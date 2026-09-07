N.Hamaguchi ne veut pas tourner la page FFVII

L'arc Final Fantasy VII était censé se terminer le 8 avril 2027 mais c'était sans compter l'annonce surprise de non pas une mais deux extensions (une pour Sephiroth, l'autre pour Vincent), et même en incluant cela, ce ne sera peut-être pas le point final de l'oeuvre.
Lors d'un panel organisé durant la PAX West, le réalisateur Naoki Hamaguchi évoque son envie de faire de Final Fantasy VII non pas un épisode comme un autre (ce n'est pas le cas de toute façon, depuis son impact en 1997) mais une propriété intellectuelle à part entière et en « perpétuelle évolution », laissant entendre d'autres projets à venir un jour ou l'autre. Pas forcément que du jeu vidéo bien sûr, mais qui sait, le monde réclame peut-être un remaster de Dirge of Cerberus. Ou un Re-Remake sans les ajouts narratifs. Ou Final Fantasy VII-2.
Pendant ce temps, le jeu mobile FFVII Ever Crisis fermera ses portes dans un mois.
pas forcement un remake du même acabit que le VII mais au moins une belle hd-2d pour le VI
et une refonte graphique pour le IX sans modif du scénar ou système de jeu
a force de trop en faire avec le VII ils vont décrédibiliser ce volet (on peut dire assassin's creediser leur jeu )
Pauvre Cloud et son traumatisme, il en devient une IP a part entière, même si c'était effectivement déjà le cas avant vu tous les produits FFVII qu'on a eu depuis les années 2000
Les 2 FF7 Remake sont devenus mes jeux favoris quasiment All-Time alors j’en redemande!!!!
Mais me faut un portage de la trilogie 13 sur console PlayStation avant! Surtout le Lightning pour que je le platine
les pires mot venant de la bouche de square... chaque jeux qu'ils ont voulu faire "évoluer" sont mort... (star ocean, valkyrie profile, parasite eve, les ff, les mana...)
C'est pas comme s'ils avaient d'autres licences et opus qu'ils pourraient faire revenir, non ils vont sucer le sang de cet opus jusqu'à la moelle jusqu'à en dégoûter les joueurs :vomi:
Chrono Trigger n'est pour l'instant pas touché. J'espère qu'ils ne le transformeront pas non plus en prostitué