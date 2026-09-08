Jeux à service : le PDG de SEGA revient sur l'annulation de l'initiative SUPER GAME Jeux à service : le PDG de SEGA revient sur l'annulation de l'initiative SUPER GAME

Oublié sans jamais avoir rien montré, le projet « SUPER GAME » de SEGA consistait pour rappel à ressusciter tout un tas de licences à la fois dans le cadre de suites classiques ou remake, mais également des versions portées sur le GAAS.



Une initiative qui a pris fin plus tôt cette année en ne gardant que les expériences traditionnelles (et ça tombe bien) comme Shinobi : Art of Vengeance et prochainement Crazy Taxi : World Tour, et le PDG Shuji Utismo est revenu sur cette affaire chez Nikkei pour faire un bilan sans surprise : si il y a un peu plus de 5 ans, SEGA comme n'importe quel autre éditeur a voulu se faire du pognon dans le domaine des jeux à service (avec un investissement souhaité de 882 millions de dollars, quand même), eux se sont plus rapidement rendu compte que l'affaire était bien trop casse-gueule avec généralement une poignée d'élus pour des dizaines ou centaines de morts. Demandez à PlayStation.



Et face à l'état du marché et la concurrence de plus en plus vorace, le « risque financier » était bien trop grand pour poursuivre dans cette voie à l'aveugle, mettant fin à l'initiative sans encore savoir si des projets standards/remakes comme Jet Set Radio ont survécu à la purge. SEGA rappelle en passant qu'ils sont de toute façon déjà présent dans le domaine GAAS, juste avec des valeurs sûres comme Phantom Star Online 2 : Genesis, Football Club et le futur Total War : Warhammer 40.000.