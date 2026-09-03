Crimson Desert : la grosse extension se dévoile déjà, avec une date de sortie

Après avoir bénéficié d'un suivi prodigieux dans un laps de temps réduit (et ce n'est pas fini),vient de nouveau nous prouver que ça ne chôme à aucun instant chez Pearl Abyss vu que l'extension arrivera déjà le 15 octobre (PC/PS5/XBS) avec une gigantesque nouvelle zone, de nouvelles possibilités jusqu'à davantage d'exploration sous-marine et des boss démesurés.Reste à en attendre le prix.