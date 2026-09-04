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Onimusha - Way of the Sword : un tout dernier trailer pour fêter le lancement
Qu'il fasse beau ou pas ce week-end, il y aura de quoi vous occuper avec de nombreuses sorties cette semaine pour passer le temps entre Orbitals, The Blood of Dawnwalker ainsi que Onimusha : The Way of the Sword sur laquelle on s'attardera rapidement par la diffusion de ce trailer de lancement.

Le grand retour après 20 ans d'absence (hors remasters), et on compte sur Capcom pour nous faire un premier bilan commercial dans quelques jours pour savoir si nous sommes à l'aube d'une nouvelle salve d'épisodes.

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sussudio
publié le 04/09/2026 à 06:59 par Gamekyo
commentaires (2)
sasquatsch publié le 04/09/2026 à 09:36
Il semble très bon... Ça va être difficile de lui résister longtemps je suppute qu'il atterrit sous le sapin encore cette année ci
azerty publié le 04/09/2026 à 10:33
Exploration pas terrible. Monde ouvert et quête avec beaucoup de remplissage. 60€ juste pour un système de combat...sans moi. J'espère que Control II sera sans reproche et besoin de zéro patch.
Gras
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Fiche descriptif
Onimusha : Way of the Sword
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Nom : Onimusha : Way of the Sword
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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