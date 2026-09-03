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Un trailer plus conséquent pour Zoopunk
Encore une upgrade post GamesCom par la diffusion d'un trailer version très longue de Zoopunk, pour rappel préquelle de F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch mais dans un tout autre style vu qu'on délaissera le MetroidVania sauce 3D pour un jeu d'action/aventure plus standard, avec cette fois trois personnages jouables dont la possibilité de switcher à loisir de l'un à l'autre. Et puis, c'est vachement joli quand même.

Pour la date, il faut continuer de patienter (PC, PS5, XBS).

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kisukesan
publié le 03/09/2026 à 09:38 par Gamekyo
commentaires (4)
celebenoit84 publié le 03/09/2026 à 10:15
La direction artistique est plutôt sympa.
J attends de voir ce que ça peut donner
neetsen publié le 03/09/2026 à 10:44
F.I.S.T était vraiment sympa à de très nombreux niveaux

et celui-ci me vraiment de l'oeil
sasquatsch publié le 03/09/2026 à 11:28
A fond... Cette DA jadore
gasmok2 publié le 03/09/2026 à 12:38
Ce que je vois me plait bien
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Fiche descriptif
Zoopunk
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Nom : Zoopunk
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Ti Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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