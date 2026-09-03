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[RAPPEL] Double State of Play à 15h00
Le petit rappel de routine pour signaler que PlayStation prendra aujourd'hui la parole dans le cadre de non pas un mais deux State of Play à la suite, pour un programme qui débutera à 15h00 tout d'abord avec un format standard fait de tiers (dont Final Fantasy VII Revelation) mais aussi du first-party de tous les espoirs.

Il sera directement suivi par un « State of Play Japan » qui s'attardera cette fois exclusivement sur les produits venus du Japon et de l'Asie, donc Chine et Corée du Sud.

2
Qui a aimé ?
kisukesan, burningcrimson
publié le 03/09/2026 à 10:01 par Gamekyo
commentaires (196)
shanks publié le 03/09/2026 à 10:03
Half Life 3, c'est sûr et certain.
shinz0 publié le 03/09/2026 à 10:07
Je regarderai du coin de l’œil mais je les déteste
loganwolverine publié le 03/09/2026 à 10:10
J'ai même pas vue l'annonce d'un state of play, juste entendu pour le Nintendo direct de Septembre.
Sony va se faire incendier si ils n'ont pas de belle annonce vue tout les commentaires pro physique et les dislikes qu'ils vont recevoir
marchand2sable publié le 03/09/2026 à 10:14
Hâte de voir les dislikes et les com sur Youtube
fdestroyer publié le 03/09/2026 à 10:15
Purée la fiesta au NoDiscNoBuy

Est-ce qu'ils vont interdir les commentaires ?
benichou publié le 03/09/2026 à 10:16
Ils vont se faire lyncher encore et ça sera mérité
keiku publié le 03/09/2026 à 10:17
State of pay, mais bon je vais regarder celui sur la japon qui fera surement doublon avec le tgs...

et surtout j'ai l'impression qu'on va encore juste nous resservir ce qu'ils ont déjà présenté précédemment, j'espère me tromper
guiguif publié le 03/09/2026 à 10:21
Ils se sont dit " on va changer l'horaire pour pas trop se faire flooder de NO DISC NO BUY dans le tchat "
celebenoit84 publié le 03/09/2026 à 10:26
On va encore se taper tous ses jeux d'aventures tous les mêmes, aussi beaux soient ils.
Perso, je n'arrive même plus a me souvenir de tous ces jeux chinois, qui on la technique mais zero personnalité.
marchand2sable publié le 03/09/2026 à 10:26
fdestroyer

Ils pourront pas désactiver les dislikes par contre. Et j’espère qu’ils ont préparé une armée de bots pour les likes...
fdestroyer publié le 03/09/2026 à 10:31
marchand2sable Sony va t'il faire comme Palpatine? une armée de clones, euuuh de bots?
jenicris publié le 03/09/2026 à 10:34
Je regarderai juste pour les jeux. Le reste est inutile. Lire les commentaires du tchat, quelle perte de temps, chacun son délire après tout
mrvince publié le 03/09/2026 à 10:39
Peut être un DLC pour Saros ? sinon je vois pas ce qui pourrait m'interesser...
ratchet publié le 03/09/2026 à 10:40
Je veux la date de FF7 !!! Comme-ca je pose les vacances
playstation2008 publié le 03/09/2026 à 10:46
J’espère l’annonce d’une date pour Kena 2 !
ioda publié le 03/09/2026 à 10:47
Que Sony échoue et s'enfonce, à cause du démat, à cause du live TV, à cause des canicules, à cause du fait qu'on a eu une éclipse, à cause qu'on a perdu 11 jours de vie suite aux canicules etc...
icebergbrulant publié le 03/09/2026 à 10:50
Allez Sony, achevez nous en disant que l’arrêt du physique est avancé à avril 2027 et que ce n’est pas un poisson
cyr publié le 03/09/2026 à 11:00
shanks un jour, il y aura half life 3. Un jour.
Mais s'il pouvait déjà mettre le 2 sur toute les consoles du moment , ça serais cool.
jenicris publié le 03/09/2026 à 11:03
ioda cest c'est quoi le soucis avec le Live TV? surtout que ça concerne pour l'instant que les USA
supasaiyajin publié le 03/09/2026 à 11:12
Si tôt ? Habituellement, ils font pas ça plus tard ?
wickette publié le 03/09/2026 à 11:20
Intergalactic + d’info tout ce que je demande
walterwhite publié le 03/09/2026 à 11:20
Je regarde uniquement pour la section commentaire.

