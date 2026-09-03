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Le nouveau Lollipop Chainsaw sera au TGS
Parole est tenue pour Dragami Games : il y aura bien un nouveau Lollipop Chainsaw (confirmé il y a plus d'un an) et il se montrera lors du TGS 2026 du 17 au 21 septembre avec un premier build jouable pour le public, accessible sur le stand de SEGA/Atlus qui en assurera la distribution sur les territoires asiatiques.

Une suite inespérée pour une licence dont le remaster a de loin surpassé toutes les attentes de l'éditeur avec plus de 400.000 ventes à travers le monde.
  • Le nouveau Lollipop Chainsaw sera au TGS
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burningcrimson, gaymer40, tripy73, kisukesan
publié le 03/09/2026 à 06:12 par Gamekyo
commentaires (9)
burningcrimson publié le 03/09/2026 à 06:31
Je me rappelle encore de ce membre sur Gamekyo qui me disait que le jeu ne s'était pas bien vendu J'espère que la suite corrigera les défauts du 1er
coconutsu publié le 03/09/2026 à 06:37
Faut préciser que le jeu n'est pas fait par Grashopper manufacture cette fois si. Après ça ne veut pas dire qu'il sera mauvais.
kikoo31 publié le 03/09/2026 à 06:49
burningcrimson qui est ce ?
abookhouseboy publié le 03/09/2026 à 07:15
Le retour aux affaires.
redeemer publié le 03/09/2026 à 07:36
Comment ils vont faire pour passer les wokes, les féministes et la bien pensance de 2026 ?
Pour avoir fait (et aimé) le premier, je vois déjà l'avalanche de polémique arriver...
masharu publié le 03/09/2026 à 08:23
redeemer Malheureusement ça restera un jeu de niche, il y aura évidemment quelques réactions de ces individus mais il n'y aura aucun problème je pense . Si Stellar Blade a passé alors qu'il a été édité par Sony, aucun problème à imaginer pour ce nouvel opus de Lollipop Chainsaw.
guiguif publié le 03/09/2026 à 09:12
Hajime Tabata (FF15) travaille sur le projet
burningcrimson publié le 03/09/2026 à 09:19
kikoo31 Je me rappelle plus qui malheureusement
aozora78 publié le 03/09/2026 à 09:30
Le setting du premier avait été mis en place par James Gunn c'est fou
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Fiche descriptif
Lollipop Chainsaw RePop
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Nom : Lollipop Chainsaw RePop
Support : PC
Editeur : Kadokawa Games
Développeur : N.C
Genre : action
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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