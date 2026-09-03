Un petit point suivi pour Saros, Gran Turismo 7 et Ghost of Yotei (avec Jin Sakai !)

Beaucoup auraient souhaité une présence plus importante des PlayStation Studios pour ce State of Play mais chaque chose en son temps, et certains ont au moins fait un petit coucou pour le suivi de titres déjà disponibles, trois exactement.- Retour sur le futur mode « Most Wanted » deà prendre comme une sorte de Horde/Rogue à étapes, avec plusieurs personnages jouables dont, surprise, Jin Sakai. Ça reste prévu le 1er octobre dans un pack incluant l'extension scénarisée (14,99€ l'ensemble) ou dans une Complete Edition à 79,99€.lui se contentera d'une prochaine grosse MAJ gratuite (pas de date) avec Boss Rush, New Game Plus offrant de nouveaux secrets, et plusieurs options d'accessibilité dont la possibilité de régler la vitesse et de la gyroscopie.- Enfin, l'increvablese prépare pour une nouvelle upgrade majeure sous le nom de « SPEC IV », découpée en deux parties (une en octobre, l'autre en décembre) avec ce qu'il faut de nouveaux circuits, véhicules et options.