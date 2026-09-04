Dragon Ball Xenoverse 3 : nouvelle bande-annonce

Bandai Namco a diffusé une nouvelle bande-annonce depour essentiellement mettre en avant les possibilités renouvelées dans la création de notre avatar avec 6 races (dont pour la première fois les Androïdes) et comme avant la possibilité d'apprendre au fil du temps les capacités de personnages connus, 130 au départ et qui pourront vous aider en binôme lors des combats.Comme pour les deux premiers jeux, une partie des stars de la franchise seront directement jouable en VS, et on compte bien entendu sur l'éditeur pour étoffer la liste à coups de DLC pendant 10 ans s'il le faut, à compter de 2027 (PC, PS5, XBS).