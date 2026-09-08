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[RAPPEL] Direct The Legend of Zelda à 16h00
Nintendo va un peu squatter l'actualité cette semaine avec donc un programme étalé sur deux jours, et on commencera ce mardi à 16h00 avec un Direct d'environ 30 minutes spécialement dédié aux 40 ans de la franchise The Legend of Zelda.

En évidente ligne de mire, le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time quelle que soit sa forme, éventuellement un premier aperçu ou teaser du film à venir l'année prochaine, et pour le reste, nous verrons si des surprises viendront abreuver les fans.

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Qui a aimé ?
rocan, nicolasgourry, destati, noctis
publié le 08/09/2026 à 09:51 par Gamekyo
commentaires (148)
kikoo31 publié le 08/09/2026 à 09:55
Pastis check! Saucisson check!
Chips check!
shanks publié le 08/09/2026 à 09:56
Zelda 2 Remake en 3D soulsborne.

J'ai mes sources.
jeanouillz publié le 08/09/2026 à 09:57
shanks Half Life 3 c'est sûr de sûr !
ducknsexe publié le 08/09/2026 à 09:59
jeanouillz shanks beyond good evil 2

J'ai mes sources aussi !
gasmok2 publié le 08/09/2026 à 10:01
shanks
Portal 3, j'ai aussi mes sources
shanks publié le 08/09/2026 à 10:04
gasmok2 jeanouillz
Tellement bandant, faut qu'on ait ces deux jeux avant la fin du monde

ducknsexe
Tellement balek
Si ce truc sort, ça va être une carrière à la Skull & Bones.

Gardez vos sous pour Rayman Legends Retold, je veux une suite.
cyr publié le 08/09/2026 à 10:05
Mercredi ça sera plus intéressant j'imagine ..
mattewlogan publié le 08/09/2026 à 10:17
Zelda à link to the path remake
ratchet publié le 08/09/2026 à 10:20
Je suis ready mais je m’attends à rien de plus qu’un remake paresseux (mais ça sera déjà ça ).
kikoo31 publié le 08/09/2026 à 10:20
mattewlogan oh oui!!!
Je dis grand OUI
maddox69 publié le 08/09/2026 à 10:23
Zelda Simulator 2026, avec Link en vue FPS est fort probable je pense
tripy73 publié le 08/09/2026 à 10:38
ratchet : du coup pour toi Metroid Prime Remastered et Resident Evil 4 sont des remakes paresseux ?
echizen publié le 08/09/2026 à 11:08
Ocarina of time part 1 avec link enfant le 12 novembre, part 2 avec link adulte l’année prochaine.
shuntaro publié le 08/09/2026 à 11:34
gasmok2 publié le 08/09/2026 à 11:39
echizen
Ocarina of time Remake
Ocarina of time Rebirth
Ocarina of time Revelation
newtechnix publié le 08/09/2026 à 11:39
n'allez pas voir la vignette youtube de Julien Chièze
judebox publié le 08/09/2026 à 11:43
newtechnix Merde, j'ai été voir
newtechnix publié le 08/09/2026 à 11:47
judebox j'avais prévenu...
drybowser publié le 08/09/2026 à 11:56
Allez moi je veux un remake des 2 oracle de la gbc
zekk publié le 08/09/2026 à 11:57
Il y a pas un évènement Level 5 également ?
ratchet publié le 08/09/2026 à 11:57
tripy73 j’en ai fais aucun des deux je ne peux pas te répondre…
tripy73 publié le 08/09/2026 à 11:58
ratchet : OK merci pour la précision, mais du coup ça correspond à quoi pour toi un remake qui ne serait pas paresseux ?
nicolasgourry publié le 08/09/2026 à 12:00
zekk c'est le 10 septembre.
https://www.youtube.com/watch?v=z9nITMlt8Fk
zekk publié le 08/09/2026 à 12:01
nicolasgourry Merci, je savais que c'est toi qui allait me répondre
kevinmccallisterrr publié le 08/09/2026 à 12:01
Zekk Jeudi à 14h il me semble
ratchet publié le 08/09/2026 à 12:14
tripy73 comme Final Fantasy VII ou dans une moindre mesure Pokémon ROSA (remake 3G) si c’est juste un upgrade graphique là ça serais paresseux.
jeanouillz publié le 08/09/2026 à 13:06
gasmok2 la 1er partie que quand link est enfant
La 2em les premiers donjons adultes et la dernière les derniers donjons + combat contre ganondorf

