Game Pass : c'est la fin du Cloud illimité
C'est la fin de l'abondance pour le xCloud, et on remerciera au moins Microsoft d'avoir attendu la fin de l'été pour cela (car pour certains, ce fut utile durant la canicule pour éviter de faire chauffer une console) : dès novembre, il n'y aurait plus d'accès illimité au Cloud Xbox pour les différents paliers Game Pass, mais juste une petite miette.
Game Pass Ultimate : 15h par mois
Game Pass Premium : 10h
Game Pass Essential : 5h
Pour davantage, il faudra payer mais les tarifs n'ont pas encore été donnés. Et si vous voulez avoir une petite estimation (sans trop savoir si Xbox sera généreux ou pas), voici les offres proposées par la référence GeForce Now :
- Gratuit pour du 1080p/60FPS mais pour des sessions ne pouvant pas dépasser 1h, avec un temps d'attente de plus de deux minutes entre deux sessions (tout dépend de la file d'attente).
- 10,99€/mois pour du 1440p/60FPS avec sessions de 6h (moins d'1 minute d'attente entre deux sessions).
- 21,99€/mois pour aller jusqu'à la 5K, du 360FPS et des sessions de 8h de suite (et très peu d'attente entre deux sessions)
publié le 03/09/2026 à 19:36 par Gamekyo
15 H par mois. A ce stade leur service fait davantage d'office à une base de donnée de démo que du jeu.
J'ai comme l'impression que la Asha Sherman ne fait qu'empirer la situation, scoop : on le savait déjà.
Et au poins où on en est, même 1€ de moins par palier, c'est bon à prendre après la précédente baisse.
- Les consoles qui vont couter un prix fou
- Le besoin de payer pour du cloud Gaming a la carte
- Le prix des abonnements qui ne feront qu'augmenter
- Le prix des jeux qui augmentera aussi
franchement le JV ca va tellement s'écrouler a l'avenir.
Trop chaud cet été et quand la pièce était convenable, j'allais pas allumer une console pour derrière refoutre la clim.
Pour ça que The Adventure of Elliot, j'ai fait l'intégralité du test en Cloud depuis mon PC.
Et se serait bien effectivement qu’il y ai un nouveau crack du JV, ça forerait les constructeurs/éditeurs à redescendre sur terre!
Il est beau l’avenir du JV tiens
C'est du dumping, on rend quelque chose pas cher et indispensable...puis on monte les prix, tant pis si on perd beaucoup d'argent, n'oubliez pas que parce que c'est Microsoft, la facture Azure cloud c'est sûrement pas une facture normale
Y a vraiment que les fanboy pour penser que Microsoft va être le sauveur du disque alors qu’ils en vendent pas du tout. Et là c’est clairement encore un pied dans la tombe pour le game pass.
Encore un beau choix de communication de Xbox, alors qu’ils avaient un boulevard…
Heureusement que depuis sa propre console l'abonnement n'est pas nécessaire (j'espère que c'est pas provisoire ça...).
Et que j'ai enfin accès au disc to digital, ça compense cette perte du coup
il faut une crise comme on en a jamais connu.
Ya que comme ça que ça pourra renaitre de ses cendres sur de bonnes bases.
Merci, je sais très bien que GFN ne fournit pas de jeux.
Mais ça n’a rien à voir : 15h/mois sur un abonnement Ultimate, c’est du ras des pâquerettes.
Peu importe le catalogue, ce genre de limite n’a rien à faire dans un service “premium”.
Parce que GeForce Now, tu sais exactement ce que tu achètes.
Tu payes pour un service cloud performant, point.
Tu sais que le catalogue dépend de tes jeux, et c’est clair dès le départ.Ultimate, c’est pas ça.
C’est un abonnement “premium” censé être complet, avec le cloud comme fonction intégrée, pas comme un bonus bricolé.Donc oui : 15h/mois sur un abonnement Ultimate, c’est une limite ridicule, catalogue ou pas catalogue.C’est tout ce que je dis.
Depuis l’annonce de l’arrêt du physique, jamais je n’ai aussi peu joué !
Toutes ces annonces me dégoûtent, je crois qu’il va être temps de mettre la case jeu-vidéo dans la rubrique "activité secondaire/tertiaire"
Finalement tout ce bordel est peut-être un mal pour un bien
Ce que j’ai prévu, c’est de mettre de côté dès maintenant tous les jeux chronophages du genre Crimson Desert, les RPG (que je n’ai pas encore faits) voire GTA 6, et je les ferai en 2028 au moment où l’on pourra plus du tout acheter de vraies versions physiques, ça me prendra plusieurs mois voire 1 an facile, d’ici là, on sera en 2029 !
Je pense que pas mal de jeux auront baissé ou seront dans le PS plus/Gamepass et là tu t’abonnes 1 seul mois pour refaire un peu ton retard
C’est contraignant mais je ne vois pas d’autres solutions pour payer le moins cher possible... à moins d’arrêter complètement les jeux-vidéo
A+
Après ce sera d’autres choses