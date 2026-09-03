Le nouveau Lollipop Chainsaw sera au TGS Le nouveau Lollipop Chainsaw sera au TGS

Parole est tenue pour Dragami Games : il y aura bien un nouveau Lollipop Chainsaw (confirmé il y a plus d'un an) et il se montrera lors du TGS 2026 du 17 au 21 septembre avec un premier build jouable pour le public, accessible sur le stand de SEGA/Atlus qui en assurera la distribution sur les territoires asiatiques.



Une suite inespérée pour une licence dont le remaster a de loin surpassé toutes les attentes de l'éditeur avec plus de 400.000 ventes à travers le monde.