Bon, ça risque d'être chiant pour la quête de l'épée biggoron
kikoo31 publié le 08/09/2026 à 13:08
echizen gasmok2 ils ont seraient tellement d'être capable mais ça m'étonnerait
gasmok2 publié le 08/09/2026 à 13:12
jeanouillz kikoo31
Putain on va pas leur donner ce genre d'idée pitié
jeanouillz publié le 08/09/2026 à 13:15
gasmok2 kikoo31 le jeu en 3 GKC du lourd
sasquatsch publié le 08/09/2026 à 13:24
Zelda ocarina expédition 16-18...
Jamais bien compris quel âge il a étant "adulte"
Sinon Zelda Echoes of time 2D enfant tour par tour 3D adulte slasher...
Bon sérieux je retourne bosser là...
vagrant publié le 08/09/2026 à 13:25
ratchet Justement, ce serait apparemment un remake à la Pokémon ROSA, avec des ajouts de contenu, d'histoire supplémentaire, des fonctionnalités supplémentaires en plus des parties visuelles et sonores refaites sur lesquelle il faudrait s'attendre à un remake de l'envergure de Fire Emblem Echoes (comparé à l'original).

La quote originale venant de Resetera :

"Well if you guys think the game having the remake scope (compared to it's original game) of pokemon Oras in terms of story additions, new features, extra content, and the audio visual overhaul scope of fire emblem echoes (again, compared to it's original game).
Then you guys shall be happy"
ratchet publié le 08/09/2026 à 13:40
vagrant bah niquel alors, après je préfère attendre de l’officiel car là comme par hasard les trucs sortent de nul part alors qu’il y a encore peu personne connaissais l’existence de ce remake.
nicolasgourry publié le 08/09/2026 à 13:50
Je verrai que le premier quart d'heure en direct, mais bon, je verrai le trailer, je pense.
kimouz publié le 08/09/2026 à 13:51
Shanks Picross X The Legend of Zelda spécialement pour toi
shanks publié le 08/09/2026 à 13:52
kimouz
Mon premier 10/10 depuis longtemps
shuntaro publié le 08/09/2026 à 13:55
My Body is Ready
noctis publié le 08/09/2026 à 13:58
Rider288,lets go
micheljackson publié le 08/09/2026 à 14:00
Je suis devant, vais je acheter la Switch 2 ou pas ?
shuntaro publié le 08/09/2026 à 14:01
C'est de toute beauté cette musique
nicolasgourry publié le 08/09/2026 à 14:03
L'orchestre qui prend de l'ampleur au fur et à mesure.
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:03
Rien que ça, ça va bouffer 1/3 du live
kikoo31 publié le 08/09/2026 à 14:04
jeanouillz gasmok2
tripy73 publié le 08/09/2026 à 14:04
ratchet : oui donc plutôt des remades que des remakes, si seulement les éditeurs arrêtaient de faire n'importe quoi niveau dénomination, comme Capcom avec le Remaster Deluxe de Dead Rising...
shuntaro publié le 08/09/2026 à 14:04
Magnifique
micheljackson publié le 08/09/2026 à 14:04
Magnifique le tshirt des 40 ans.
nicolasgourry publié le 08/09/2026 à 14:06
Il commence donc par le teaser du film !
legend83 publié le 08/09/2026 à 14:06
Bon, j'ai peur.
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:07
Même pas la BA ?
wickette publié le 08/09/2026 à 14:07
bah voila sony prenez exemple, c'est mieux de rien montrer
sdkios publié le 08/09/2026 à 14:07
Waw, ce reveal du film, ca valait vraiment le coup
legend83 publié le 08/09/2026 à 14:07
Ah bah non, l'absence de trailer
shuntaro publié le 08/09/2026 à 14:07
Putain on veut la bande annonce !
shanks publié le 08/09/2026 à 14:07
putain les radins, même pas 10 secondes de teaser
nicolasgourry publié le 08/09/2026 à 14:07
Ah non, juste la date.
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:08
Même le minimum qu’on attends ils le font pas mais c’est dingue bordel…
