[RAPPEL] Direct The Legend of Zelda à 16h00

Nintendo va un peu squatter l'actualité cette semaine avec donc un programme étalé sur deux jours, et on commencera ce mardi à 16h00 avec un Direct d'environ 30 minutes spécialement dédié aux 40 ans de la franchise The Legend of Zelda.
En évidente ligne de mire, le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time quelle que soit sa forme, éventuellement un premier aperçu ou teaser du film à venir l'année prochaine, et pour le reste, nous verrons si des surprises viendront abreuver les fans.
Chips check!
J'ai mes sources.
J'ai mes sources aussi !
Portal 3, j'ai aussi mes sources
Tellement bandant, faut qu'on ait ces deux jeux avant la fin du monde
ducknsexe
Tellement balek
Si ce truc sort, ça va être une carrière à la Skull & Bones.
Gardez vos sous pour Rayman Legends Retold, je veux une suite.
Je dis grand OUI
Ocarina of time Remake
Ocarina of time Rebirth
Ocarina of time Revelation
https://www.youtube.com/watch?v=z9nITMlt8Fk
La 2em les premiers donjons adultes et la dernière les derniers donjons + combat contre ganondorf
Bon, ça risque d'être chiant pour la quête de l'épée biggoron
Putain on va pas leur donner ce genre d'idée pitié
Jamais bien compris quel âge il a étant "adulte"
Sinon Zelda Echoes of time 2D enfant tour par tour 3D adulte slasher...
Bon sérieux je retourne bosser là...
La quote originale venant de Resetera :
"Well if you guys think the game having the remake scope (compared to it's original game) of pokemon Oras in terms of story additions, new features, extra content, and the audio visual overhaul scope of fire emblem echoes (again, compared to it's original game).
Then you guys shall be happy"
Mon premier 10/10 depuis longtemps
très bizarre ....
Sinon j'aime plutôt bien ce que je vois
Avec un trailer bien optimisé, ça va le faire, je pense.
Je pense qu'ils ont reussi un truc superbe avec la DA de Botw et Totk, et maintenant ils sont mals pour faire un truc beau.
rikimaru malheureusement oui ! C'est fou
Après c'est un jeu culte, ça va jamais faire l'unanimité, ce que je vois par contre c'est soigné, ils ont pris le temps de faire un truc ambitieux, maintenant vous aimez ou pas c'est votre droit le plus strict.
Je pense c'était soit la route "UE" ou UE-like ou bien la route "ghibli" mais le cel shading c'est pas vraiment idéal non plus et on en a bouffé longtemps
Après ici pleins chouinent vous allez le précommander dans 20 minutes en édition collectors avec tous les sticker paninis et le kit lego, ça va quoi
Sinon la DA on dirait Puppeteer sur PlayStation 3. C'est le côté Marionette de Link qui me perturbe
Wolverine, Star Wars, FF Resonance, Zelda et GTA ! Bordel!
shanks tellement ! mais ca m etonnerait qu'ils reviennent en arriere.
mais pas excellentisime pour autant
c'est dommage mais il sera mien quand même
Ah bah voila ma switch zelda edition!
N'ayant pas de Switch 2 je sais laquelle je vais prendre.
c'est fou mais un ndirect sur un seul jeu m'a hype plus que tout un state of play...et c'est demain le ndirect général
pareil, espérons qu'une puce sorte d'ici là...
La sérieux ca fait juste le Job
Novembre va être AMAZING !!!!!
mais pas excellentisime pour autant
c'est dommage mais il sera mien quand même
Ca change de la présentation éclaté du début.
Je le prendrais je pense sur Switch 2 et Xenoblade Genesis
Day One
Et le doublage qui ne sera que dans quelque cinématiques c'est quoi ces flemmards bordel ?
La gueule de link enfant est dégueu heureusement ça a l'air d'aller pour les autres personnages et Link Adulte.
Malgré tout ça j'ai envie de le faire.
La question maintenant qui est derrière le développement parce que bon le design pique les yeux en ce qui concerne les visages, le costume de link aussi d'ailleurs je trouve la texture d'herbe vraiment grossière.
shuntaro justement en vérité fallait pas s'attendre à trop pour nintendo c'est juste un portage rafraichi facile pour l'anniversaire de la saga.
A Link To the Past aurait été déjà un projet plus courageux et compliqué
Suis mitigé...
En tout ça ne vais me prendre une N2 pour ça