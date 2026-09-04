2027 : le risque de nouvelles fermetures en France

L'Hexagone a déjà bien subi ces derniers temps avec les nombreux licenciements et fermetures autour de Nacon, mais ce n'est pas terminé et Don't Nod annonce aujourd'hui officiellement une restructuration (encore une) sans avoir d'autres choix : faute de nouveau mécène depuis que Tencent a rangé son porte-feuille, l'entreprise se dirige vers la faillite dès le début de l'année 2027.Il faut donc réagir et en vrac, cela va mener à :- Jusqu'à 90 licenciements supplémentaires.- Désormais un seul développement à la fois en France.- Un deuxième en cours à Montréal (licence Netflix, on ignore laquelle).Déjà pour le premier semestre 2026, Don't Nod avait vu ses revendus fondre de près de 50 %, essentiellement grâce à des chèques Game Pass & PS Plus, et le lancement discret de. Aucune autre sortie depuis donc il va falloir s'accrocher…Parallèlement, nos confrères de Origami rapportent une situation encore plus compliquée chez Dear Villagers, où la maison-mère Plug-In-Digital vient encore de raboter sa branche d'éditions de petits jeux. De plus de 20 employés en 2024, Dear Villagers va finir à 3 pauvres têtes pour gérer les contrats encore en cours.En cause, on le sait, de trop nombreux échecs sur le plan commercial dontet le fameux. Concernant les sources sur place, sauf miracle pour rassurer les rares investisseurs, ce n'est pas seulement Dear Villagers mais la totalité de Plug-In-Digital qui pourrait fermer ses portes l'année prochaine.