[RAPPEL] Double State of Play à 15h00

Le petit rappel de routine pour signaler que PlayStation prendra aujourd'hui la parole dans le cadre de non pas un mais deux State of Play à la suite, pour un programme qui débutera à 15h00 tout d'abord avec un format standard fait de tiers (dont Final Fantasy VII Revelation) mais aussi du first-party de tous les espoirs.
Il sera directement suivi par un « State of Play Japan » qui s'attardera cette fois exclusivement sur les produits venus du Japon et de l'Asie, donc Chine et Corée du Sud.
Sony va se faire incendier si ils n'ont pas de belle annonce vue tout les commentaires pro physique et les dislikes qu'ils vont recevoir
Est-ce qu'ils vont interdir les commentaires ?
et surtout j'ai l'impression qu'on va encore juste nous resservir ce qu'ils ont déjà présenté précédemment, j'espère me tromper
Perso, je n'arrive même plus a me souvenir de tous ces jeux chinois, qui on la technique mais zero personnalité.
Ils pourront pas désactiver les dislikes par contre. Et j’espère qu’ils ont préparé une armée de bots pour les likes...
Mais s'il pouvait déjà mettre le 2 sur toute les consoles du moment , ça serais cool.
Le reste balleck hormis les tiers.
Bon, si j'en ai un des 4 ça serait déjà super.
L'identité de Sony c'est avant tout une boite de divertissement dont les films et les musiques. Plus que n'importe quel acteur de jv, ils sont les plus légitimes de le faire et que les synergies avec les divisions pictures et music aboutissent à ce genre d'offre.
vyse Sérieux... ce n'est pas une feature qui doivent leur couter bien cher, cette raison n'a aucun sens.
ça n'empêche pas le développement d'un jeu, ce n'est même pas dans le budget playstation à mon avis
Meilleur commentaire de la semaine
(pour le chat, au cas où)
Sony en a rien à foutre sinon ils l'auraient fermé. ils continuent de poster sur X en se foutant des com vous croyer quoi au juste..
Ceci.
Bon en tout cas les mecs dans le chat sont en mode spam et il y a de très nombreux comptes qui le font, pas juste une dizaine.
Je rigole si Square-Enix propose le only dèmat pour la Partie 3, ce sera LA REVELATION
Ils devraient faire comme les géants de la tech ou Nintendo et ne pas proposer les commentaires…
akinen
ignore tout ça, on a tous notre avis, pas la peine de voir les perroquets
Les mecs ont pas compris que ça donnais encore plus de visibilité
Ahah a 25 fps ?
Oh le coquin !
Le métro a l’air incroyable ! L’ambiance !
Le damage control commence
romgamer6859 je trouve les coms littéralement ridicule. Les save Destiny
vyse moi aussi je m'en fou mais bon au pire on s'en sert pas, c'est comme les SVOD. Puis y a des app qui donnent déjà des chaînes TV sur PlayStation, c'est pas nouveau.
tripy73 ah ok je ne savais pas
Il y aura des nouvelles annonces, c'est sûr
Y’a 2/3 mastodonte par mois jusqu’à 2027 ils ont aucune raison de dévoiler des trucs…
FF Résonance
Par contre le suivi de Crimson est dingue, je sais combien ils sont à bosser sur le jeu, mais ils enchaînent grave.
"On a pas d'identité forte, alors on fait un mix de tout nos FF pour attirer les gens" quel dommage.
Quel flop.
Putain et là la manette GTA
mais...bon vivement le nintendo direct de la semaine prochaine et le TGA en fin d'année
GoW Laufey et Intergalactic très hâte ça change pas après mais quelle horreur serieux j'essaye de rester positif mais il y a rien à sauver avec cette marque niveau communication et priorités pour le futur
shinz0 : t'inquiètes ce sera sûrement le cas
Mais en vrai les Nintendo Direct, les States of Play, les Xbox Showcase et cie, les présentations sont faites pour les casuals, les gens peu exigeants et qui se hypent sur n'importe quoi. Ces gens qui disent "mais vous qui vous plaignez tout le temps vous faites chier le monde à vous plaindre". Je ne vois que ça comme explication.
Certains font pourtant parti de ces gens casual .
Pas de Intergalactic
Pas de God of War Laufey
Pas de Team Asobi
Juste Until Dawn 2 au final heuresement.
supasaiyajin C'était de la grosse merde. Et on se tape 10mn de FF7 Revelation, ils en montrent beaucoup trop
Avec des jeux qui sont montrés et qu'on va revoir en plus long dans le State of play japan qui suit.
Le jeu a l'air cool, en espérant qu'ils n'abusent pas sur le remplissage du monde ouvert avec des trucs osef.
Bon bah voilà
gasmok2 : le truc ce qu'ils disaient réfléchir à continuer à exploiter le jeu pour faire plus de contenu, donc je me demande s’il ne vaut mieux pas attendre l'édition complète quand ils auront enfin décidé de passer à autre chose.
jenicris : oui après il faut que le jeu te parle aussi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde
C'est pas faux, pour avoir le truc vraiment complet
gasmok2 : yep et j’ai attendus jusqu'à présent pour les faire, donc je ne suis plus à quelques mois près avant de me lancer dedans.
tripy73 Pareil, je ne suis à quelques mois près
En plus d'avoir des modélisations et une framerate médiocre dans leurs trailers?
Et 2 dlc confirmé un en Automne et l'autre printemps 2028