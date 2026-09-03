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Un petit point suivi pour Saros, Gran Turismo 7 et Ghost of Yotei (avec Jin Sakai !)
Beaucoup auraient souhaité une présence plus importante des PlayStation Studios pour ce State of Play mais chaque chose en son temps, et certains ont au moins fait un petit coucou pour le suivi de titres déjà disponibles, trois exactement.

- Retour sur le futur mode « Most Wanted » de Ghost of Yotei à prendre comme une sorte de Horde/Rogue à étapes, avec plusieurs personnages jouables dont, surprise, Jin Sakai. Ça reste prévu le 1er octobre dans un pack incluant l'extension scénarisée (14,99€ l'ensemble) ou dans une Complete Edition à 79,99€.

- Saros lui se contentera d'une prochaine grosse MAJ gratuite (pas de date) avec Boss Rush, New Game Plus offrant de nouveaux secrets, et plusieurs options d'accessibilité dont la possibilité de régler la vitesse et de la gyroscopie.

- Enfin, l'increvable Gran Turismo 7 se prépare pour une nouvelle upgrade majeure sous le nom de « SPEC IV », découpée en deux parties (une en octobre, l'autre en décembre) avec ce qu'il faut de nouveaux circuits, véhicules et options.





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publié le 03/09/2026 à 14:41 par Gamekyo
commentaires (11)
ravyxxs publié le 03/09/2026 à 14:53
Le non PC de ces jeux avec du recul plus Demon Souls fait tellement mal....je suis faible, va falloir que je chope une PS5 PRO

neptonic publié le 03/09/2026 à 14:57
Excellent pour Yotei et GT
neptonic publié le 03/09/2026 à 15:01
ravyxxs maintenant que l'épisode sombre des gaas est derrière nous ça va enchainer les only playstations

Gow (laufey, les remakes, Egypt), intergalactic, GT8, Uncharted 5, bend, Asobi etc...
dalbog publié le 03/09/2026 à 15:02
Saros mérite du respect.
Malgré son scénario bien cliché et pourri, le gameplay est incroyable
romgamer6859 publié le 03/09/2026 à 15:11
j'hésite pour l'extension GOY, l'extension sur tsushima n'apportait pas grand chose
shuntaro publié le 03/09/2026 à 15:16
En hiver parfois avec un Jean Ça caille...
keiku publié le 03/09/2026 à 15:35
shuntaro yo t'es chaud, un jean ca caille
shuntaro publié le 03/09/2026 à 16:04
keiku
ouken publié le 03/09/2026 à 16:08
Gt7 même si je l'adore commence a accuser le coup en terme de graphisme des circuits c'est quand même pas très joli
sonilka publié le 03/09/2026 à 16:14
Le suivi sur GT7 est quasi irréprochable. Gros boulot de PD sur le jeu.
mrvince publié le 03/09/2026 à 17:44
dalbog Le GOTY pour le moment de mon côté. Le gameplay et la DA ! Une folie. Un peu déçus du DLC celui du 1er était mieux mais on va y retourner quand même.
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Ghost of Yotei
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Nom : Ghost of Yotei
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Sucker Punch
Genre : action-aventure
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