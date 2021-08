Cyberpunk 2077 : RDV demain pour la présentation de la 1.3 et les premiers DLC

CD Projekt Red continue de préparer la MAJ 1.3 deet le rendez-vous est pris pour demain à 18h00 afin de présenter les nouvelles améliorations pour ce patch dit « majeur »… accompagné des premières informations sur les premiers DLC (gratuits, contrairement aux futures extensions).En attendant, on repartira avec un set de trois vidéos pour montrer justement quelques exemples de ce qu'apportera cette nouvelle upgrade, donc ici :- Une MAJ de l'interface au niveau de la mini-map (plus détaillée)- La fin de la blague Angel/Skye (ceux qui ont joué comprendront)- Une option de réinitialisation désormais moins coûteuseLe reste à découvrir demain, en espérant avoir aussi des indices pour la très attendue « MAJ New Gen » histoire de véritablement relancer le jeu : après un joli retour sur le PS Store en juin (1er du classement), le titre a disparu du top 20 en juillet.