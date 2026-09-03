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Until Dawn 2 : trailer et date de sortie
PlayStation nous avait promis Until Dawn 2 pour 2027 et ce sera effectivement le cas vu qu'il s'agira du premier jeu PS Studios de l'année prochaine avec une sortie signée pour le 28 janvier, uniquement sur PlayStation 5.

Une nouvelle bande-annonce est bien évidemment proposée pour cette suite indépendante toujours faite de choix/conséquences et délaissant les montagnes enneigées pour une île faussement paradisiaque où vont se retrouver quelques participants de télé réalité (oui, tout démarre par un délire de chasse aux fantômes façon MTV, ‘voyez ?).

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aozora78
publié le 03/09/2026 à 14:00 par Gamekyo
commentaires (7)
azerty publié le 03/09/2026 à 14:04
Je vais faire nawak. Gros kiffe nanard slasher
malroth publié le 03/09/2026 à 14:05
C'est moi ou le 1er est plus beau que le 2 ?

j'ai l'impression que chez Sony ya plus de budget, Wolverine pareil...ect
aozora78 publié le 03/09/2026 à 14:08
J'adore faire les Jeux narratifs à choix avec mes potes

Celui là a l'air plus ambitieux que le un c'est cool.

Janvier à Avril c'est tellement chargé en jeux OMG.

Stranger Than Even
Until Dawn 2
Persona 4 Revival
Metro
Fable
God of War Laufey
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
No Rest for the Wicked
FF7 Revelation
...
beppop publié le 03/09/2026 à 14:09
ravyxxs publié le 03/09/2026 à 14:10
malroth C'est pas du tout une question de budget, et Wolverine est magnifique, c'est du niveau de Spiderman 2.

Until Dawn 2 c'est pas la même équipe connu ni le même moteur pour les très réasliste Supermassive Games QUI NE FONT QUE des jeux du genre.

Ici,c'est le premier pour Firesprite.
fritesmayo76 publié le 03/09/2026 à 14:36
Day one sur youtube
ravyxxs publié le 03/09/2026 à 14:41
fritesmayo76 J'aurais aussi été tenté mais avec autant de choix, à moins de regarder une bonne chaîne (MKICEFIRE), les gens vont faire de la merde
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Until Dawn 2
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Nom : Until Dawn 2
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : FireSprite
Genre : Narration
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