- A vous de trouver une équipe de potes ou via matchmaking pour vous lancer en missions.- Le premier mode sera un 4V4 classique.- Le deuxième mode est plus complet, toujours en 4V4 mais ajoutant des alliés IA au sol, sur mer et dans les airs, avec un système de rang où plus vous tuez d'ennemis (jusqu'au rang « Ace »), plus l'adversaire pourrait gagner de points en vous tuant.- Nous aurons également des missions à durée limitée (il y aura une rotation) en PVE coop à 4 joueurs et parfois 8, ainsi que des events PVP à 8 mais en chacun pour soi.- Bonus : tout comme Capcom avec, le Hub disposera d'une salle d'arcade pour s'occuper un peu avec des oldies de Bandai Namco.- Et à l'instar des jeux modernes même payant, vous n'échapperez pas aux Pass saisonniers.Sortie prévue le 2 octobre, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.