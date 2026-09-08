Street Fighter 6 : Arjun fait les présentations

Premier tour d'échauffement pour le prochain combattant de, le dénommé Arjun dit « le taureau agressif » dont voici un trailer et qui arrivera le 13 octobre à l'achat individuel ou intégré au Pass de l'Année 4.Un nouveau perso inédit, tout comme le sera Bosch au printemps 2027 (le grand rival de Luke) en rappelant qu'entre temps (début 2027) débarquera en guest cette chère Tifa de