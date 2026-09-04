UK : déjà un petit effet sur les ventes PS5 & Xbox après le reveal Netflix de GTA6 UK : déjà un petit effet sur les ventes PS5 & Xbox après le reveal Netflix de GTA6

Précédent les habituels rapports de Chart-Track, l'organisme NielsenIQ a indiqué que le reveal Netflix de Grand Theft Auto 6 a bénéficié aux ventes hardwares au Royaume-Uni, avec la semaine dernière un bond de 33 % pour la PlayStation 5 par rapport à la précédente, une aubaine après un recul au mois de juillet. Situation identique pour la Xbox Series (+34%), même si l'on part de beaucoup plus loin vu que les ventes se sont naturellement écroulées début août au moment de la nouvelle hausse de prix.



Bonus : la Switch 2 aussi a eu droit à une hausse d'environ 30 % sur ce territoire, mais même si toute autre, on connaît parfaitement la raison (elle vient d'augmenter de prix cette semaine).