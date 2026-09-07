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Jez Corden : vers un Starcraft en TPS solo/coop
Ce week-end aura lieu la BlizzCon 2026 et bien des indices pointent vers le reveal d'un projet Starcraft sur lequel Jez Corden revient rapidement (il aurait vu une build pré-alpha) : ce serait bien un projet jouable en solo, avec tout ce qu'il faut de cinématiques, et une esthétique assez réaliste ou disons très éloigné de l'aspect in-game de Warcraft.

Il compare ça à du Space Marine 2 ou du Far Cry, en spécifiant bien que ce sera à la troisième personne, sans encore trop savoir à quoi s'attendre au niveau du gameplay hormis qu'il y aurait au moins du jeu en coopération et que ce ne sera pas un Extraction Game. RDV d'ici la fin de semaine pour confirmer tout cela.
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publié le 07/09/2026 à 06:52 par Gamekyo
commentaires (13)
syoshu publié le 07/09/2026 à 07:02
Starcraft Ghost ??? C'etait ca le projet à la base non ? Ca doit bien faire 15-20ans que ca avait été lancé puis annulé
shinz0 publié le 07/09/2026 à 07:06
Un "Space Marine-like" dans l'univers de Starcraft, cool
vyse publié le 07/09/2026 à 07:15
syoshu ouahh ça m'a rappelé l'Arlésienne de Nintendo officiel magasine qui revenait tjrs ! 2003 je crois ?!
syoshu publié le 07/09/2026 à 07:24
vyse me souviens que le jeu donnait envie, il avait été jouable sur des salon et très bien reçu. Ca devait sortir sur les 3 consoles (ps2, gc, xbox) et je crois que ca avait parlé de multi online
mrvince publié le 07/09/2026 à 07:26
Le rapport entre Space Marine 2 et Far Cry ? Chelou les comparaisons.
shinz0 publié le 07/09/2026 à 07:32
mrvince le côté Far Cry : monde ouvert + jungle
keiku publié le 07/09/2026 à 07:35
vivement que les coréen récupère la licence...
sasquatsch publié le 07/09/2026 à 07:36
J'attends ghost depuis 20 ans
vyse publié le 07/09/2026 à 08:07
syoshu ouai mais on a jamais eu de post mortem ! Aucune vidéo youtube dessus je crois
grospich publié le 07/09/2026 à 08:45
Ça confirme un jeu du leak, il manque plus que l'annonce du nouveau STR Warcraft et le jeu d'action RPG avec Arthas.
taiko publié le 07/09/2026 à 08:55
J'attends Ghost depuis longtemps.
J'ai bouffé tous les bouquins.
L'univers doit être utilisé de nos jours
rogeraf publié le 07/09/2026 à 09:02
Ca va launch en meme temps que le lancement du prochain casque VR de Valve, et Half life 3
zekk publié le 07/09/2026 à 10:47
taiko Surtout que le projet à l'époque envoyait du lourd
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Fiche descriptif
StarCraft II : Wings of Liberty
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Nom : StarCraft II : Wings of Liberty
Support : PC
Editeur : Blizzard Entertainment
Développeur : Blizzard Entertainment
Genre : STR
Multijoueur : Oui (online)
Sortie européenne : 27/07/2010
Sortie américaine : 27/07/2010
site officiel : http://eu.starcraft2.com/
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