Until Dawn 2 : pour l'écriture, Firesprite a fait appel aux talents de AdHoc Studio (Dispatch)
De The Playroom à une époque reculée jusqu'à Horizon : Call of the Mountain en passant par Run Sackboy et The Persistence, on ne peut pas dire que le studio anglais Firesprite a eu le temps de nous prouver quelque chose au niveau de l'écriture, et sans forcément s'attendre à du grand cinéma concernant notre sujet, Until Dawn 2 reste malgré tout un jeu narratif, donc une première pour la boîte.
Les éventuelles craintes peuvent tout de même s'envoler en découvrant que, probablement conscient de leurs lacunes, les développeurs se sont associés à AdHoc Studio pour tout ce travail, et on ne peut donc qu'espérer un minimum de qualité de la part des responsables de Dispatch (l'humour en moins certes).
Until Dawn 2 sortira le 28 janvier 2027, exclusivement sur PS5.
En tout cas le trailer a l'air invitant... Ce qui ne veut rien dire...
Dispatch est formidable et respire la passion, avec une écriture à la fois simple, mais foutrement efficace, sincère et touchant.