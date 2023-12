Grand Theft Auto VI : pour l'heure, seules la PlayStation 5 et la Xbox Series sont conviées à la fête

Passé la folie d'hier soir entre leaks et diffusion avant l'heure de la bande-annonce la plus attendue de l'année, Rockstar peut se poser 5 minutes pour dresser un communiqué confirmant ce à quoi on s'attendait :, ce sera bien uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series dans un premier temps, et aucune version PC n'est pour l'heure annoncée bien qu'on ne doute pas de son arrivée un an plus tard (donc 2026, si tout va bien).Rien de plus pour le moment, hormis la promesse d'assister à « la plus grande évolution » de l'histoire de la franchise, ce qui n'est pas étonnant vu que l'on n'a jamais attendu si longtemps entre deux épisodes.