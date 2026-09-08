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Forza Horizon 6 ne sera pas reporté sur PS5
Les estimations de Tom Warren semblent fausses : Playground Games vient d'indiquer que malgré le silence autour de la version PlayStation 5 de Forza Horizon 6, cette version reste attendue pour cette année, toujours sans la moindre précision supplémentaire.

On n'ira pas jusqu'à parler de shadow-drop, mais on se demande tout de même pourquoi Xbox fait traîner les choses concernant la date (et les précommandes), surtout quand Forza Horizon 5 reste dans le top 3 des plus gros succès de la marque chez la concurrence. Patience donc.

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publié le 08/09/2026 à 06:46 par Gamekyo
commentaires (6)
danzkzu publié le 08/09/2026 à 07:15
Dernière occasion pour faire les poches des niaises, le mois prochain c'est FI-NI-TO

FH5 a été un véritable tsunami en terme de ventes sur PLS5, faut dire qu'il n'y a aucune alternative
negan publié le 08/09/2026 à 07:26
Annonce au TGS tout simplement
metroidvania publié le 08/09/2026 à 07:44
J'ai lu trop vite, je pensais c'est écrit ne sera pas porté sur ps5
rider288 publié le 08/09/2026 à 08:42
" Les estimations de Tom Warren semblent fausses "


Ahahaha lui et son comparse Jez Corden. Dire que pour certains les 2 c'est paroles d’évangiles.
j49 publié le 08/09/2026 à 08:45
C’est parce qu’ils sont entrain d’ enregistrer le DOUBLAGE FRANCAIS sur PS5
idd publié le 08/09/2026 à 11:00
A leur place j'aurais attendu 2027 surtout si le 5 fonctionne très bien. Ce serait double avantage pour eux avec le 5 qui se vend encore sur play donc "argent facile" et la xbox qu'ils essaient de relancer conserverait encore le 6 en exclue.
Gras
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Fiche descriptif
Forza Horizon 6
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Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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