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Metro 2039 : du gameplay sur PS5 Pro
Metro 2039 sera beau, comme chaque jeu de la série, et si le PC remportera évidemment la médaille du rendu, PlayStation tient à montrer que ce quatrième épisode aura également une bien belle gueule sur PlayStation 5 Pro, support dont le mode Performance offrira à la fois du 60FPS et du Ray Tracing.

Rendez-vous début février 2027 (également sur Xbox Series) pour plonger dans les tréfonds d'un Moscou post-apocalyptique, en espérant que la progression évitera cette fois de s'éparpiller comme dans le précédent.

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publié le 03/09/2026 à 13:41 par Gamekyo
commentaires (1)
kinectical publié le 03/09/2026 à 13:52
Bordel ces beau … le seul truc intéressant de ce SOP au moins je voit de quoi la Pro est capable ces magnifique
Gras
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Fiche descriptif
Metro 2039
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Nom : Metro 2039
Support : PC
Editeur : Deep Silver
Développeur : 4A Games
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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