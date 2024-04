Suite à l'annulation de plusieurs projets, Square Enix anticipe de fortes pertes Suite à l'annulation de plusieurs projets, Square Enix anticipe de fortes pertes

Les fruits d'un remaniement se récoltent sur la longueur, et la nouvelle politique du nouveau PDG de Square Enix venant tout juste de se mettre en place, il faut commencer par subir le contre-coup : la boîte prévient de suite les investisseurs que sur ses résultats fiscaux dévoilés prochainement (couvrant la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024), il faudra faire avec l'équivalent de 130 millions d'euros de perte.



En cause et outre des interrogations commerciales (notamment le cas FFVII Rebirth), le principal fait responsable de cette chute vient de l'annulation de plusieurs projets en interne, comme indiqué pour suivre une nouvelle voie essentiellement faite de AAA et de partenariats indés de diverses tailles. Pour les projets de moindre ampleur, s'il y en aura toujours (prochainement Visions of Mana ou encore Bravely Default III), il sera bien plus difficile de passer l'étape de la validation afin d'éviter de nouvelles avalanches de petits projets à la rentabilité très variable. Genre Foamstars.



Sans citer de noms, les sources de RPG Site indiquent que plusieurs de ces jeux annulés auraient du sortir durant l'année fiscale en cours.