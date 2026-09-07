Jez Corden : vers un Starcraft en TPS solo/coop Jez Corden : vers un Starcraft en TPS solo/coop

Ce week-end aura lieu la BlizzCon 2026 et bien des indices pointent vers le reveal d'un projet Starcraft sur lequel Jez Corden revient rapidement (il aurait vu une build pré-alpha) : ce serait bien un projet jouable en solo, avec tout ce qu'il faut de cinématiques, et une esthétique assez réaliste ou disons très éloigné de l'aspect in-game de Warcraft.



Il compare ça à du Space Marine 2 ou du Far Cry, en spécifiant bien que ce sera à la troisième personne, sans encore trop savoir à quoi s'attendre au niveau du gameplay hormis qu'il y aurait au moins du jeu en coopération et que ce ne sera pas un Extraction Game. RDV d'ici la fin de semaine pour confirmer tout cela.