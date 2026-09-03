Metro 2039 : du gameplay sur PS5 Pro

sera beau, comme chaque jeu de la série, et si le PC remportera évidemment la médaille du rendu, PlayStation tient à montrer que ce quatrième épisode aura également une bien belle gueule sur PlayStation 5 Pro, support dont le mode Performance offrira à la fois du 60FPS et du Ray Tracing.Rendez-vous début février 2027 (également sur Xbox Series) pour plonger dans les tréfonds d'un Moscou post-apocalyptique, en espérant que la progression évitera cette fois de s'éparpiller comme dans le précédent.