Le million pour The Blood of Dawnwalker

Première victoire pour Rebel Wolves : The Blood of Dawnwalker a dépassé le million de ventes en moins de 48h, ouvrant un peu plus les portes vers l'objectif de faire de la franchise une saga qui nous enverra d'une époque à l'autre, même possiblement contemporaine, mais toujours avec le même héros et (c'est le souhait) la prise en compte de chacun de vos choix d'un jeu à l'autre. Bon courage.
Il semble d'ailleurs que la part sur consoles doit être assez élevé vu que sur Steam, on note un pic au lancement de 64.500 connectés simultanément, ce qui est très bien pour une nouvelle licence à plein pot sans non plus être éclatant (c'est 30 % de moins que Dragon Age Veilguard si vous voulez savoir).
Je fais le test tranquillement mais l'absence de NG+ reste une belle connerie vu le style.
Oui mais il faudrait laisser le "choix" au joueur.
Car autant les quêtes, ça fait partie du délire, mais il y a une réelle frustration a perdre des "morceaux" de temps à chaque fois qu'on veut une nouvelle compétence.
Je suis persuadé que ça arrivera dans une MAJ.
Mais j'espère quand même qu'ils feront au moins 1 ou 2 millions de plus pour être sûr que tout est ok et pour avoir une suite.
Les salaires sont beaucoup moins gonflés de base.
Sans parler du temps de développement moins long.
Et pour une toute nouvelle licence qui va sans doute bien marcher sur le long terme vu les échos positif du jeu, ça ne fait aucun doute que ce sera une réussite commerciale au contraire de Veilguard qui est un flop magistral.