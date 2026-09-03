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Final Fantasy VII Revelation : une bande-annonce, du gameplay et enfin la date de sortie
Effectivement, il y a eu un certain focus sur Final Fantasy VII Revelation vu que le titre a pris à lui seul un quart du State of Play standard, avec tout d'abord une bande-annonce annonçant une sortie du jeu le 8 avril 2027, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notez la présence sur PS5 d'un bundle trilogy numérique à 94,99€ à se procurer dès maintenant (les deux premiers jeux peuvent évidemment être téléchargés de suite).

En complément, une nouvelle présentation pour montrer l'exploration en monde ouvert grâce à notre Highwind, avec un petit détour par la ville de Utai.



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mwaka971
publié le 03/09/2026 à 14:07 par Gamekyo
commentaires (2)
ratchet publié le 03/09/2026 à 14:11
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wickette publié le 03/09/2026 à 14:34
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Fiche descriptif
Final Fantasy VII Revelation
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Nom : Final Fantasy VII Revelation
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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