Le reste balleck hormis les tiers.
vyse publié le 03/09/2026 à 11:43
jenicris c'est que tout le monde s'en branle..#ForThePlayers est le crédo de Sony PlayStation et pas les merde de la Xbox One a la fin matrick..
zekk publié le 03/09/2026 à 11:57
vyse Si tout le monde s’en fou, c’est vraiment un problème ?
romgamer6859 publié le 03/09/2026 à 12:07
jenicris Les gens ont raison de se faire entendre
coconutsu publié le 03/09/2026 à 12:09
J'aimerais voir : Hellgate 2, twisted metal, le nouveau souls de FS, ou encore Pso reboot/3

Bon, si j'en ai un des 4 ça serait déjà super.
vyse publié le 03/09/2026 à 12:09
zekk oui parce que c'est des efforts qui ne sont pas consenti ailleurs ; pour ça que les gens râlent de certains Choix de développement/décision
bennj publié le 03/09/2026 à 12:10
Ah le chat c'est juste exceptionnel
vyse publié le 03/09/2026 à 12:11
mwickette peu de chance.. intergalactique sera mis en avant pour les VGA ..
bennj publié le 03/09/2026 à 12:12
jenicris c'est quoi le sujet live tv je sais pas du tout de quoi vous parlez.
neptonic publié le 03/09/2026 à 12:13
vyse mais tu es au courant que sony c'est une dizaine de division et que sony picture / music ont leur propre budgets/décision. Sony ce n'est pas que playstation faut vous sortir ça de la tête.

L'identité de Sony c'est avant tout une boite de divertissement dont les films et les musiques. Plus que n'importe quel acteur de jv, ils sont les plus légitimes de le faire et que les synergies avec les divisions pictures et music aboutissent à ce genre d'offre.
zekk publié le 03/09/2026 à 12:16
bennj Aux USA, ils ont rajouté dans la catégorie multmédia une section Live TV où les américains peuvent voir la tv en direct.

vyse Sérieux... ce n'est pas une feature qui doivent leur couter bien cher, cette raison n'a aucun sens.

ça n'empêche pas le développement d'un jeu, ce n'est même pas dans le budget playstation à mon avis
bennj publié le 03/09/2026 à 12:18
zekk ah ok merci pour l'info. J'imagine que c'est une question de droits si c'est pas encore dispo chez nous.
zekk publié le 03/09/2026 à 12:21
bennj C'est sur, chez nous c'est bien plus compliqué de mettre ça en place
nicolasgourry publié le 03/09/2026 à 12:24
Tant qu'ils annoncent des jeux pour 2026/2027, ça passe, mais tous les jeux qu'ils vont annoncer pour 2028, là ça va être la déferlante contre eux.
rocan publié le 03/09/2026 à 12:24
Le chat est une boucherie
xylander publié le 03/09/2026 à 12:27
No respect, no buy. Comme cela, je reste en dehors du conflit dématérialisé - physique ; mais je constate que Sony crache bien à la gueule de ses clients.
sasquatsch publié le 03/09/2026 à 12:29
shanks Half Life 3, c'est sûr et certain

Meilleur commentaire de la semaine
newtechnix publié le 03/09/2026 à 12:30
rocan on se demandera si ils banniront les comptes abonnés à leur chaine youtube pour s'être exprimé de façon négative
brook1 publié le 03/09/2026 à 12:33
newtechnix Si ça les dérangeait, ils auraient fermé l'espace commentaires, ils ont bien fait de le laisser.
newtechnix publié le 03/09/2026 à 12:44
brook1 c'est zarb on arrive à voir que deux choses: no disc no buy et wewantDestiny3
masharu publié le 03/09/2026 à 12:46

(pour le chat, au cas où)
beppop publié le 03/09/2026 à 12:48
mais c'est quoi votre délire avec le chat ?

Sony en a rien à foutre sinon ils l'auraient fermé. ils continuent de poster sur X en se foutant des com vous croyer quoi au juste..
aerithlazyqueen publié le 03/09/2026 à 12:51
Ils vont prendre tellement chére encore
vyse publié le 03/09/2026 à 12:54
zekk neptonic je m'en cire royalement le fiac les gars ; a aucun moment j'ai râlé ! J'ai essayé de vous expliquer pourquoi CA râlait c'est tout..
natedrake publié le 03/09/2026 à 12:59
beppop Sony en a rien à foutre sinon ils l'auraient fermé. ils continuent de poster sur X en se foutant des com vous croyer quoi au juste..

Ceci.
tripy73 publié le 03/09/2026 à 12:59
Toujours pas de sous titres en français, ils ont vraiment honte de rien ces rats...

Bon en tout cas les mecs dans le chat sont en mode spam et il y a de très nombreux comptes qui le font, pas juste une dizaine.
icebergbrulant publié le 03/09/2026 à 13:00
Allez on commence: No Disk No Buy !

Je rigole si Square-Enix propose le only dèmat pour la Partie 3, ce sera LA REVELATION
shambala93 publié le 03/09/2026 à 13:02
Ça commence par un film…
akinen publié le 03/09/2026 à 13:02
La zone commentaire est apocalyptique. J'avais jamais vu un tel torrent de commentaire identique
nicolasgourry publié le 03/09/2026 à 13:03
icebergbrulant il y a même plus de jeu, c'est carrément la bande annonce d'un film
shambala93 publié le 03/09/2026 à 13:03
akinen
Ils devraient faire comme les géants de la tech ou Nintendo et ne pas proposer les commentaires…
zekk publié le 03/09/2026 à 13:03
ça commence bien...
wickette publié le 03/09/2026 à 13:03
Bon le début...

