N.Hamaguchi ne veut pas tourner la page FFVII

L'arcétait censé se terminer le 8 avril 2027 mais c'était sans compter l'annonce surprise de non pas une mais deux extensions (une pour Sephiroth, l'autre pour Vincent), et même en incluant cela, ce ne sera peut-être pas le point final de l'oeuvre.Lors d'un panel organisé durant la PAX West, le réalisateur Naoki Hamaguchi évoque son envie de faire denon pas un épisode comme un autre (ce n'est pas le cas de toute façon, depuis son impact en 1997) mais une propriété intellectuelle à part entière et en « perpétuelle évolution », laissant entendre d'autres projets à venir un jour ou l'autre. Pas forcément que du jeu vidéo bien sûr, mais qui sait, le monde réclame peut-être un remaster de. Ou unsans les ajouts narratifs. OuPendant ce temps, le jeu mobilefermera ses portes dans un mois.