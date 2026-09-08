[RAPPEL] Direct The Legend of Zelda à 16h00

Nintendo va un peu squatter l'actualité cette semaine avec donc un programme étalé sur deux jours, et on commencera ce mardi à 16h00 avec un Direct d'environ 30 minutes spécialement dédié aux 40 ans de la franchiseEn évidente ligne de mire, le remake dequelle que soit sa forme, éventuellement un premier aperçu ou teaser du film à venir l'année prochaine, et pour le reste, nous verrons si des surprises viendront abreuver les fans.