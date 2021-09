[Rappel] PlayStation Showcase à 22h00

Attendu de longue date, le nouveau PlayStation Showcase se tiendra ce soir à 22h00 (on ne sait jamais, si certains l'avaient oublié) avec 40 minutes du programme pour découvrir « le futur de la PlayStation 5 » uniquement en matière software et même du coté des PS Studios : non, il n'y aura aucun mot sur le PSVR2.Le show sera suivi de quelques présentations des titres qui seront évoqués, avec on l'espère de belles surprises, ne serait-ce qu'au niveau de titres déjà annoncés et dont on attend vivement des nouvelles.