Game Pass : c'est la fin du Cloud illimité Game Pass : c'est la fin du Cloud illimité

C'est la fin de l'abondance pour le xCloud, et on remerciera au moins Microsoft d'avoir attendu la fin de l'été pour cela (car pour certains, ce fut utile durant la canicule pour éviter de faire chauffer une console) : dès novembre, il n'y aurait plus d'accès illimité au Cloud Xbox pour les différents paliers Game Pass, mais juste une petite miette.



Game Pass Ultimate : 15h par mois

Game Pass Premium : 10h

Game Pass Essential : 5h



Pour davantage, il faudra payer mais les tarifs n'ont pas encore été donnés. Et si vous voulez avoir une petite estimation (sans trop savoir si Xbox sera généreux ou pas), voici les offres proposées par la référence GeForce Now :



- Gratuit pour du 1080p/60FPS mais pour des sessions ne pouvant pas dépasser 1h, avec un temps d'attente de plus de deux minutes entre deux sessions (tout dépend de la file d'attente).

- 10,99€/mois pour du 1440p/60FPS avec sessions de 6h (moins d'1 minute d'attente entre deux sessions).

- 21,99€/mois pour aller jusqu'à la 5K, du 360FPS et des sessions de 8h de suite (et très peu d'attente entre deux sessions)