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Nouveau trailer pour Castlevania : Belmont's Curse
Le show Konami est passé hier un peu inaperçu vu que l'essentiel avait déjà été livré durant les State of Play, à l'exception tout de même de cette nouvelle bande-annonce de Castlevania : Belmont's Curse, l'épisode du grand retour (on l'espère du moins) qui nous enverra dans le Paris de 1499 aux commandes de Rose Belmont (fille de Trevor).

On retourne attendre le lancement prévu le 15 octobre sur toutes les machines.

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publié le 04/09/2026 à 07:45 par Gamekyo
commentaires (4)
wickette publié le 04/09/2026 à 08:39
J’attends qu’ils communiquent sur le support switch 2

Update gratuit, nouvelle version séparée payante,..

J’aime le studio et la franchise mais j’achète rien tant que c’est pas clarifié
akinen publié le 04/09/2026 à 09:18
wickette j’le veux sur switch aussi. Au début je pensais que je n’allais pas pouvoir tenir mais vu la qualité de ce qui est sortit ou sort bientot, je n’aurai pas de problème à attendre un peu
sasquatsch publié le 04/09/2026 à 09:34
Raaah, ça fait du bien ce petit flair des 90's de temps à autre...
Non je ne suis pas vieux monsieur...
forte publié le 04/09/2026 à 10:02
Pas de soucis d'attente de mon coté, j'ai toujours pris la meilleure version technique sur console. Donc, comme d'hab, ca sera sur PS5. Vivement
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Fiche descriptif
Castlevania : Belmont's Curse
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Nom : Castlevania : Belmont's Curse
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Motion Twin
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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