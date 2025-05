PS5 : le risque d'une nouvelle hausse de prix PS5 : le risque d'une nouvelle hausse de prix

Peu de temps après Microsoft et sa Xbox, c'est Sony qui pourrait nous refaire le coût d'une hausse de prix de la PlayStation 5 et même si rien n'est encore signé, les derniers propos du PDG Hiroki Totoki servent déjà à appliquer la vaseline avant « la douloureuse ».



Sony PlayStation s'attend à être impacté d'un équivalent de 680 millions de dollars de frais de douane liés à la politique de Trump, et parce qu'il faut bien compenser derrière, la solution majeure mise sur la table est la délocalisation d'une partie de la production aux USA. Le problème, c'est que éviter les frais de douane d'un côté va inéluctablement impacter le coût de la main d'œuvre, et c'est évidemment le consommateur qui en subira les conséquences. Reste d'ailleurs à voir néanmoins si la hausse, si confirmée, ne concernerait que les USA ou encore l'Europe qui n'a rien demandé.