sdkios publié le 08/09/2026 à 14:09
Link et epona en lego, sympa. Le tcg aussi. Le reste mouaiiiis
zekk publié le 08/09/2026 à 14:09
Pourquoi faire un N-Direct dédié pour ça ?
kikoo31 publié le 08/09/2026 à 14:10
zzz
mithrandir publié le 08/09/2026 à 14:10
Nan mais autant ne pas en parler sérieux
legend83 publié le 08/09/2026 à 14:11
WTF
nicolasgourry publié le 08/09/2026 à 14:12
Ah oui quand même !
icebergbrulant publié le 08/09/2026 à 14:12
Ouf, c’est un vrai Remake !
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:12
Mais c’est deguelasse OMG!
guiguif publié le 08/09/2026 à 14:12
Aie la tete de Link
losz publié le 08/09/2026 à 14:12
Chaud les graphismes
shanks publié le 08/09/2026 à 14:12
Le DLSS 5, c'est quelque chose
legend83 publié le 08/09/2026 à 14:13
C'est un remake unreal engine la. Non? Ils ont voulu se faire la main, je sais pas si c'est beau ou moche. Donc probablement moche?
micheljackson publié le 08/09/2026 à 14:13
L'arbre Des Culs
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:13
Alors je parle de la patte graphique! J’aime pas du tout lol c’est pas ambiance Zelda on dirais Kameo sur Xbox!
kikoo31 publié le 08/09/2026 à 14:13
c'est à la fois joli et aussi
très bizarre ....
sdkios publié le 08/09/2026 à 14:13
J'aime le fait qu'ils aient pas fait un remake version botw. J'aime ce que je vois/entends pour le moment, meme si la tronche de link, voila?.
supasaiyajin publié le 08/09/2026 à 14:14
"Vous pouvez déplacer la caméra pour observer les environs." On en est là quoi.
micheljackson publié le 08/09/2026 à 14:14
C'est fidèle à l'original, aussi laid
nicolasgourry publié le 08/09/2026 à 14:15
Au moins, nous voyons du gameplay réel du jeu.
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:15
Pourquoi il a une tête d’Avatar ?
sdkios publié le 08/09/2026 à 14:15
Ah okay le chemin jusqu'a l'arbre mojo qui fait plus que 10m alors qu'avant fallait parcourir toute une zone
micheljackson publié le 08/09/2026 à 14:16
L'aliasing me pique les yeux, faudra peut être que j'y joue sur un crt via RetroTink 4k
gasmok2 publié le 08/09/2026 à 14:16
Je vous trouve durs les gars, honnêtement c'est assez joli...a part la tronche de Link.
Sinon j'aime plutôt bien ce que je vois
mithrandir publié le 08/09/2026 à 14:16
Mitigé je suis
shuntaro publié le 08/09/2026 à 14:17
Wtf. Je suis pour l'instant déçu
jenicris publié le 08/09/2026 à 14:17
C'est un remake 1 - 1 donc. Je le trouve vraiment jolie
shanks publié le 08/09/2026 à 14:18
Passé la surprise je trouve ça superbe.
sdkios publié le 08/09/2026 à 14:18
Bon l'animation des coffres est toujours la
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:18
Je veux voir la plaine!
nicolasgourry publié le 08/09/2026 à 14:19
Je pense que nous ne nous attendions pas à ça, mais nous allons nous y habituer ; il y a vraiment un parti pris.
Avec un trailer bien optimisé, ça va le faire, je pense.
rikimaru publié le 08/09/2026 à 14:20
Le jeu ressemble a l'une des 12000 vidéos d'Ocarina sur UE que l'on trouve sur YouTube fait par des fans .
sdkios publié le 08/09/2026 à 14:20
Bon si y a une switch 2 zelda, je preco. J'aime qu'ils aient gardé le jeu comme il etait, faut que je le.fasse!
jenicris publié le 08/09/2026 à 14:20
La plaine d'Hyrule par contre mouais
shuntaro publié le 08/09/2026 à 14:20
49 euros pas plus. Si ils osent un prix plus gros c'est honteux !
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:20
Bon c’est pas mal du tout !
legend83 publié le 08/09/2026 à 14:21
Ca fait vraiment asset de base de UE.

