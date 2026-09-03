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Game Pass : c'est la fin du Cloud illimité
C'est la fin de l'abondance pour le xCloud, et on remerciera au moins Microsoft d'avoir attendu la fin de l'été pour cela (car pour certains, ce fut utile durant la canicule pour éviter de faire chauffer une console) : dès novembre, il n'y aurait plus d'accès illimité au Cloud Xbox pour les différents paliers Game Pass, mais juste une petite miette.

Game Pass Ultimate : 15h par mois
Game Pass Premium : 10h
Game Pass Essential : 5h

Pour davantage, il faudra payer mais les tarifs n'ont pas encore été donnés. Et si vous voulez avoir une petite estimation (sans trop savoir si Xbox sera généreux ou pas), voici les offres proposées par la référence GeForce Now :

- Gratuit pour du 1080p/60FPS mais pour des sessions ne pouvant pas dépasser 1h, avec un temps d'attente de plus de deux minutes entre deux sessions (tout dépend de la file d'attente).
- 10,99€/mois pour du 1440p/60FPS avec sessions de 6h (moins d'1 minute d'attente entre deux sessions).
- 21,99€/mois pour aller jusqu'à la 5K, du 360FPS et des sessions de 8h de suite (et très peu d'attente entre deux sessions)
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Qui a aimé ?
publié le 03/09/2026 à 19:36 par Gamekyo
commentaires (32)
rider288 publié le 03/09/2026 à 19:40
" C'est pas grave "
supasaiyajin publié le 03/09/2026 à 19:48
Si c'est ça l'avenir, ça promet. Comme le démat.
keima publié le 03/09/2026 à 19:52
Cool je viens de me taper 300 h sur palworld en cloud vu l'optimisation dégueulasse du jeu et la canicule j'étais content d'avoir une solution de rechange. Bah voilà c'est fini.
stanis publié le 03/09/2026 à 19:54
Mais quelle catastrophe. 15 H par mois pour l'Ultimate, ils ont fumé ? En comparant avec GeforceNow t'as pour 10 balle une centaine d'heure dans le mois. Et hormis les jeux "day one", le'GP est loin de GFN pour la qualité.

15 H par mois. A ce stade leur service fait davantage d'office à une base de donnée de démo que du jeu.

J'ai comme l'impression que la Asha Sherman ne fait qu'empirer la situation, scoop : on le savait déjà.
ravyxxs publié le 03/09/2026 à 19:56
Ah ouais carrément ? Vous ne pouviez pas jouer durant l'été ???
ratchet publié le 03/09/2026 à 20:00
Encore une fois certains vont peut être comprendre maintenant. Il n’y a plus rien à faire.
shanks publié le 03/09/2026 à 20:01
La bonne nouvelle serait que le prix de l'abo baisse vu qu'ils suppriment une offre.

Et au poins où on en est, même 1€ de moins par palier, c'est bon à prendre après la précédente baisse.
walterwhite publié le 03/09/2026 à 20:02
C’est beau de vivre avec son temps : démat, cloud gaming, non-propriété
negan publié le 03/09/2026 à 20:02
Entre :

- Les consoles qui vont couter un prix fou
- Le besoin de payer pour du cloud Gaming a la carte
- Le prix des abonnements qui ne feront qu'augmenter
- Le prix des jeux qui augmentera aussi

franchement le JV ca va tellement s'écrouler a l'avenir.
shanks publié le 03/09/2026 à 20:02
ravyxxs
Trop chaud cet été et quand la pièce était convenable, j'allais pas allumer une console pour derrière refoutre la clim.

Pour ça que The Adventure of Elliot, j'ai fait l'intégralité du test en Cloud depuis mon PC.
alexkidd publié le 03/09/2026 à 20:10
negan je suis d'accord
keima publié le 03/09/2026 à 20:16
alexkidd negan pas que le jeux vidéo ça s'appelle 8 milliards de gens qui pensent que les ressources sont infini.
keiku publié le 03/09/2026 à 20:17
Qu'il est bon avoir déjà son pc aujourd'hui...
kurosu publié le 03/09/2026 à 20:19
Cheh, les gameurs en carton
thejoke publié le 03/09/2026 à 20:21
Le demat' c'est l'avenir on vous dit
stanis publié le 03/09/2026 à 20:31
Depuis que la Asha est là c'est encore pire qu'avec Spencer et je pensais pas que c'était possible
jem25 publié le 03/09/2026 à 20:35
negan

Et se serait bien effectivement qu’il y ai un nouveau crack du JV, ça forerait les constructeurs/éditeurs à redescendre sur terre!
jem25 publié le 03/09/2026 à 20:37
Encore une bonne idée made in MS que Sony va s’empresser de copier avec son psn+…

Il est beau l’avenir du JV tiens
keiku publié le 03/09/2026 à 20:42
stanis en meme temps, il y avait déja plus grand chose a sauver, le discours était la mais on savait bien que la réalité a coté, ca allait être plus compliquer
wickette publié le 03/09/2026 à 20:45
Tu expliques 500 fois que des abonnements avec des jeux à 200M pièce et du cloud qui demandent des serveurs très puissants c'est pas soutenable...et ça persiste et poste des offres géographiquement restreintes...

