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N.Hamaguchi ne veut pas tourner la page FFVII
L'arc Final Fantasy VII était censé se terminer le 8 avril 2027 mais c'était sans compter l'annonce surprise de non pas une mais deux extensions (une pour Sephiroth, l'autre pour Vincent), et même en incluant cela, ce ne sera peut-être pas le point final de l'oeuvre.

Lors d'un panel organisé durant la PAX West, le réalisateur Naoki Hamaguchi évoque son envie de faire de Final Fantasy VII non pas un épisode comme un autre (ce n'est pas le cas de toute façon, depuis son impact en 1997) mais une propriété intellectuelle à part entière et en « perpétuelle évolution », laissant entendre d'autres projets à venir un jour ou l'autre. Pas forcément que du jeu vidéo bien sûr, mais qui sait, le monde réclame peut-être un remaster de Dirge of Cerberus. Ou un Re-Remake sans les ajouts narratifs. Ou Final Fantasy VII-2.

Pendant ce temps, le jeu mobile FFVII Ever Crisis fermera ses portes dans un mois.

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publié le 07/09/2026 à 07:32 par Gamekyo
commentaires (15)
neetsen publié le 07/09/2026 à 07:49
Mais qu'il nous refasse le IX ou le VI

pas forcement un remake du même acabit que le VII mais au moins une belle hd-2d pour le VI

et une refonte graphique pour le IX sans modif du scénar ou système de jeu

a force de trop en faire avec le VII ils vont décrédibiliser ce volet (on peut dire assassin's creediser leur jeu )
jeanouillz publié le 07/09/2026 à 07:57
FFVII Eternel
Pauvre Cloud et son traumatisme, il en devient une IP a part entière, même si c'était effectivement déjà le cas avant vu tous les produits FFVII qu'on a eu depuis les années 2000
ratchet publié le 07/09/2026 à 08:05
Ohhh oui bordel avec plaisir
Les 2 FF7 Remake sont devenus mes jeux favoris quasiment All-Time alors j’en redemande!!!!

Mais me faut un portage de la trilogie 13 sur console PlayStation avant! Surtout le Lightning pour que je le platine
vyse publié le 07/09/2026 à 08:13
Je pense qu'il est temps d'en finir avec cette licence de quarantenaire et de se concentrer sur quelque chose d'inédit..
keiku publié le 07/09/2026 à 08:19
en « perpétuelle évolution »

les pires mot venant de la bouche de square... chaque jeux qu'ils ont voulu faire "évoluer" sont mort... (star ocean, valkyrie profile, parasite eve, les ff, les mana...)
dokidokii publié le 07/09/2026 à 08:25
Alors qu'il faudrait définitivement le faire, c'est devenu indigeste avec tous ces opus et ce remake fourre-tout.
rogeraf publié le 07/09/2026 à 08:26
Je suis pas contre une compile des 3 FF7 à 70 euros l'année prochaine
cail2 publié le 07/09/2026 à 08:27
Revelations ne sera pas sur la galette sur PS5, ça m'a grave refroidit de me lancer sur la trilogie du coup. Autant la faire sur PC, plus joli et nettement moins cher...
docteurdeggman publié le 07/09/2026 à 08:43
La prostitution continue…
tripy73 publié le 07/09/2026 à 08:44
J'ai vu leurs différentes déclarations hier, ils vont finir par détruire l'aura de l'opus et des remakes à vouloir les surexploiter comme l'ont fait d'autres éditeurs...

C'est pas comme s'ils avaient d'autres licences et opus qu'ils pourraient faire revenir, non ils vont sucer le sang de cet opus jusqu'à la moelle jusqu'à en dégoûter les joueurs :vomi:
akinen publié le 07/09/2026 à 08:46
Dégouté de voir mon jrpg préféré être souillé sans fin.

Chrono Trigger n'est pour l'instant pas touché. J'espère qu'ils ne le transformeront pas non plus en prostitué
guiguif publié le 07/09/2026 à 09:28
Un versus fighting, un jeu de kart, un party game
adamjensen publié le 07/09/2026 à 09:55
J’adore Final Fantasy VII, qui est pour moi l’un des meilleurs jeux de tous les temps ainsi qu’un de mes préférés et une licence de coeur, et j’adore aussi les deux Remakes, mais à un moment, il faut savoir s’arrêter.
grospich publié le 07/09/2026 à 10:17
Je serai pas contre un FFVII-2 s'il y a un gros gap de temps, genre 10 à 20 ans après, histoire de voir l'évolution des personnages, un peu comme FF16 avec un Clive plus vieux.
zekk publié le 07/09/2026 à 10:49
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Final Fantasy VII Revelation
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Nom : Final Fantasy VII Revelation
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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