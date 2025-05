Officiel : Gears of War 1 de nouveau remasterisé, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series Officiel : Gears of War 1 de nouveau remasterisé, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series

Et encore une rumeur officialisée. En attendant Gears of War E-Day, préquelle de la franchise, Xbox annonce Gears of War : Reloaded et tout le monde sera servi (sauf Nintendo, pour l'instant) : PC, PlayStation 5 et Xbox Series, pour 39,99€ (sans oublier le Game Pass). Prévu le 26 août 2025.



Et on parle de quoi ? D'un nouveau remaster du tout premier épisode pour préparer les 20 ans de la licence, avec :



- Résolution 4K

- Mode 60FPS en campagne

- Mode 120FPS en multi

- HDR + Dolby Vision/Atmos 7.1.4

- Audio 3D

- VRR

- Améliorations sur de nombreux effets

- Aucun temps de chargement en campagne

- Total cross-play/save



Bonus : tous ceux qui possèdent Gears of War : Ultimate Edition sur PC ou Xbox auront droit à l'upgrade GRATUITE.