Until Dawn 2 : trailer et date de sortie

PlayStation nous avait promis Until Dawn 2 pour 2027 et ce sera effectivement le cas vu qu'il s'agira du premier jeu PS Studios de l'année prochaine avec une sortie signée pour le 28 janvier, uniquement sur PlayStation 5.
Une nouvelle bande-annonce est bien évidemment proposée pour cette suite indépendante toujours faite de choix/conséquences et délaissant les montagnes enneigées pour une île faussement paradisiaque où vont se retrouver quelques participants de télé réalité (oui, tout démarre par un délire de chasse aux fantômes façon MTV, ‘voyez ?).
j'ai l'impression que chez Sony ya plus de budget, Wolverine pareil...ect
Celui là a l'air plus ambitieux que le un c'est cool.
Janvier à Avril c'est tellement chargé en jeux OMG.
Stranger Than Even
Until Dawn 2
Persona 4 Revival
Metro
Fable
God of War Laufey
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
No Rest for the Wicked
FF7 Revelation
...
Until Dawn 2 c'est pas la même équipe connu ni le même moteur pour les très réasliste Supermassive Games QUI NE FONT QUE des jeux du genre.
Ici,c'est le premier pour Firesprite.