Game Pass : les nouvelles restrictions sur le Cloud Gaming ne concernent pas les abonnés en cours Game Pass : les nouvelles restrictions sur le Cloud Gaming ne concernent pas les abonnés en cours

Coup de bol pour les abonnés Game Pass, enfin du moins pour ceux qui utilisent ou compter utiliser le Cloud Gaming : les récentes restrictions annoncées sur un quota d'heures mensuels variables entre chaque palier ne seront pas appliquées sur les abonnés en cours, et cela perdurera tant qu'ils maintiennent le renouvellement automatique. Plusieurs pays européens mais également l'Australie et le Brésil sont concernés par les envois mails indiquant l'information (pas les USA, ni le Royaume-Uni), probablement grâce à des lois protégeant les consommateurs de ce type de modification de contrat.



Notons tout de même un gros « Pour l'instant » dans le dit mail vu que Xbox compte probablement trouver un moyen ou un autre d'appliquer les nouvelles mesures chez ceux qui ont du Game Pass jusqu'en 2030 et au-delà.



La semaine dernière, Xbox justifiait ces mesures par l'augmentation des frais du Cloud Gaming et le besoin d'investir dans la fiabilité et la performance du service (qui, par une info liée dans un élan de transparence, ne concerne que 4 % des abonnés Game Pass). Jez Corden précise de son côté que Microsoft n'a surtout plus envie de livrer du Cloud à l'oeil quand l'essentiel de sa data Azure sert aujourd'hui à l'IA.