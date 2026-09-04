Officiel : un Nintendo Direct spécial Zelda + un Direct global la semaine prochaine
Un show Nintendo, c'est potentiellement bien, et pourquoi pas trois en fait ? Car c'est ce qui nous attend officiellement la semaine prochaine avec dans l'ordre :
- Un Nintendo Direct The Legend of Zelda 40h Anniversary le mardi 8 septembre à 16h00
- Un Nintendo Direct global le mercredi 9 septembre à 16h00 (45 minutes)
- Un Nintendo Treehouse juste après le Nintendo Direct global
C'est noël, en espérant avoir du lourd tout en se disant que de toute façon, l'heure est venue pour enfin montrer le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time.
publié le 04/09/2026 à 14:06 par Gamekyo
(je demande un nouveau Mario Party)
Bon Xenoblade 4, Zelda OOT... je prends aussi.
Je vois bien l'annonce de titres tiers, plus ou moins récents comme un certain Expedition 33 par exemple et une grosse présence de Capcom (les Resident Evil 2-3 & 4 Remake, Monster Hunter Wilds).
Peut-être le projet exclusif de Bloober Team dévoilé ?
Pour les exclus Nintendo, retour sur Xenoblade Genesis pour une sortie au printemps 2027, Metroid Ravenous, un jeu "inattendu", et pourquoi pas un nouveau Mario Party.
Je sens qu'ils vont faire une longue présentation de OOT, trailer du film et peut-être un tease du prochain Zelda tout court.
30 minutes c'est long et pas long a la fois
J'attends le jeu, mais franchement je pense qu'il faut pas trop se hyper. Ça fait 15 ans que Nintendo fait des remakes de Zelda, en 15 ans, y a jamais eu de refonte de contenu important.
Maintenant, c'est sûr qu'au moins le gameplay va être ajusté pour être agréable à jouer dans les standards actuels
Portal 3