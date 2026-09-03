[RAPPEL] Double State of Play à 15h00

Le petit rappel de routine pour signaler que PlayStation prendra aujourd'hui la parole dans le cadre de non pas un mais deux State of Play à la suite, pour un programme qui débutera à 15h00 tout d'abord avec un format standard fait de tiers (dont) mais aussi du first-party de tous les espoirs.Il sera directement suivi par un « State of Play Japan » qui s'attardera cette fois exclusivement sur les produits venus du Japon et de l'Asie, donc Chine et Corée du Sud.