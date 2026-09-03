Un trailer plus conséquent pour Zoopunk

Encore une upgrade post GamesCom par la diffusion d'un trailer version très longue de Zoopunk, pour rappel préquelle de F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch mais dans un tout autre style vu qu'on délaissera le MetroidVania sauce 3D pour un jeu d'action/aventure plus standard, avec cette fois trois personnages jouables dont la possibilité de switcher à loisir de l'un à l'autre. Et puis, c'est vachement joli quand même.
Pour la date, il faut continuer de patienter (PC, PS5, XBS).
J attends de voir ce que ça peut donner
et celui-ci me vraiment de l'oeil