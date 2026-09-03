Crimson Desert : la grosse extension se dévoile déjà, avec une date de sortie
Après avoir bénéficié d'un suivi prodigieux dans un laps de temps réduit (et ce n'est pas fini), Crimson Desert vient de nouveau nous prouver que ça ne chôme à aucun instant chez Pearl Abyss vu que l'extension arrivera déjà le 15 octobre (PC/PS5/XBS) avec une gigantesque nouvelle zone, de nouvelles possibilités jusqu'à davantage d'exploration sous-marine et des boss démesurés.
Quand je vois toutes les fonctionnalités teasées ici, construction de château, mariage, exploration sous-marine, navigation etc. Je me dis que je suis encore reparti pour une bonne centaine d'heures. >_<
La vitesse de production chez pearl abyss est quand même assez folle. 15 Octobre quoi... le mois prochain bordel.
sussudio il vaut quoi en terme de scénario ?
Malgré les ajouts de la 2.0, et bein que l'intrigue soit maintenant compréhensible, l'écriture reste résolument nulle. Ce n'est pas un jeu qui te fait rester pour son scénario, mais pour sa richesse et sa variété dans tous les autres domaines. Essentiellement pour explorer son monde complètement fou.
Après pour cette extension, il y aura peut être du mieux à ce niveau là.
Une fois dedans ce jeu est vraiment incroyable, des tonnes de possibilité de gameplay, une map immense, gros point fort sur l'exploration, la quête principale ne t'offre qu'un infime partie de la map et de ce que tu peux y faire.
l'exploration sous marine sera avec le jeu de base aussi ? ou uniquement dans la nouvelle region ?
Très franchement, si je comprends le fond de ta remarque, somme toute légitime, le jeu dans son état actuel, est sans nul doute le jeu le plus généreux auquel j'ai joué. Il a le scope d'un MMO sur un jeu solo. Je pense que tout ceux qui le campe actuellement seront d'accord.
Donc "plus complet" ? Bon. C'est déjà l'excès de contenu. Avec l'extension, on va frôler l'indigestion. Bref, un jeu déjà absolument colossal.
fritesmayo76 y'a pas beaucoup de jeux plus complets que CD en terme de contenus, de durée de vie et de quêtes. Donc difficile de comprendre ta remarque.
malroth bonne question, mais je pense que c'est une quête qui te donne le costume de plongée, donc faudra l'extension. Tu pourras toujours marcher sur l'eau pour traverser des zones, mais pas plonger
ça vaut pour tous les jeux en realité.
juste prends le quand tu sais que t'as du temps à lui consacrer, car il sera conséquent.
Oui, en effet, le jeu a été patché à de nombreuses reprises. Mais jusqu’à récemment, ces mises à jour ajoutaient également du contenu et modifiaient parfois assez profondément certains aspects du jeu.
Depuis quelque temps maintenant, et même avant la 2.0, on est surtout passé à des correctifs de bugs et à des ajustements plus mineurs.
Bref, j’ai le sentiment que l’expérience de base est désormais complète et suffisamment aboutie pour accueillir ses extensions.
sandman mais je pense que c'est une quête qui te donne le costume de plongée, donc faudra l'extension. Tu pourras toujours marcher sur l'eau pour traverser des zones, mais pas plonger
Je pense qu’il serait bien plus cohérent de s’attendre à une quête intégrée à l’aventure globale, permettant de débloquer cette combinaison, tandis que la plongée deviendrait une mécanique utilisable dans l’ensemble du jeu.
Même si, évidemment, cette combinaison devrait trouver tout son intérêt dans la nouvelle région.
Avec un open world aussi systémique, il serait assez malvenu de commencer à cloisonner certaines fonctionnalités selon les régions. Toute la philosophie du jeu tend justement vers l’approche inverse : proposer des mécaniques qui interagissent librement avec l’ensemble du monde.