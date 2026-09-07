Encore une bonne affaire chez Capcom avec un million de ventes pour Onimusha : Way of the Sword

Encore une victoire pour Capcom qui revendique le million de ventes en 24h pour, soit le même bilan quesorti la même semaine, preuve que le gâteau peut encore se partager. Notons que sur Steam, avec un pic de près de 90.000 utilisateurs connectés simultanément ce week-end, on est au-dessus du quota de(Onimusha n'est certes pas une nouvelle licence mais bon).Nul doute qu'à l'instar des autres jeux de l'éditeur, des mises à jour des ventes arriveront dans les semaines et mois à venir pour potentiellement déverrouiller la mise en place de suites, pendant que le communiqué tient à rappeler que Capcom. Genre aussi celle avec les gros dinosaures, c'est possible ?