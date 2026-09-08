Forza Horizon 6 ne sera pas reporté sur PS5

Les estimations de Tom Warren semblent fausses : Playground Games vient d'indiquer que malgré le silence autour de la version PlayStation 5 de, cette version reste attendue pour cette année, toujours sans la moindre précision supplémentaire.On n'ira pas jusqu'à parler de shadow-drop, mais on se demande tout de même pourquoi Xbox fait traîner les choses concernant la date (et les précommandes), surtout quandreste dans le top 3 des plus gros succès de la marque chez la concurrence. Patience donc.