akinen
ignore tout ça, on a tous notre avis, pas la peine de voir les perroquets
giru publié le 03/09/2026 à 13:04
Marrant de commencer un State of Play par un extrait de film. En plus avec une scène tirée de Matrix 4 sorti il y a 6 ans... Ah non c'est Resident Evil
shinz0 publié le 03/09/2026 à 13:04
Ça commence avec un trailer d'un film, ok
kinectical publié le 03/09/2026 à 13:04
Ça commence avec le trailer d’un film…. Bon bah on sais déjà que ce sera un SOP de connards de merde merci bye
totenteufel publié le 03/09/2026 à 13:04
Le film Resident evil à l'air bien mieux que les daubes de W.S Anderson et le reboot récent, on supprime les persos des jeux et c'est parfait ainsi.
shambala93 publié le 03/09/2026 à 13:04
Un film AB1
tripy73 publié le 03/09/2026 à 13:04
Un state of play qui commence par la bande annonce d'un film osef, ouais ils suivent clairement le même chemin que MS avec leur All in One... En espérant qu'ils vont se prendre la même fessée qu'eux avec la Xbox One
apejy publié le 03/09/2026 à 13:05
State of Cinema
yanssou publié le 03/09/2026 à 13:05
nicolasgourry publié le 03/09/2026 à 13:05
Allez logiquement la bande annonce du remake de Code Veronica
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:05
Les commentaires de la vidéo
Les mecs ont pas compris que ça donnais encore plus de visibilité
zekk publié le 03/09/2026 à 13:05
sérieusement c'est quoi leur délire
wickette publié le 03/09/2026 à 13:05
Attendez les jeux quand même ^^...
ioda publié le 03/09/2026 à 13:06
C'est beau de voir pleins de gens ne pas bosser
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:07
Je voulais un inFamous !
shambala93 publié le 03/09/2026 à 13:07
Mouais pas trop mal mais la patte plastique et les endroits industriels, bof pour Wolverine.
shinz0 publié le 03/09/2026 à 13:08
Ghost of Yotei, la hype négative en dessous de zéro...
kevisiano publié le 03/09/2026 à 13:09
flemme du DLC de GOY
kinectical publié le 03/09/2026 à 13:10
ratchet on va jamais l’avoir faut qu’ont arrête de rêvez
beppop publié le 03/09/2026 à 13:10
Jin
shambala93 publié le 03/09/2026 à 13:10
Pas super joli le dlc de MH je trouve.
yanssou publié le 03/09/2026 à 13:11
Ghost of yotei meme le dlc donne pas envie pareil pour mh wilds aka le pire de la licence.
kevisiano publié le 03/09/2026 à 13:11
shambala93 Parfait pour la Switch 2
zekk publié le 03/09/2026 à 13:12
C'est nul pour le moment
shambala93 publié le 03/09/2026 à 13:12
kevisiano
Ahah a 25 fps ?
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:12
kinectical oui! Par contre sur la chaîne YouTube c’est quoi ce délire avec Destiny 3 dans les coms ? Ta l’impression que les mecs ce sont concertés c’est dingue.
kevisiano publié le 03/09/2026 à 13:12
shambala93 ils ont l'habitude les joueurs Nintendo non?
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:14
De toute façon il n’y aura aucune annonce. Le planning PS5 est déjà assez rempli jusqu’à fin 2027 faut rien attendre je serais vous.
shambala93 publié le 03/09/2026 à 13:14
kevisiano

Oh le coquin !

Le métro a l’air incroyable ! L’ambiance !
nicolasgourry publié le 03/09/2026 à 13:15
zekk J'aurais trouvé intéressant de mettre une bande-annonce de Code Veronica Remake après le film ; là, je trouve que ça ne sert à pas grand-chose.
wickette publié le 03/09/2026 à 13:15
ratchet

Le damage control commence
kevisiano publié le 03/09/2026 à 13:15
Metro ça envoie !
tripy73 publié le 03/09/2026 à 13:16
ratchet : c'est pas nouveau, la communauté de Destiny fait ça depuis l'annonce de la fin du suivi du 2 et la sortie de leur truc osef aka Maratombe...
totenteufel publié le 03/09/2026 à 13:16
Maneater 2 cool
jenicris publié le 03/09/2026 à 13:16
bennj une centaine de chaîne financé par la pub sur PS5, mais uniquement aux USA, pour l'instant

