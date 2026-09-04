Double Fine veut aussi se refaire avec de tout petits jeux, et en dévoile un premier
Sans rapport avec l'actuelle initiative Kickstarter, Double Fine veut aussi se refaire avec le label « Action Labs » dédiés à la production de « petits jeux bizarres », l'essentiel est que ce soit original (et pas cher).
Pour le prix, on verra (la date aussi), mais avouons que le tout juste annoncé Thank You Bus Driver ! répond à la première condition : vous incarnez un chauffeur de bus souhaitant plus que tout arriver aux bonnes horaires, quitte à tout défoncer sur son chemin, mettre des claques dans la gueule à ceux qui mouftent trop, tout en virant les fraudeurs. Une façon comme une autre d'atteindre « la reconnaissance ».
UP :
- Pour les backers du Kickstarter ayant mis au moins 60 balles dans un projet dont on ne sait encore rien, Thank You Bus Driver ! leur sera offert gratos.