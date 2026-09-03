recherche
News / Blogs
Frontier Developments vient de signer un nouveau deal avec le partenaire le plus logique
Frontier Developments est de nouveau sur de bons rails après une période un peu compliquée et pendant que se poursuit la carrière de Jurassic World Evolution 3 et que se prépare une nouvelle licence en parallèle de Planet Zoo 2, voilà que l'entreprise vient de citer un deal parfaitement juteux et en totale adéquation avec son CV : un partenariat avec Disney, tout simplement.

Pas plus d'informations mais pas besoin d'être un génie de l'analyse pour parier sur une sorte de Disneyland, surtout que niveau licences, on peut voir très large entre Disney, Pixar, Marvel et Star Wars. Avec ou sans (une masse) de DLC.
0
Qui a aimé ?
publié le 03/09/2026 à 09:27 par Gamekyo
commentaires (0)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Jurassic World Evolution 3
0
Ils aiment
Nom : Jurassic World Evolution 3
Support : PC
Editeur : Frontier Developments
Développeur : Frontier Developments
Genre : simulation
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo