Un trailer plus conséquent pour Zoopunk

Encore une upgrade post GamesCom par la diffusion d'un trailer version très longue de, pour rappel préquelle demais dans un tout autre style vu qu'on délaissera le MetroidVania sauce 3D pour un jeu d'action/aventure plus standard, avec cette fois trois personnages jouables dont la possibilité de switcher à loisir de l'un à l'autre. Et puis, c'est vachement joli quand même.Pour la date, il faut continuer de patienter (PC, PS5, XBS).