Final Fantasy VII Rebirth : la fameuse Partie 2 commence enfin à se dévoiler

On n'osait même plus prévoir une potentielle annonce, et c'est pourtant arrivé :vient d'être confirmé, sous le nom de, avec pourtant une bonne nouvelle : l'hiver prochain, donc probablement début 2023 (on l'imagine mal fin décembre). Exclusif dans un premier temps à la PlayStation 5.A savoir :- Le projet Remake sera en trois parties.- Le chantier de la partie 3 a déjà débuté en parallèle.- En passant,arrivera aujourd'hui sur Steam.- On va attendre des précisions quant à la date car entre le fait que Winter 2023 correspondrait à Dec 2023/Mars 2024, et le fait que Kitase parle d'une sortie environ 3 ans après le premier chapitre (avril 2020), on ne sait plus quoi penser.