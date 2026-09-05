Le million pour The Blood of Dawnwalker

Première victoire pour Rebel Wolves :a dépassé le million de ventes en moins de 48h, ouvrant un peu plus les portes vers l'objectif de faire de la franchise une saga qui nous enverra d'une époque à l'autre, même possiblement contemporaine, mais toujours avec le même héros et (c'est le souhait) la prise en compte de chacun de vos choix d'un jeu à l'autre. Bon courage.Il semble d'ailleurs que la part sur consoles doit être assez élevé vu que sur Steam, on note un pic au lancement de 64.500 connectés simultanément, ce qui est très bien pour une nouvelle licence à plein pot sans non plus être éclatant (c'est 30 % de moins quesi vous voulez savoir).