romgamer6859 je trouve les coms littéralement ridicule. Les save Destiny

vyse moi aussi je m'en fou mais bon au pire on s'en sert pas, c'est comme les SVOD. Puis y a des app qui donnent déjà des chaînes TV sur PlayStation, c'est pas nouveau.
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:17
wickette de ?
tripy73 ah ok je ne savais pas
zekk publié le 03/09/2026 à 13:18
Le suivi de Crimson est dingue
kinectical publié le 03/09/2026 à 13:18
ratchet autant je voudrais un Destiny 3 autant je sais qu’ont ne va jamais l’avoir MAIS si on peut ravoir un suivis de Destiny 2 avec le retour des envie à contenu sans qu’ils soit effacer à chaque fois se serait bien trop de contenu de Destiny 2 a été retirer et ces un peu pour ça sur la communauté est dégoûter
shuntaro publié le 03/09/2026 à 13:18
C'est bon on leur pardonne la fin du physique et votre body est ready pour la PS6 ?
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:18
Le DLC de CD qui n’a toujours aucune cohérence en terme d’univers…
shinz0 publié le 03/09/2026 à 13:18
Crimson Desert c'est des fous ce studio
nicolasgourry publié le 03/09/2026 à 13:19
Vla le son de la nostalgie
wickette publié le 03/09/2026 à 13:19
ratchet
Il y aura des nouvelles annonces, c'est sûr
kevisiano publié le 03/09/2026 à 13:19
Ouiiii mon bon franchouillard
fiveagainstone publié le 03/09/2026 à 13:19
Film, DLC, Lego... rompiche tout ça
zekk publié le 03/09/2026 à 13:19
ratchet n'importe quoi
yanssou publié le 03/09/2026 à 13:20
La ps1 lego
blacksad6 publié le 03/09/2026 à 13:20
Bah voilà! Ceux qui voulait du physique, la prochaine PS en lego! Ya pas plus physique
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:20
wickette nan nan c’est certains… en plus c’est pas un State à l’heure habituel. La c’est juste un gros recap de ce qui arrive je pense.

Y’a 2/3 mastodonte par mois jusqu’à 2027 ils ont aucune raison de dévoiler des trucs…


FF Résonance
shambala93 publié le 03/09/2026 à 13:20
blacksad6
osiris67 publié le 03/09/2026 à 13:21
J’espere qu’ils se font detruire en coms
giru publié le 03/09/2026 à 13:21
Au moins la PS Lego a un lecteur de disque.
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:21
zekk n’importe quoi de ?
nicolasgourry publié le 03/09/2026 à 13:22
blacksad6 il aurait rajouté la boite d'un des jeux Sony en Lego, là ça aurait été énorme
zekk publié le 03/09/2026 à 13:22
le sprite dégueu de Sephiroth
shinz0 publié le 03/09/2026 à 13:22
FF Resonance comprend pas la hype...
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:22
Mamaaaa la démo je télécharge direct après le State
zekk publié le 03/09/2026 à 13:23
shinz0 pareil
blacksad6 publié le 03/09/2026 à 13:23
Ya pas de demo de resonance sur S2? que PS5? mais pkoi j'ai acheté cette console serieux
nicolasgourry publié le 03/09/2026 à 13:23
giru je pense qu'ils vont se faire charrier avec cette PS lego, déjà ça commencer ici.
fiveagainstone publié le 03/09/2026 à 13:24
blacksad6 Ils vont pas mettre le logo switch 2 dans un state of play...Il y a des chances que la démo soit partout.
gasmok2 publié le 03/09/2026 à 13:24
Comment c'est nul pour le moment.....
tripy73 publié le 03/09/2026 à 13:24
Encore un State of tiers, avec en bonus des trucs osef comme le film RE et le set lego de la PS1, d'ailleurs ils avaient rien d'autres comme licences que Ape Escape...

