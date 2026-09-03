Until Dawn 2 : trailer et date de sortie

PlayStation nous avait promispour 2027 et ce sera effectivement le cas vu qu'il s'agira du premier jeu PS Studios de l'année prochaine avec une sortie signée pour le 28 janvier, uniquement sur PlayStation 5.Une nouvelle bande-annonce est bien évidemment proposée pour cette suite indépendante toujours faite de choix/conséquences et délaissant les montagnes enneigées pour une île faussement paradisiaque où vont se retrouver quelques participants de télé réalité (oui, tout démarre par un délire de chasse aux fantômes façon MTV, ‘voyez ?).