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Until Dawn 2 : pour l'écriture, Firesprite a fait appel aux talents de AdHoc Studio (Dispatch)
De The Playroom à une époque reculée jusqu'à Horizon : Call of the Mountain en passant par Run Sackboy et The Persistence, on ne peut pas dire que le studio anglais Firesprite a eu le temps de nous prouver quelque chose au niveau de l'écriture, et sans forcément s'attendre à du grand cinéma concernant notre sujet, Until Dawn 2 reste malgré tout un jeu narratif, donc une première pour la boîte.

Les éventuelles craintes peuvent tout de même s'envoler en découvrant que, probablement conscient de leurs lacunes, les développeurs se sont associés à AdHoc Studio pour tout ce travail, et on ne peut donc qu'espérer un minimum de qualité de la part des responsables de Dispatch (l'humour en moins certes).

Until Dawn 2 sortira le 28 janvier 2027, exclusivement sur PS5.

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aozora78, jenicris
publié le 05/09/2026 à 09:13 par Gamekyo
commentaires (7)
sasquatsch publié le 05/09/2026 à 09:18
Ah, supermassive n'est plus derrière le projet... Et bien et espérons que cela donne quelque chose de meilleur...
En tout cas le trailer a l'air invitant... Ce qui ne veut rien dire...
aozora78 publié le 05/09/2026 à 09:34
Quand j'ai appris ça, j'étais très content!

Dispatch est formidable et respire la passion, avec une écriture à la fois simple, mais foutrement efficace, sincère et touchant.
jenicris publié le 05/09/2026 à 09:39
Très bonne nouvelle
olex publié le 05/09/2026 à 10:11
L'écriture peut être excellente, mais il faut aussi le génie pour retranscrire ça visuellement... On verra bien, mais c'est déjà un minimum encourageant.
altendorf publié le 05/09/2026 à 12:00
Entre la DA de l'interface des choix, les visuels et l'écriture par AdHoc, c'est un sans faute. Maintenant faut voir l'histoire dans son ensemble.
51love publié le 05/09/2026 à 12:14
Bonne nouvelle. C'est plus rassurant que du Sweet Baby dont PlayStation raffole depuis une génération
azerty publié le 05/09/2026 à 12:20
Tant que les choix et les morts sont délire. Moi je vais kiffer. Bien sûr si c'est bien écrit tant mieux.
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Until Dawn 2
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Nom : Until Dawn 2
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : FireSprite
Genre : Narration
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