Je pense qu'ils ont reussi un truc superbe avec la DA de Botw et Totk, et maintenant ils sont mals pour faire un truc beau.
micheljackson publié le 08/09/2026 à 14:21
Au moins c'est un vrai Zelda, contrairement à Botw et sa suite.
shuntaro publié le 08/09/2026 à 14:21
L'aliasing est dégueulasse !
rikimaru malheureusement oui ! C'est fou
sdkios publié le 08/09/2026 à 14:22
shuntaro pourquoi? Le jeu est entierement refait, ca vaut le tarif normal (par contre si c est 90 balles comme mario kart je rigole fort.)
jenicris publié le 08/09/2026 à 14:22
Et les PNJ
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:22
Bon ok là ça tue de fou !!!!!
wickette publié le 08/09/2026 à 14:23
J'adore perso


Après c'est un jeu culte, ça va jamais faire l'unanimité, ce que je vois par contre c'est soigné, ils ont pris le temps de faire un truc ambitieux, maintenant vous aimez ou pas c'est votre droit le plus strict.

Je pense c'était soit la route "UE" ou UE-like ou bien la route "ghibli" mais le cel shading c'est pas vraiment idéal non plus et on en a bouffé longtemps

Après ici pleins chouinent vous allez le précommander dans 20 minutes en édition collectors avec tous les sticker paninis et le kit lego, ça va quoi
sdkios publié le 08/09/2026 à 14:23
Bon ils en montrent trop par contre la.
celebenoit84 publié le 08/09/2026 à 14:23
J'aime la direction artistique du village, a défaut d'être moins convaincu par le début de la video
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:24
Le village est dingue la plaine un peu vide dommage mais dinguerie en faite!!! Beaucoup de mal au début mais grosse claque.
shuntaro publié le 08/09/2026 à 14:25
sdkios ça va c'est juste un remake. T'as vue le prix des derniers AAA, c'est pas un AAA.

Sinon la DA on dirait Puppeteer sur PlayStation 3. C'est le côté Marionette de Link qui me perturbe
rasalgul publié le 08/09/2026 à 14:25
Je m'attendais à mieux quand même mais ça fait le job
shinz0 publié le 08/09/2026 à 14:25
Day One
shanks publié le 08/09/2026 à 14:26
C'est là qu'on se dit qu'on aimerait vraiment un nouveau Zelda "à l'ancienne"...
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:27
Putain mais le planning septembre à novembre ont en parle ou ?

Wolverine, Star Wars, FF Resonance, Zelda et GTA ! Bordel!
raioh publié le 08/09/2026 à 14:27
Sdkios : J'ai stop dès que j'ai compris qu'il allait dans la plaine
sdkios publié le 08/09/2026 à 14:27
Bon ca me semble mort pour une switch 2 version zelda, il jouait sur une switch normale.
shanks tellement ! mais ca m etonnerait qu'ils reviennent en arriere.
kikoo31 publié le 08/09/2026 à 14:29
pas mauvais du tout
mais pas excellentisime pour autant

c'est dommage mais il sera mien quand même
superpanda2 publié le 08/09/2026 à 14:29
J'aime beaucoup, de là à m'acheter une switch 2 et à me refaire le jeu, qui a quand même vieilli hein, je sais pas..
sdkios publié le 08/09/2026 à 14:29
raioh oui ils abusent haha

Ah bah voila ma switch zelda edition!
micheljackson publié le 08/09/2026 à 14:30
Ah les enfoirés, la Switch collector avec Link NES qui soulève la Triforce, ils savent s'y prendre pour me la faire acheter... mais bon, ce n'est qu'une coque, je ne tomberai pas dans le panneau.
legend83 publié le 08/09/2026 à 14:30
sdkios Ah bah si.
N'ayant pas de Switch 2 je sais laquelle je vais prendre.
jenicris publié le 08/09/2026 à 14:30
sdkios tu disais ?
sdkios publié le 08/09/2026 à 14:32
jenicris legend83 hahaha j'aime bien parler trop vite pour etre content au final
supasaiyajin publié le 08/09/2026 à 14:32
Vraiment pas mauvais au final, mais la tronche des persos fait flipper un peu.
jenicris publié le 08/09/2026 à 14:32
Le trailer donne déjà beaucoup plus envie
legend83 publié le 08/09/2026 à 14:33
shuntaro publié le 08/09/2026 à 14:34
Putain la gueule de Zelda ! Dégueulasse !
micheljackson publié le 08/09/2026 à 14:34
Le trailer
mithrandir publié le 08/09/2026 à 14:34
Bon le trailer défonce ! Va falloir que j'achète la Switch 2 bordel
rikimaru publié le 08/09/2026 à 14:35
shuntaro +1.
superpanda2 publié le 08/09/2026 à 14:35
Wow wow wow le trailer lève tous les doutes
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:35
Gros banger! La BA a trop dévoiler par contre…
icebergbrulant publié le 08/09/2026 à 14:35
Il est où GTA 6 sur Switch 2 ?!
wickette publié le 08/09/2026 à 14:35
Le trailer est superbe, CA c'est un trailer

