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Encore une bonne affaire chez Capcom avec un million de ventes pour Onimusha : Way of the Sword
Encore une victoire pour Capcom qui revendique le million de ventes en 24h pour Onimusha : Way of the Sword, soit le même bilan que The Blood of Dawnwalker sorti la même semaine, preuve que le gâteau peut encore se partager. Notons que sur Steam, avec un pic de près de 90.000 utilisateurs connectés simultanément ce week-end, on est au-dessus du quota de Pragmata (Onimusha n'est certes pas une nouvelle licence mais bon).

Nul doute qu'à l'instar des autres jeux de l'éditeur, des mises à jour des ventes arriveront dans les semaines et mois à venir pour potentiellement déverrouiller la mise en place de suites, pendant que le communiqué tient à rappeler que Capcom « travaille à réactiver des licences qui n'ont pas eu de nouveaux jeux ces dernières années ». Genre aussi celle avec les gros dinosaures, c'est possible ?

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jenicris, adamjensen, burningcrimson
publié le 07/09/2026 à 07:43 par Gamekyo
commentaires (21)
neetsen publié le 07/09/2026 à 07:51
il devrait profiter de leur aura folle cette année pour annoncer un nouveau Breath of Fire pour surfer sur l'intérêt pour les rpg en hausse depuis quelques temps

ou bien enfin officialiser un nouveau Devil May Cry mais mieux penser que le 5
mattewlogan publié le 07/09/2026 à 08:01
Super pour eux
Même si c’est dommage qu’il soit sorti à un jour de The Blood
sasquatsch publié le 07/09/2026 à 08:08
Moi je veux du gros dinosaure.... Je veux je veux... C'est tout de même pas compliqué ? ! Mais je comprends qu'ils aient d'abord sorti Onimusha pour surfer sur la vague Japon féodal qui a nouveau la cote depuis Nioh...
Sinon ground zéro fait le taff pour qui veut du RE+DC...vraiment très sympa
Mais après ça faudra passer en 4eme en ce qui concerne la résurrection de petits et gros dinosaures en laboratoires clandestins sur une île lointaine...
En tout cas une mini dose de DC tu le retrouves dans ce jeu coréen genre olf school vraiment très plaisant à jouer
vyse publié le 07/09/2026 à 08:10
Mouais ... Dino crisis c'était surtout fait par des fans de Jurassic Park avec le moteur qu'il avait sous la main..je vois pas trop l'identité pertinente du jeu aujourd'hui..
soulfull publié le 07/09/2026 à 08:16
Trés bonne nouvelle. J'espère que le jeu sera rentable. Capcom le merite tellement.
wickette publié le 07/09/2026 à 08:27
sasquatsch
Il sera difficile à vendre ton jeu de dino sans gros coup de modernisation à mon avis et c’est vraiment de niche

Tu vois Square Enix qui fait aucun remaster/remake de chrono trigger, FFVI, FFIX là oui ce sont des clowns (Chrono trigger n’existe meme pas en version standard sur switch 1)..mais capcom je comprends pour dino crisis
keiku publié le 07/09/2026 à 08:28
neetsen en effet quitte a faire revenir les ancienne licence BOF serait des plus apprécié
alucardhellsing publié le 07/09/2026 à 08:41
Merité comme dawnwalker
rogeraf publié le 07/09/2026 à 08:43
C'est bien, moi j'etais plus team TENCHU que ONIMUSHA .. mais j'avais bien aimé ces Onimusha(s) quand meme
malcomz publié le 07/09/2026 à 08:43
Vivement Okami 2
shido publié le 07/09/2026 à 08:53
Capcom, ses dernière année , c'est du très très lourd quand même
akinen publié le 07/09/2026 à 08:56
J'suis l'un des acheteurs
guiguif publié le 07/09/2026 à 09:33
Le nom Capcom fait vendre comme FromSoft désormais.

A voir en promo car la demo ne m'a pas trop convaincu.
bladagun publié le 07/09/2026 à 09:40
Preco très rare mais là je me devait de soutenir c'est une licence qui nous tiens à cœur et je ne veut pas la voir disparaître à nouveau pendant 20 ans
adamjensen publié le 07/09/2026 à 09:44
Malgré le problème de la difficulté inexistante et des ennemis non agressifs (il y a maintenant un mod pour ça), je suis quand même content qu’il ait fait un million.
Même si je pense que, pour ce jeu, il en faudrait au moins deux pour rentabiliser.

Sinon, le mod qui permet d’avoir le mode Hard dès le début sur PC est enfin dispo depuis hier si ca intéresse quelqu'un :

https://www.nexusmods.com/onimushawayofthesword/mods/79

D'ailleurs vous pouvez aussi voir en image la description du Mode Hard.

Mais bon, pour moi il attendra, je m’éclate bien sur The Blood of Dawnwalker en Mode Duelliste.
xylander publié le 07/09/2026 à 09:47
Grandement mérité pour Capcom qui crée des jeux à la belle finition avec un nombre d'employés sous contrôle. Une des sociétés actuelles du JV les mieux gérées.
Espérons un retour équivalent pour Konami ; et c'est sur la bonne voie. La méthodologie asiatique semble mieux fonctionner que le business à l'américaine.
alnohb publié le 07/09/2026 à 10:00
Très bien. Maintenant au tour de Rival Schools s'il vous plait Capcom.
sasquatsch publié le 07/09/2026 à 10:06
wickette vyse clair que si on se limite à l'original qui a hyper mal vieillit c'est tout le potentiel que cette licence porte qui est à exploiter... Il s'agit d'un vrai remake au standard min. du RE2... Sinon cela ne vaut pas la peine... Et vu les palettes que vend RE... On veut du dinosaure en cambrousse, en ville, dans des hôpitaux, labos secrets... Pas sûr que cela soit vraiment niche si bien presenté

En tout cas que ce onimusha soit le premier d'une nouvelle trilogie...
sino publié le 07/09/2026 à 10:20
Mérité, pour l'instant le jeu est encore meilleur que ce que j'imaginais lors de la démo.
burningcrimson publié le 07/09/2026 à 10:41
Jamais acheté autant de jeux Capcom qu'en 2026. Je me suis pris : Megaman Starforce collection, Re9, Pragmata, DD2, Onimusha ps5, MH Wilds, Marvel vs Capcom fighting collection, Re 5 et Re 6 sur le psn et je suis sûr que j'en oublie quelques-uns.
zanpa publié le 07/09/2026 à 10:42
Pas convaincu par la demo, j’attendrais à 25 balles, je suis sur dawnwalker que j’amie bien même si gros défaut dans les combats à plusieurs ennemies et les déplacement en verticalité en mode vampire
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Onimusha : Way of the Sword
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Nom : Onimusha : Way of the Sword
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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