Par contre le suivi de Crimson est dingue, je sais combien ils sont à bosser sur le jeu, mais ils enchaînent grave.
shambala93 publié le 03/09/2026 à 13:25
Nana Mouskouri
blacksad6 publié le 03/09/2026 à 13:25
fiveagainstone En effet j'ai oublié ce que je regardé, suis con
jenicris publié le 03/09/2026 à 13:25
Cool la demo de FF, je vais pouvoir me faire une bonne idée du jeu
aozora78 publié le 03/09/2026 à 13:25
Putain c'est tellement de la merde pour l'instant au secours. Arrête de répété les dates et de dire qu'au final on va voir la même chose de le State of Play Japan qui suit, c'est useless.
shinz0 publié le 03/09/2026 à 13:26
Par pitié Intergalactic et RE Veronica pour sauver ce State of Play
yanssou publié le 03/09/2026 à 13:27
Elle est loin l'époque des Playstation showcase...
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:28
shinz0 Intergalactic c’est mort le finish c’est FF Revelation ! J’espère la date
nigel publié le 03/09/2026 à 13:29
Ça fait tellement cheap pour Resonance d'avoir des anciens FF je trouve.
"On a pas d'identité forte, alors on fait un mix de tout nos FF pour attirer les gens" quel dommage.
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:29
Il est moche ce Tales Of bis dommage…
romgamer6859 publié le 03/09/2026 à 13:30
jenicris destiny, un gâchis :/
yanssou publié le 03/09/2026 à 13:30
Du vu et revu le truc de Konami next
nicolasgourry publié le 03/09/2026 à 13:30
Je comprends pas trop comment tu joues à Uncanyon, j'aime bien la DA.
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:32
Mais les jeux sont horribles il y a une raison ? Ou alors c’est la qualité du live
shambala93 publié le 03/09/2026 à 13:33
Mouais ce jrpg n’est vraiment pas très beau…
midomashakil publié le 03/09/2026 à 13:34
mais ou sont les studio sony?
jenicris publié le 03/09/2026 à 13:34
romgamer6859 ouais mais Bungie n'est plus ce qu'ils étaient
aozora78 publié le 03/09/2026 à 13:34
ratchet les deux, les jeux sont bof et le rendu youtube est horrible.
akinen publié le 03/09/2026 à 13:34
Bon ben day one renoir. C’est moche mais c’est plus FF qu’FF
yanssou publié le 03/09/2026 à 13:35
Il est où Kena 2 bordel...
forte publié le 03/09/2026 à 13:35
Faux fans de Command Mission qui n'ont jamais entendu parler de ce jeu avant aujourd'hui incoming dans 3...2...1...
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:35
C’est moche mais les 2 trucs de Konami m’ont taper dans l’œil c’est le style que j’aime bien après je sais pas si je prendrais.
tripy73 publié le 03/09/2026 à 13:36
SE ne voulant plus des chèques pour faire des exclusivités sur PS, Sony s’est rabattu sur Konami qui a l'air de kiffer l'argent facile
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:36
Même GT rend dégueulasse dans la vidéo c’est dingue
akinen publié le 03/09/2026 à 13:37
Moi c’est nickel depuis mon navigateur brave
zekk publié le 03/09/2026 à 13:39
c'est chiant
shinz0 publié le 03/09/2026 à 13:39
Mince je me suis endormi...
shambala93 publié le 03/09/2026 à 13:39
forte
Quel flop.
zekk publié le 03/09/2026 à 13:40
forte
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:40
La date de FF7 Please que je pose mes vacances 2027
shinz0 publié le 03/09/2026 à 13:41
Until Dawn 2, vu le casting je veux qu'ils meurent tous...
kevisiano publié le 03/09/2026 à 13:41
ptdr les manettes de con
gasmok2 publié le 03/09/2026 à 13:41
On s'endort quand même.......

Putain et là la manette GTA
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:41
Yeahhhhhhhh release date
yanssou publié le 03/09/2026 à 13:42
Quelle blague, j'ai l'impression qu'à chaque state of play c'est pour nous endormir encore plus.
wickette publié le 03/09/2026 à 13:42
FFVII Revelation
mais...bon vivement le nintendo direct de la semaine prochaine et le TGA en fin d'année

GoW Laufey et Intergalactic très hâte ça change pas après mais quelle horreur serieux j'essaye de rester positif mais il y a rien à sauver avec cette marque niveau communication et priorités pour le futur
tripy73 publié le 03/09/2026 à 13:43
Génial des manettes GTA6 avec du strass et des paillettes...