c'est fou mais un ndirect sur un seul jeu m'a hype plus que tout un state of play...et c'est demain le ndirect général
micheljackson publié le 08/09/2026 à 14:35
mithrandir
pareil, espérons qu'une puce sorte d'ici là...
greggy publié le 08/09/2026 à 14:36
Vraiment magnifique
117 publié le 08/09/2026 à 14:36
Mouais….ca manque de dlss5
gasmok2 publié le 08/09/2026 à 14:36
Bon bah on achète ce remake et puis c'est tout
rasalgul publié le 08/09/2026 à 14:37
Ouai bon, j'ai beau être fan de Zelda il ne faut pas deconner on aurait pu espérer mieux avec une vraie refonte à l'image de FF7 ou Résident evil quand même

La sérieux ca fait juste le Job
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:37
Incroyable ! J’étais pas convaincu mais cette claque bordel !!!

Novembre va être AMAZING !!!!!
walterwhite publié le 08/09/2026 à 14:37
Magique
kikoo31 publié le 08/09/2026 à 14:37
pas mauvais du tout
mais pas excellentisime pour autant

c'est dommage mais il sera mien quand même
jenicris publié le 08/09/2026 à 14:37
Ils auraient dû lancer direct le trailer mais bon oui Link a la classe surtout en adulte
Ca change de la présentation éclaté du début.

Je le prendrais je pense sur Switch 2 et Xenoblade Genesis
akinen publié le 08/09/2026 à 14:38
Au delà du design de Link qui au final est raccord avec la version 64, c'était une tuerie et une nostalgie incroyable.

Day One
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:41
J’avoue grosse dinguerie j’ai jamais été autant hype par un Zelda je crois même devant BOTW ça envoi putain!
airzoom publié le 08/09/2026 à 14:43
Incroyable c'est magnifique
micheljackson publié le 08/09/2026 à 14:43
ratchet j'espère bien ! vu que botw n'était pas un vrai Zelda lui
shuntaro publié le 08/09/2026 à 14:51
C'est le même jeu en moche quand on y pense. Entre l'aliasing, la DA bizzare des personnages sans aucune âme... Je ne sais même pas ce que j'attendais en faite. On peut déjà faire le jeu sur 64, où 3DS
aozora78 publié le 08/09/2026 à 14:54
Mais le jeu est flou et avec un aliasing de batard OMG c'est quoi ça ?

Et le doublage qui ne sera que dans quelque cinématiques c'est quoi ces flemmards bordel ?

La gueule de link enfant est dégueu heureusement ça a l'air d'aller pour les autres personnages et Link Adulte.

Malgré tout ça j'ai envie de le faire.
newtechnix publié le 08/09/2026 à 14:56
La grosse nouveauté et qui est vraiment bien trouvé...via le micro on pourra utiliser un vrai instrument pour réaliser les mélodies

La question maintenant qui est derrière le développement parce que bon le design pique les yeux en ce qui concerne les visages, le costume de link aussi d'ailleurs je trouve la texture d'herbe vraiment grossière.

shuntaro justement en vérité fallait pas s'attendre à trop pour nintendo c'est juste un portage rafraichi facile pour l'anniversaire de la saga.

A Link To the Past aurait été déjà un projet plus courageux et compliqué
kikoo31 publié le 08/09/2026 à 14:56
shuntaro ça s'appelle un remake
shuntaro publié le 08/09/2026 à 15:02
newtechnix kikoo31 non mais j'en attendais plus je pensais qu'on aurait un jeu Breath of the Wild version Ocarina ... Je sais pas je suis déçu
kikoo31 publié le 08/09/2026 à 15:03
shuntaro ah ok,je te comprends mieux pour le coup
romgamer6859 publié le 08/09/2026 à 15:03
pas mal en effet, ça m'étonne qu'ils n'aient pas profité de cet event pour ressortir WW switch 2 edition, c'était de l'argent facile mdr
famimax publié le 08/09/2026 à 15:04
P’tin c’était ouf !
sasquatsch publié le 08/09/2026 à 15:11
C'est un simple upgrade en plus joli et qui maintient tout tel que dans le temps... Oui c'est joli mais pas folichon non plus...
Suis mitigé...
En tout ça ne vais me prendre une N2 pour ça
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