NCSoft : le MMO Horizon annulé ? NCSoft : le MMO Horizon annulé ?

Si la franchise Horizon reste l'une des actuelles franchises majeures de Sony PlayStation, on ne peut en revanche dire qu'elle a le vent en poupe depuis quelques temps, ayant enchaîné l'annulation de la série TV Netflix, le flop de LEGO Horizon Adventures et la sortie très discrète de Horizon Zero Dawn Remastered.



Et c'est maintenant du côté de la Corée du Sud que l'on se tourne avec un rapport local évoquant l'annulation soudaine de trois projets chez NCSoft, dont un certain Project H qui, en recoupant avec l'organigramme et les (désormais) anciennes offres d'emploi semble être le fameux Horizon MMO sous Unreal Engine 5.



A confirmer néanmoins (bien que rien n'oblige Sony vu que le jeu n'avait jamais vraiment été officialisé), mais notez que ce titre n'a aucun rapport avec le GAAS Horizon en cours de développement chez Guerilla et s'apparentant à une sorte de Monster Hunter avec un design plus enfantin (ou plus Fortnite dira t-on).