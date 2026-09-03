Frontier Developments vient de signer un nouveau deal avec le partenaire le plus logique Frontier Developments vient de signer un nouveau deal avec le partenaire le plus logique

Frontier Developments est de nouveau sur de bons rails après une période un peu compliquée et pendant que se poursuit la carrière de Jurassic World Evolution 3 et que se prépare une nouvelle licence en parallèle de Planet Zoo 2, voilà que l'entreprise vient de citer un deal parfaitement juteux et en totale adéquation avec son CV : un partenariat avec Disney, tout simplement.



Pas plus d'informations mais pas besoin d'être un génie de l'analyse pour parier sur une sorte de Disneyland, surtout que niveau licences, on peut voir très large entre Disney, Pixar, Marvel et Star Wars. Avec ou sans (une masse) de DLC.