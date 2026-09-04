Onimusha - Way of the Sword : un tout dernier trailer pour fêter le lancement

Qu'il fasse beau ou pas ce week-end, il y aura de quoi vous occuper avec de nombreuses sorties cette semaine pour passer le temps entreainsi quesur laquelle on s'attardera rapidement par la diffusion de ce trailer de lancement.Le grand retour après 20 ans d'absence (hors remasters), et on compte sur Capcom pour nous faire un premier bilan commercial dans quelques jours pour savoir si nous sommes à l'aube d'une nouvelle salve d'épisodes.