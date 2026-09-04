Nouveau trailer pour Castlevania : Belmont's Curse

Le show Konami est passé hier un peu inaperçu vu que l'essentiel avait déjà été livré durant les State of Play, à l'exception tout de même de cette nouvelle bande-annonce de, l'épisode du grand retour (on l'espère du moins) qui nous enverra dans le Paris de 1499 aux commandes de Rose Belmont (fille de Trevor).On retourne attendre le lancement prévu le 15 octobre sur toutes les machines.