Encore une bonne affaire chez Capcom avec un million de ventes pour Onimusha : Way of the Sword
Encore une victoire pour Capcom qui revendique le million de ventes en 24h pour Onimusha : Way of the Sword, soit le même bilan que The Blood of Dawnwalker sorti la même semaine, preuve que le gâteau peut encore se partager. Notons que sur Steam, avec un pic de près de 90.000 utilisateurs connectés simultanément ce week-end, on est au-dessus du quota de Pragmata (Onimusha n'est certes pas une nouvelle licence mais bon).
Nul doute qu'à l'instar des autres jeux de l'éditeur, des mises à jour des ventes arriveront dans les semaines et mois à venir pour potentiellement déverrouiller la mise en place de suites, pendant que le communiqué tient à rappeler que Capcom « travaille à réactiver des licences qui n'ont pas eu de nouveaux jeux ces dernières années ». Genre aussi celle avec les gros dinosaures, c'est possible ?
ou bien enfin officialiser un nouveau Devil May Cry mais mieux penser que le 5
Même si c’est dommage qu’il soit sorti à un jour de The Blood
Sinon ground zéro fait le taff pour qui veut du RE+DC...vraiment très sympa
Mais après ça faudra passer en 4eme en ce qui concerne la résurrection de petits et gros dinosaures en laboratoires clandestins sur une île lointaine...
En tout cas une mini dose de DC tu le retrouves dans ce jeu coréen genre olf school vraiment très plaisant à jouer
Il sera difficile à vendre ton jeu de dino sans gros coup de modernisation à mon avis et c’est vraiment de niche
Tu vois Square Enix qui fait aucun remaster/remake de chrono trigger, FFVI, FFIX là oui ce sont des clowns (Chrono trigger n’existe meme pas en version standard sur switch 1)..mais capcom je comprends pour dino crisis
A voir en promo car la demo ne m'a pas trop convaincu.
Même si je pense que, pour ce jeu, il en faudrait au moins deux pour rentabiliser.
Sinon, le mod qui permet d’avoir le mode Hard dès le début sur PC est enfin dispo depuis hier si ca intéresse quelqu'un :
https://www.nexusmods.com/onimushawayofthesword/mods/79
D'ailleurs vous pouvez aussi voir en image la description du Mode Hard.
Mais bon, pour moi il attendra, je m’éclate bien sur The Blood of Dawnwalker en Mode Duelliste.
Espérons un retour équivalent pour Konami ; et c'est sur la bonne voie. La méthodologie asiatique semble mieux fonctionner que le business à l'américaine.
En tout cas que ce onimusha soit le premier d'une nouvelle trilogie...