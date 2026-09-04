Officiel : un Nintendo Direct spécial Zelda + un Direct global la semaine prochaine Officiel : un Nintendo Direct spécial Zelda + un Direct global la semaine prochaine

Un show Nintendo, c'est potentiellement bien, et pourquoi pas trois en fait ? Car c'est ce qui nous attend officiellement la semaine prochaine avec dans l'ordre :



- Un Nintendo Direct The Legend of Zelda 40h Anniversary le mardi 8 septembre à 16h00

- Un Nintendo Direct global le mercredi 9 septembre à 16h00 (45 minutes)

- Un Nintendo Treehouse juste après le Nintendo Direct global



C'est noël, en espérant avoir du lourd tout en se disant que de toute façon, l'heure est venue pour enfin montrer le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time.