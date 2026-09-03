Final Fantasy VII Revelation : une bande-annonce, du gameplay et enfin la date de sortie

Effectivement, il y a eu un certain focus survu que le titre a pris à lui seul un quart du State of Play standard, avec tout d'abord une bande-annonce annonçant une sortie du jeu le 8 avril 2027, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notez la présence sur PS5 d'un bundle trilogy numérique à 94,99€ à se procurer dès maintenant (les deux premiers jeux peuvent évidemment être téléchargés de suite).En complément, une nouvelle présentation pour montrer l'exploration en monde ouvert grâce à notre Highwind, avec un petit détour par la ville de Utai.