shinz0 : t'inquiètes ce sera sûrement le cas
shinz0 publié le 03/09/2026 à 13:44
FF VII Revelation un meilleur trailer que la Summer Game Fest
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:44
Bon bah 2 semaines de vacances à partir du 8 avril
newtechnix publié le 03/09/2026 à 13:45
shinz0 pareil je me suis endormi à je sais plus quel moment et puis je me réveille sur le truc de Konami REv Noir
mercure7 publié le 03/09/2026 à 13:46
Tellement bien fait de regarder cette daube en décalé ...
gasmok2 publié le 03/09/2026 à 13:46
Putain le combat à dos de chocobo, on dirait un combat de coqs clandestin au Cambodge
supasaiyajin publié le 03/09/2026 à 13:47
J'ai pas tout regardé, mais ça avait l'air à chier.
forte publié le 03/09/2026 à 13:47
shambala93 Ha mais je ne parlais pas d'ici mais des réseaux. J'ai jamais vu personne en parler. Etrangement ca va popper.
shinz0 publié le 03/09/2026 à 13:48
Par contre l'extrait de FF VII R...mouais
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:49
Bordel ça a l’air tellement génial c’est tellement hâte
tripy73 publié le 03/09/2026 à 13:49
My god c'est quoi ce temps de chargement quand tu pilotes le vaisseau, ça va être l'horreur sur Switch 2.
masharu publié le 03/09/2026 à 13:49
Vous dites que c'est toujours de la merde, que c'est chiant, qu'il y a des trucs inutiles, qu'il n'y a pas de nouveaux jeux.

Mais en vrai les Nintendo Direct, les States of Play, les Xbox Showcase et cie, les présentations sont faites pour les casuals, les gens peu exigeants et qui se hypent sur n'importe quoi. Ces gens qui disent "mais vous qui vous plaignez tout le temps vous faites chier le monde à vous plaindre". Je ne vois que ça comme explication.

Certains font pourtant parti de ces gens casual .
akinen publié le 03/09/2026 à 13:50
tripy73 ouais, c’est chaud
zekk publié le 03/09/2026 à 13:50
Il a l'air trop bien FF7R
kevisiano publié le 03/09/2026 à 13:51
zekk mais oui (même avec Chadley...)
jenicris publié le 03/09/2026 à 13:51
zekk trop
kenpokan publié le 03/09/2026 à 13:51
Vraiment nul
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:51
Début d’année ma PS5 va suée entre GOW et FF7 ça va être un début d’année incroyable
aozora78 publié le 03/09/2026 à 13:52
Pas de Kena 2
Pas de Intergalactic
Pas de God of War Laufey
Pas de Team Asobi

Juste Until Dawn 2 au final heuresement.

supasaiyajin C'était de la grosse merde. Et on se tape 10mn de FF7 Revelation, ils en montrent beaucoup trop
Avec des jeux qui sont montrés et qu'on va revoir en plus long dans le State of play japan qui suit.
shinz0 publié le 03/09/2026 à 13:52
FF VII Revelation et ses quêtes annexes random
gasmok2 publié le 03/09/2026 à 13:53
Il sera peut etre enfin temps pour moi de commencer les FF7 s'ils font un pack avec les 3 dans un seul coffret
tripy73 publié le 03/09/2026 à 13:53
Il y a des missions avec des chats dans FF7 Révélation, tu vas être content guiguif ça va te rappeler Forspoken

Le jeu a l'air cool, en espérant qu'ils n'abusent pas sur le remplissage du monde ouvert avec des trucs osef.
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:54
gasmok2 il y a déjà un pack duo pour les 2 premiers je pense ils vont le faire.
brook1 publié le 03/09/2026 à 13:54
Ça se voit qu'ils ont la switch 2 à gérer maintenant pour FF7 Révélation.
jenicris publié le 03/09/2026 à 13:54
tripy73 c'est le seul truc a garder de ce SOP
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:55
gasmok2 ah bah voilà je crois qu’il vient d’en parler
gasmok2 publié le 03/09/2026 à 13:56
ratchet
Bon bah voilà
mwaka971 publié le 03/09/2026 à 13:56
C'est moi ou FF7 Rev fait moins beau que Rebirth?
romgamer6859 publié le 03/09/2026 à 13:58
aozora78 t'as tout dit
ratchet publié le 03/09/2026 à 13:58
mwaka971 comme je dis depuis tal j’ai l’impression que c’est la qualité YouTube. J’ai trouvé tout les jeux moches.
ratchet publié le 03/09/2026 à 14:00
Je look le State Japan j’espère quelques surprises ????
tripy73 publié le 03/09/2026 à 14:00
Bon ben pas d’Intergalatic et zéro annonce de first party (hors DLC et jeu déjà connus)... et comme prévu un pack contenant les 3 jeux de la trilogie FF7 est dispo

