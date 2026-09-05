Until Dawn 2 : pour l'écriture, Firesprite a fait appel aux talents de AdHoc Studio (Dispatch)

Deà une époque reculée jusqu'àen passant paret, on ne peut pas dire que le studio anglais Firesprite a eu le temps de nous prouver quelque chose au niveau de l'écriture, et sans forcément s'attendre à du grand cinéma concernant notre sujet,reste malgré tout un jeu narratif, donc une première pour la boîte.Les éventuelles craintes peuvent tout de même s'envoler en découvrant que, probablement conscient de leurs lacunes, les développeurs se sont associés à AdHoc Studio pour tout ce travail, et on ne peut donc qu'espérer un minimum de qualité de la part des responsables de(l'humour en moins certes).sortira le 28 janvier 2027, exclusivement sur PS5.