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Le million pour The Blood of Dawnwalker
Première victoire pour Rebel Wolves : The Blood of Dawnwalker a dépassé le million de ventes en moins de 48h, ouvrant un peu plus les portes vers l'objectif de faire de la franchise une saga qui nous enverra d'une époque à l'autre, même possiblement contemporaine, mais toujours avec le même héros et (c'est le souhait) la prise en compte de chacun de vos choix d'un jeu à l'autre. Bon courage.

Il semble d'ailleurs que la part sur consoles doit être assez élevé vu que sur Steam, on note un pic au lancement de 64.500 connectés simultanément, ce qui est très bien pour une nouvelle licence à plein pot sans non plus être éclatant (c'est 30 % de moins que Dragon Age Veilguard si vous voulez savoir).

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shinz0, eruroraito7, torotoro59, spartan1985, adamjensen, ducknsexe, vagrant, oreillesal, yamy
publié le 05/09/2026 à 15:37 par Gamekyo
commentaires (24)
pcverso publié le 05/09/2026 à 15:39
J'espere un gros succe pour ce bijoux
shinz0 publié le 05/09/2026 à 15:40
altendorf publié le 05/09/2026 à 15:44
Content pour le studio ! C'est pas évident de se défaire de The Witcher et du temps limité qui n'est pas au goût de tout le monde.
eruroraito7 publié le 05/09/2026 à 15:45
Génial superbe nouvelle très bon démarrage !! Ça va continuer
shanks publié le 05/09/2026 à 15:53
altendorf
Je fais le test tranquillement mais l'absence de NG+ reste une belle connerie vu le style.
altendorf publié le 05/09/2026 à 15:56
shanks Ah merde ! J'avais pas vu ça... J'imagine sans doute pour une potentielle mise à jour
shanks publié le 05/09/2026 à 16:04
pcverso
Oui mais il faudrait laisser le "choix" au joueur.

Car autant les quêtes, ça fait partie du délire, mais il y a une réelle frustration a perdre des "morceaux" de temps à chaque fois qu'on veut une nouvelle compétence.

Je suis persuadé que ça arrivera dans une MAJ.
snave publié le 05/09/2026 à 16:04
C'est mérité, le jeu est excellent, il a sa propre identité et ses mécaniques de gameplay propres à lui, du genre la dualité Humain/Vampire, les 30j/30 nuits maximum, etc. De plus, l'ambiance, l'OST, l'écriture, etc., sont au top. Je suis très content pour le studio, ça suggère du bon pour l'avenir de cette licence qui est partie pour être une trilogie à la base.
apollokami publié le 05/09/2026 à 16:09
Il a fait de bonnes ventes sur GOG aussi donc Steam n'est qu'une partie de l'équation
mattewlogan publié le 05/09/2026 à 16:13
Moi je m’éclate sur le jeu, il est super
pcverso publié le 05/09/2026 à 16:22
shanks justelent j'aime bien le delire tu veux faire evoluer ton perso ok mais ca prend du temps . C'est pas moins frustrant que d'ouvrir un coffre ou pas qui te coute 1h . Mais je trouve que cette dualite apporte beaucoup a notre facon de jouer que meme ce simple choix est une importance . Et le temps de 30j est large quand meme pour voir une grosse partie du jeu.
adamjensen publié le 05/09/2026 à 16:32
Voilà une news qui fait plaisir, j'avais un peu peur pour le jeu.
Mais j'espère quand même qu'ils feront au moins 1 ou 2 millions de plus pour être sûr que tout est ok et pour avoir une suite.
ducknsexe publié le 05/09/2026 à 16:39
Un très bon jeu ! Ça manquait vraiment de jeux comme ça.
link571 publié le 05/09/2026 à 16:41
Bonne nouvelle ! Je m’éclate dessus. Quelques petites choses à améliorer mais pour un premier jeu c’est top !
vagrant publié le 05/09/2026 à 16:53
shanks Après le jeu a coûté beaucoup moins cher que Veilguard, vu qu'il est dev en Pologne.
Les salaires sont beaucoup moins gonflés de base.
Sans parler du temps de développement moins long.
Et pour une toute nouvelle licence qui va sans doute bien marcher sur le long terme vu les échos positif du jeu, ça ne fait aucun doute que ce sera une réussite commerciale au contraire de Veilguard qui est un flop magistral.
syfer publié le 05/09/2026 à 16:59
Mérité, j'espère qu'il continuera son bout de chemin
vyse publié le 05/09/2026 à 17:34
Vivement la suite en temps contemporains
grundbeld publié le 05/09/2026 à 17:38
Je rappelle qu'il s'est fait copieusement cracher dessus sur ce site par pas mal de membres il y a quelques semaines. Encore un uppercut rude à encaisser pour les experts autoproclamés du JV qui n'ont pas vu la pépite qui se profilait avec ce jeu.
zanpa publié le 05/09/2026 à 17:39
mérité, bon jeu mais gâché par ce système de loc d'ennemie quand il y a plus de 2 mobs devant toi ... les coups qui tape pas le bon ennemie alors que tu parades le bon gas, c'est très chiant
calishnikov publié le 05/09/2026 à 17:46
Je l’ai tester c’est une vraie pépite, je me tâte fort à le prendre…
grospich publié le 05/09/2026 à 17:52
Trop de jeux en ce moment, mais je compte le prendre plus tard.
suikoden publié le 05/09/2026 à 17:54
Il le merite, tres bonne surprise de cette annee, prenant et ambiance tres cool. Et systeme de combats tres sympa a la fois technique et facile a comprendre.
ravyxxs publié le 05/09/2026 à 17:56
Les combats mettent du temps à prendre leur envol, mais globalement c'est un bon jeu. Techniquement c'est correct.
kalas28 publié le 05/09/2026 à 17:58
une fois bien patché je me laisserais tenté mais dans l'état le système de temps c'est un gros non merci
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The Blood of Dawnwalker
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Nom : The Blood of Dawnwalker
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Rebel Wolves
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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