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Street Fighter 6 : Arjun fait les présentations
Premier tour d'échauffement pour le prochain combattant de Street Fighter 6, le dénommé Arjun dit « le taureau agressif » dont voici un trailer et qui arrivera le 13 octobre à l'achat individuel ou intégré au Pass de l'Année 4.

Un nouveau perso inédit, tout comme le sera Bosch au printemps 2027 (le grand rival de Luke) en rappelant qu'entre temps (début 2027) débarquera en guest cette chère Tifa de Final Fantasy VII.

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kisukesan
publié le 08/09/2026 à 07:43 par Gamekyo
commentaires (9)
mattewlogan publié le 08/09/2026 à 08:11
Je trouve vraiment que Capcom a fait un travail admirable sur ses personnages, ils ont vraiment un style à part et ils sont bien travaillés au niveau des coups
22 publié le 08/09/2026 à 08:17
On dirait l'antagoniste Mr.Zboub du film 29 ans plus tard
victornewman publié le 08/09/2026 à 08:34
22 a oui le zombie zob gentil
naru publié le 08/09/2026 à 08:48
22
Quand il est torse nu au début, je trouve qu'il a un petit air de l'ancien catcheur The Great Khali.
sph1x publié le 08/09/2026 à 08:49
Vraiment classe le perso
thelastone publié le 08/09/2026 à 09:01
Giga stylé le seul perso qui me donne envie depuis longtemps
cidkageno publié le 08/09/2026 à 10:20
J'aime pas du tout. Et j'ai l'impression qu'esthetiquement et au niveau de ses animations il est en dessous des autres persos.
Bon apres il sort dans un mois peut etre qu'il est pas finit.
bladagun publié le 08/09/2026 à 11:39
Le nouveau testament avec shah rukh khan dans le role principal
terminagore publié le 08/09/2026 à 12:27
Pour le coup pas trop fan du look du perso.
Gras
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Fiche descriptif
Street Fighter 6
13
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Nom : Street Fighter 6
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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