C'est du dumping, on rend quelque chose pas cher et indispensable...puis on monte les prix, tant pis si on perd beaucoup d'argent, n'oubliez pas que parce que c'est Microsoft, la facture Azure cloud c'est sûrement pas une facture normale
mattewlogan publié le 03/09/2026 à 20:46
Quand je pense que tous les petits fanboy Xbox sur X te sortaient encore ce matin Xbox c’est les meilleurs, ils vont tout gagner le game pass le X cloud et compagnie et que PlayStation c’est les grands méchants pour une histoire de disque que eux ont eu les couilles d’annoncer un an et demi à l’avance
Y a vraiment que les fanboy pour penser que Microsoft va être le sauveur du disque alors qu’ils en vendent pas du tout. Et là c’est clairement encore un pied dans la tombe pour le game pass.
Encore un beau choix de communication de Xbox, alors qu’ils avaient un boulevard…
brook1 publié le 03/09/2026 à 20:48
Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent toujours pas comment fonctionne le cloud gaming.
olex publié le 03/09/2026 à 20:50
Profitez-en bien car la génération d'après (pas celle d'Helix/PS6, la suivante) ce sera comme ça sur nos consoles/box connectées. La bonne nouvelle qu'on dit, à l'instant T... Plus c'est gros et plus ça passe.
suikoden publié le 03/09/2026 à 20:50
C'est pas cool ça, même si c'est vrai qu'ils ont toujours dis que c'etait provisoire, le nb d'heure par mois est vraiment pas élevé.

Heureusement que depuis sa propre console l'abonnement n'est pas nécessaire (j'espère que c'est pas provisoire ça...).

Et que j'ai enfin accès au disc to digital, ça compense cette perte du coup
nobleswan publié le 03/09/2026 à 20:59
J'imagine le type full cloud qui va attendre le mois prochain pour continuer sa partie. Quelle époque de merde
bennj publié le 03/09/2026 à 21:30
stanis combien t'as de jeux fournis avec le GeForce Now ? Aucun c'est bien ca ? Je me disais bien aussi...
malroth publié le 03/09/2026 à 21:35
moi je veux que le JV se péte la gueule pour de bon maintenant, vraiment c'est la seule solution.

il faut une crise comme on en a jamais connu.

Ya que comme ça que ça pourra renaitre de ses cendres sur de bonnes bases.
stanis publié le 03/09/2026 à 21:41
bennj

Merci, je sais très bien que GFN ne fournit pas de jeux.
Mais ça n’a rien à voir : 15h/mois sur un abonnement Ultimate, c’est du ras des pâquerettes.
Peu importe le catalogue, ce genre de limite n’a rien à faire dans un service “premium”.
bennj publié le 03/09/2026 à 21:45
stanis ben non pas peu importe le catalogue, c'est clairement pour ca que tu prends le gamepass en premier lieu, le cloud gaming c'est juste du bonus. Là ou c'est l'inverse avec GFN qui ne propose même pas un seul jeu... Tu payes ton abonnement et t'as rien pour jouer, même pas un petit jeu. Pourquoi ca te choque dans un sens et pas dans l'autre ?
stanis publié le 03/09/2026 à 21:57
bennj

Parce que GeForce Now, tu sais exactement ce que tu achètes.
Tu payes pour un service cloud performant, point.
Tu sais que le catalogue dépend de tes jeux, et c’est clair dès le départ.Ultimate, c’est pas ça.
C’est un abonnement “premium” censé être complet, avec le cloud comme fonction intégrée, pas comme un bonus bricolé.Donc oui : 15h/mois sur un abonnement Ultimate, c’est une limite ridicule, catalogue ou pas catalogue.C’est tout ce que je dis.
icebergbrulant publié le 03/09/2026 à 22:02
malroth +1000

Depuis l’annonce de l’arrêt du physique, jamais je n’ai aussi peu joué !
Toutes ces annonces me dégoûtent, je crois qu’il va être temps de mettre la case jeu-vidéo dans la rubrique "activité secondaire/tertiaire"

Finalement tout ce bordel est peut-être un mal pour un bien

Ce que j’ai prévu, c’est de mettre de côté dès maintenant tous les jeux chronophages du genre Crimson Desert, les RPG (que je n’ai pas encore faits) voire GTA 6, et je les ferai en 2028 au moment où l’on pourra plus du tout acheter de vraies versions physiques, ça me prendra plusieurs mois voire 1 an facile, d’ici là, on sera en 2029 !

Je pense que pas mal de jeux auront baissé ou seront dans le PS plus/Gamepass et là tu t’abonnes 1 seul mois pour refaire un peu ton retard

C’est contraignant mais je ne vois pas d’autres solutions pour payer le moins cher possible... à moins d’arrêter complètement les jeux-vidéo

A+
mishinho publié le 03/09/2026 à 22:36
icebergbrulant et bien de mon coté je cherche déjà d’autres activités pour 2027 le temps de finir mon backlog et de faire un peu GYA VI
Après ce sera d’autres choses
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