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Crimson Desert : la grosse extension se dévoile déjà, avec une date de sortie
Après avoir bénéficié d'un suivi prodigieux dans un laps de temps réduit (et ce n'est pas fini), Crimson Desert vient de nouveau nous prouver que ça ne chôme à aucun instant chez Pearl Abyss vu que l'extension arrivera déjà le 15 octobre (PC/PS5/XBS) avec une gigantesque nouvelle zone, de nouvelles possibilités jusqu'à davantage d'exploration sous-marine et des boss démesurés.

Reste à en attendre le prix.

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thauvinho, shinz0, ouken, sandman, burningcrimson, killia, kalas28
publié le 03/09/2026 à 13:46 par Gamekyo
commentaires (18)
thauvinho publié le 03/09/2026 à 13:50
Day One, hâte d'y retourner
shinz0 publié le 03/09/2026 à 13:51
La zone aquatique, Pearl Abyss c'est des fous
ouken publié le 03/09/2026 à 13:52
Un jeu que j'ai découvert bien après tout le monde, mais j'ai compris pourquoi tout le monde en parlait. C'est vraiment une sacrée pépite
sussudio publié le 03/09/2026 à 13:53
C'est ça Crimson Desert Il me donne envie, il vaut quoi en terme de scénario ? Il est simple à jouer ou faut passer des centaines d'heures ?
wanda publié le 03/09/2026 à 13:54
Un délire. Quel jeu de fou, quand même. Je suis en plein dedans, avec déjà 220 heures au compteur, et j'ai pourtant l'impression d'être encore très loin d'en avoir fait le tour.

Quand je vois toutes les fonctionnalités teasées ici, construction de château, mariage, exploration sous-marine, navigation etc. Je me dis que je suis encore reparti pour une bonne centaine d'heures. >_<

La vitesse de production chez pearl abyss est quand même assez folle. 15 Octobre quoi... le mois prochain bordel.

sussudio il vaut quoi en terme de scénario ?

Malgré les ajouts de la 2.0, et bein que l'intrigue soit maintenant compréhensible, l'écriture reste résolument nulle. Ce n'est pas un jeu qui te fait rester pour son scénario, mais pour sa richesse et sa variété dans tous les autres domaines. Essentiellement pour explorer son monde complètement fou.

Après pour cette extension, il y aura peut être du mieux à ce niveau là.
sandman publié le 03/09/2026 à 13:54
toutes les nouveautés sont dingues, on a un bateau, on peut faire de la plongée, y'a des boss énormes, on a un chateau entier pour le housing, on peut draguer les pnj
kirk publié le 03/09/2026 à 13:55
Vue qu'ils ont rajoutés une histoire je vais peut être enfin me lancer.
fritesmayo76 publié le 03/09/2026 à 13:58
Et beh, ça donne envie de pas commencer maintenant et d'attendre encore que le jeu soit plus complet.
thauvinho publié le 03/09/2026 à 13:59
sussudio Quelques heures d'adaptations au début le temps de bien maitriser mais ça va relativement vite. Le scénario c'est pas son point fort, mais ça a été grandement amélioré avec la 2.0, plus de cinématique pour comprendre etc...

Une fois dedans ce jeu est vraiment incroyable, des tonnes de possibilité de gameplay, une map immense, gros point fort sur l'exploration, la quête principale ne t'offre qu'un infime partie de la map et de ce que tu peux y faire.
malroth publié le 03/09/2026 à 13:59
question

l'exploration sous marine sera avec le jeu de base aussi ? ou uniquement dans la nouvelle region ?
wanda publié le 03/09/2026 à 14:01
fritesmayo76 ça donne envie de pas commencer maintenant et d'attendre encore que le jeu soit plus complet.

Très franchement, si je comprends le fond de ta remarque, somme toute légitime, le jeu dans son état actuel, est sans nul doute le jeu le plus généreux auquel j'ai joué. Il a le scope d'un MMO sur un jeu solo. Je pense que tout ceux qui le campe actuellement seront d'accord.

Donc "plus complet" ? Bon. C'est déjà l'excès de contenu. Avec l'extension, on va frôler l'indigestion. Bref, un jeu déjà absolument colossal.
azerty publié le 03/09/2026 à 14:01
La classe
sandman publié le 03/09/2026 à 14:05
kirk c'est la suite de l'histoire du jeu de base, donc l'histoire est deja là et ca va approfondir la nature des abysses. Rien de bien fou quand on a fait le jeu de base, ca permet juste de faire des créatures géantes. Je pense pas que ca va développer beaucoup l'histoire vu qu'on a deja dans le jeu de base.

fritesmayo76 y'a pas beaucoup de jeux plus complets que CD en terme de contenus, de durée de vie et de quêtes. Donc difficile de comprendre ta remarque.

malroth bonne question, mais je pense que c'est une quête qui te donne le costume de plongée, donc faudra l'extension. Tu pourras toujours marcher sur l'eau pour traverser des zones, mais pas plonger
fritesmayo76 publié le 03/09/2026 à 14:09
wanda sandman Le jeu donne envie, mais vu tout les ajouts et modif mensuels (le jeu est très régulièrement patché il me semble) perso je prends ça comme un signal que c'est jamais le bon moment pour commencer et qu'il faut mieux attendre que tout soit sorti.
malroth publié le 03/09/2026 à 14:15
sandman ah oui en effet, yaura besoin de la combinaison.
malroth publié le 03/09/2026 à 14:17
fritesmayo76 apres si t'es pas préssé et que t'as d'autres jeux à faire, rien ne presse.

ça vaut pour tous les jeux en realité.

juste prends le quand tu sais que t'as du temps à lui consacrer, car il sera conséquent.
wanda publié le 03/09/2026 à 14:28
fritesmayo76 (le jeu est très régulièrement patché il me semble)

Oui, en effet, le jeu a été patché à de nombreuses reprises. Mais jusqu’à récemment, ces mises à jour ajoutaient également du contenu et modifiaient parfois assez profondément certains aspects du jeu.

Depuis quelque temps maintenant, et même avant la 2.0, on est surtout passé à des correctifs de bugs et à des ajustements plus mineurs.

Bref, j’ai le sentiment que l’expérience de base est désormais complète et suffisamment aboutie pour accueillir ses extensions.

sandman mais je pense que c'est une quête qui te donne le costume de plongée, donc faudra l'extension. Tu pourras toujours marcher sur l'eau pour traverser des zones, mais pas plonger

Je pense qu’il serait bien plus cohérent de s’attendre à une quête intégrée à l’aventure globale, permettant de débloquer cette combinaison, tandis que la plongée deviendrait une mécanique utilisable dans l’ensemble du jeu.

Même si, évidemment, cette combinaison devrait trouver tout son intérêt dans la nouvelle région.

Avec un open world aussi systémique, il serait assez malvenu de commencer à cloisonner certaines fonctionnalités selon les régions. Toute la philosophie du jeu tend justement vers l’approche inverse : proposer des mécaniques qui interagissent librement avec l’ensemble du monde.
fritesmayo76 publié le 03/09/2026 à 14:32
malroth Il est sur ma liste à faire mais je suis pas pressé. Je le ferais un jour en tout cas.
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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