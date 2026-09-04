recherche
News / Blogs
Officiel : un Nintendo Direct spécial Zelda + un Direct global la semaine prochaine
Un show Nintendo, c'est potentiellement bien, et pourquoi pas trois en fait ? Car c'est ce qui nous attend officiellement la semaine prochaine avec dans l'ordre :

- Un Nintendo Direct The Legend of Zelda 40h Anniversary le mardi 8 septembre à 16h00
- Un Nintendo Direct global le mercredi 9 septembre à 16h00 (45 minutes)
- Un Nintendo Treehouse juste après le Nintendo Direct global

C'est noël, en espérant avoir du lourd tout en se disant que de toute façon, l'heure est venue pour enfin montrer le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time.
3
Qui a aimé ?
nicolasgourry, shinz0, xrkmx
publié le 04/09/2026 à 14:06 par Gamekyo
commentaires (27)
link571 publié le 04/09/2026 à 14:11
Et voilà mon porte-monnaie va prendre un coup avec Zelda
ratchet publié le 04/09/2026 à 14:12
Yeah ça va envoyer !!!! Trop hâte
shinz0 publié le 04/09/2026 à 14:12
Enfin
nicolasgourry publié le 04/09/2026 à 14:12
Je sens que Nintendo va frapper un grand coup.
shanks publié le 04/09/2026 à 14:13
Half-Life 3

(je demande un nouveau Mario Party)
echizen publié le 04/09/2026 à 14:13
Nintendo, prenez mon argent
amario publié le 04/09/2026 à 14:13
Et l'heure est venu de montrer le film
altendorf publié le 04/09/2026 à 14:13
shanks ARRÊTE
ducknsexe publié le 04/09/2026 à 14:14
Une exclusivité des jeux physiques et nul par ailleurs
thauvinho publié le 04/09/2026 à 14:14
En espérant qu'ils ne décoivent pas avec ce remake. Car là à part Pokopia et DK je me demande pourquoi j'ai acheté cette console pour le moment
lz publié le 04/09/2026 à 14:15
J'espère voir un premier teaser (style BOTW à l'époque) pour le prochain Zelda qui sortira vers 2030
ratchet publié le 04/09/2026 à 14:16
amario ah oui mais nan mon pauvre! Le State of play a commencer avec un film il s’est fait allumer! Ah oui non mais oups…
fiveagainstone publié le 04/09/2026 à 14:17
Metroid 2d, c'est tout ce que je souhaite.

Bon Xenoblade 4, Zelda OOT... je prends aussi.
nicolasgourry publié le 04/09/2026 à 14:19
ratchet Le souci, c'est qu'il n'y a pas eu de jeu en rapport avec le film lors du State of Play ; là, il y a un jeu avec, ça change la donne, je pense (le mieux, c'est qu'il montre d'abord le jeu, puis le film).
shinz0 publié le 04/09/2026 à 14:20
J'espère un teaser du prochain jeu Mario
mattewlogan publié le 04/09/2026 à 14:27
Trop bien
shinz0 publié le 04/09/2026 à 14:31
Un trailer du film, please
ing09 publié le 04/09/2026 à 14:32
Le prochain Mario 3D ça ne sera pas avant l'année prochaine pour une sortie fin 2027 selon moi.

Je vois bien l'annonce de titres tiers, plus ou moins récents comme un certain Expedition 33 par exemple et une grosse présence de Capcom (les Resident Evil 2-3 & 4 Remake, Monster Hunter Wilds).

Peut-être le projet exclusif de Bloober Team dévoilé ?

Pour les exclus Nintendo, retour sur Xenoblade Genesis pour une sortie au printemps 2027, Metroid Ravenous, un jeu "inattendu", et pourquoi pas un nouveau Mario Party.
seb84 publié le 04/09/2026 à 14:33
Mario Titans en One More Thing mercredi
shinz0 publié le 04/09/2026 à 14:38
seb84 le One More Thing sera FF VII Revelation
jeanouillz publié le 04/09/2026 à 14:39
Silksong Sea Of Sorrow
Je sens qu'ils vont faire une longue présentation de OOT, trailer du film et peut-être un tease du prochain Zelda tout court.
30 minutes c'est long et pas long a la fois
akinen publié le 04/09/2026 à 14:40
Day one mais je le ferai uniquement quand j’aurais le temps
ratchet publié le 04/09/2026 à 14:43
ing09 m’étonnerais qu’on se tape Pokémon VV et Mario 3D en 2 mois…. Car d’après les leaks VV c’est bien pour novembre 2027
nigel publié le 04/09/2026 à 14:46
thauvinho Je vois partout des gens se hyper sur des nouveaux donjons et pas mal de trucs que Nintendo pourrait ajouter à droite à gauche.

J'attends le jeu, mais franchement je pense qu'il faut pas trop se hyper. Ça fait 15 ans que Nintendo fait des remakes de Zelda, en 15 ans, y a jamais eu de refonte de contenu important.

Maintenant, c'est sûr qu'au moins le gameplay va être ajusté pour être agréable à jouer dans les standards actuels
jeanouillz publié le 04/09/2026 à 14:47
shanks On aura la confirmation de AC Black Flag sur Switch 2 (merci notre insider... leclerc pour cette exclu de malade)
giru publié le 04/09/2026 à 14:48
La semaine prochaine va probablement me coûter très très cher
gasmok2 publié le 04/09/2026 à 14:50
shanks
Portal 3
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Legend of Zelda : Ocarina of Time
1
Ils aiment
Nom : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo