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2027 : le risque de nouvelles fermetures en France
L'Hexagone a déjà bien subi ces derniers temps avec les nombreux licenciements et fermetures autour de Nacon, mais ce n'est pas terminé et Don't Nod annonce aujourd'hui officiellement une restructuration (encore une) sans avoir d'autres choix : faute de nouveau mécène depuis que Tencent a rangé son porte-feuille, l'entreprise se dirige vers la faillite dès le début de l'année 2027.

Il faut donc réagir et en vrac, cela va mener à :

- Jusqu'à 90 licenciements supplémentaires.
- Désormais un seul développement à la fois en France.
- Un deuxième en cours à Montréal (licence Netflix, on ignore laquelle).

Déjà pour le premier semestre 2026, Don't Nod avait vu ses revendus fondre de près de 50 %, essentiellement grâce à des chèques Game Pass & PS Plus, et le lancement discret de Aphelion. Aucune autre sortie depuis donc il va falloir s'accrocher…

Parallèlement, nos confrères de Origami rapportent une situation encore plus compliquée chez Dear Villagers, où la maison-mère Plug-In-Digital vient encore de raboter sa branche d'éditions de petits jeux. De plus de 20 employés en 2024, Dear Villagers va finir à 3 pauvres têtes pour gérer les contrats encore en cours.

En cause, on le sait, de trop nombreux échecs sur le plan commercial dont Fort Solis, Star Overdrive, Deer & Boy et le fameux 1348 : Ex Voto. Concernant les sources sur place, sauf miracle pour rassurer les rares investisseurs, ce n'est pas seulement Dear Villagers mais la totalité de Plug-In-Digital qui pourrait fermer ses portes l'année prochaine.



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publié le 04/09/2026 à 13:38 par Gamekyo
commentaires (8)
altendorf publié le 04/09/2026 à 13:52
Les robinets se ferment peu à peu chez les indies et c'est pas plus mal
zekk publié le 04/09/2026 à 13:54
Concernant Don't Nod, ils tournent aussi en rond, j'aimais bien le studio au début, mais franchement leurs productions ne m'intéresse plus
romgamer6859 publié le 04/09/2026 à 13:56
Aphelion, banishers (le sous sous god of war), à chaque fois aucun gameplay, un level design qui a 10 ans de retard et on retient l'histoire/narration uniquement

Dans le même délire le dernier plague tale (combat, couloir, énigme et ainsi de suite)

Suffit pas de grand chose, mais chercher à copier les AAA ne marche pas, l'histoire et les musiques sont souvent au rdv, mais ça suffit pas pour faire un jeu
gasmok2 publié le 04/09/2026 à 14:27
De Don't Nod je ne retiens que Jusant et Remember Me qui lui était vraiment classe.
rogeraf publié le 04/09/2026 à 14:36
J'espère qu'ils vont se relancer et je ne crois pas aux miracles. Ils ont la pression
ravyxxs publié le 04/09/2026 à 14:36
Don't Nod aurait dû se réinventé, comment tu peux passer de Remember Me,Life is Strange 1 à des jeux façon SWEETBABY INC.....

Faut vraiment que l'industrie se réveille, on a des gens qui sont consultés (c'est ça le pire), pour imposer leur droit de veto si jamais une majorité n'est pas contente...et personne pour lever les boucliers face à cet inclusion à l'écriture et conception rachitique sans queue ni tête !


gasmok2 Jusant j'ai dormi lors d'une session, j'ai quand même fini le jeu mais mon dieu....
altendorf
akinen publié le 04/09/2026 à 14:43
Aucun intérêt dans leurs licences. Je joue pas aux jeux vidéos pour subir ce qui me gonfle dans les series.

Gameplay, fun, moment épique, etc. C’est pas chez eux que j’vais trouver ça
gasmok2 publié le 04/09/2026 à 14:46
ravyxxs
Justement je l'avait trouvé plutôt relaxant...visiblement un peu trop
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Lost Records : Bloom & Rage
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Nom : Lost Records : Bloom & Rage
Support : PC
Editeur : DONTNOD
Développeur : DONTNOD Entertainment
Genre : Narration
Autres versions : Xbox Series X
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