gasmok2 : le truc ce qu'ils disaient réfléchir à continuer à exploiter le jeu pour faire plus de contenu, donc je me demande s’il ne vaut mieux pas attendre l'édition complète quand ils auront enfin décidé de passer à autre chose.

jenicris : oui après il faut que le jeu te parle aussi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde
brook1 publié le 03/09/2026 à 14:00
ratchet la texture dégueulasse quand il prend le chat en photo, c'est pas YouTube mais bon il reste des mois d'optimisation encore, je garde espoir.
jenicris publié le 03/09/2026 à 14:02
tripy73 ça c'est sur, comme tous les jeux. Après FF7 est mon jeu favoris, depuis bientôt 30 ans, donc à partir de là...
gasmok2 publié le 03/09/2026 à 14:03
tripy73
C'est pas faux, pour avoir le truc vraiment complet
ratchet publié le 03/09/2026 à 14:04
En avril je repars pour un platine de l’enfer je pense mais osef
tripy73 publié le 03/09/2026 à 14:06
jenicris : yep normal dans ton cas, perso même si c'est aussi l'un de mes jeux préféré, j'aurais aimé un remake 1:1 de l'original avec ses qualités et ses défauts, mais je comprends que l’on puisse apprécier ce qu'ils ont fait.

gasmok2 : yep et j’ai attendus jusqu'à présent pour les faire, donc je ne suis plus à quelques mois près avant de me lancer dedans.
guiguif publié le 03/09/2026 à 14:08
tripy73
gasmok2 publié le 03/09/2026 à 14:09
la musique de Dragon Quest monster...j'ai cru entendre la musiqde de Police Academy

tripy73 Pareil, je ne suis à quelques mois près
tripy73 publié le 03/09/2026 à 14:14
guiguif : faut pas te fâcher c'était pour rigoler parce que j’ai pensé au jeu en voyant le passage avec le chat, tu sais bien que je ne suis pas du genre à critiquer les choix des gens, chacun est libre d'aimer les jeux qu’il veut même si les autres les trouvent mauvais.
mwaka971 publié le 03/09/2026 à 14:16
ratchet le platine sera moins dur à Obtenir depuis qu'ils ont casualisé le jeu avec les ressorties sur les autres consoles, ils ont annoncé que ça sera moins dur du coup
aozora78 publié le 03/09/2026 à 14:16
Non mais OMG le japon à autre chose que des jeux qui ont la gueule d'animés Random ?
En plus d'avoir des modélisations et une framerate médiocre dans leurs trailers?
ratchet publié le 03/09/2026 à 14:29
mwaka971 oui enfin si il y a toujours le simulateur (le réel problème du platine ) ça changera pas si il faut faire tout les fights…
mwaka971 publié le 03/09/2026 à 14:32
ratchet ils obligeront peut-être pas à finir les derniers combats, mon cousin se faisait payer sur des sites pour faire les combats pour des mecs qui y arrivaient pas via le controle à distance de la play par invitation
mwaka971 publié le 03/09/2026 à 14:33
ratchet en tout cas on va rester sur la version deux le collector en plus de coûter cher, les statuettes ont l'air dégueulasse.

Et 2 dlc confirmé un en Automne et l'autre printemps 2028
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