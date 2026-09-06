SAMSON : la date consoles, et une grosse MAJ

Liquid Swords nous annonce que le portage PlayStation 5 et Xbox Series desera disponible sur les stores numériques le 21 septembre, logiquement toujours au prix de 24,99€.Véritable déception en dépit de bien belles intentions de la part du créateur de, le titre pourra néanmoins être découvert dans de meilleures conditions qu'à sa sortie PC en mars dernier par l'apport de quelques mises à jour entre temps, en ajoutant surtout que le 21 septembre coïncidera avec le déploiement d'une upgrade bien plus importante avec :- Agrandissement de la ville- Davantage de variété par de nouveaux jobs (taxi inclus)- Encore des améliorations pour les combats- Ajout d'une toute nouvelle zone dédiée aux courses de rue- Personnalisation des véhicules- Plusieurs modes de difficulté