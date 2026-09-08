Forza Horizon 6 ne sera pas reporté sur PS5

Les estimations de Tom Warren semblent fausses : Playground Games vient d'indiquer que malgré le silence autour de la version PlayStation 5 de Forza Horizon 6, cette version reste attendue pour cette année, toujours sans la moindre précision supplémentaire.
On n'ira pas jusqu'à parler de shadow-drop, mais on se demande tout de même pourquoi Xbox fait traîner les choses concernant la date (et les précommandes), surtout quand Forza Horizon 5 reste dans le top 3 des plus gros succès de la marque chez la concurrence. Patience donc.
FH5 a été un véritable tsunami en terme de ventes sur PLS5, faut dire qu'il n'y a aucune alternative
Ahahaha lui et son comparse Jez Corden. Dire que pour certains les 2 c'est paroles d’évangiles.